ГКНБ по Чуйской области провел "переаттестацию" 28 членов ОПГ

01:20 07.06.2026

ГКНБ: Представители ОПГ в Чуйской области отказались от воровских понятий



5 июня 2026



"Сводка" (АКИpress) - Государственный комитет национальной безопасности 4 июня провел профилактическое мероприятие с лицами, состоящими на оперативном учете и ранее судимыми за участие в организованной преступной деятельности.



Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, в здании управления ГКНБ по Чуйской области состоялась профилактическая беседа с 28 гражданами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за участие в организованных преступных группах или занимают неформальное положение в криминальной среде.



В ходе встречи участникам напомнили о требованиях законодательства Кыргызстана, необходимости соблюдения законности и правопорядка, а также разъяснили уголовную ответственность за создание и участие в организованных преступных группах и сообществах, финансирование преступной деятельности, незаконное хранение оружия, вмешательство в деятельность государственных органов и другие противоправные действия.



По итогам беседы участники заявили об отказе от воровских понятий, криминальной идеологии и участия в противоправной деятельности.