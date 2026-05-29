|Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
02:31 07.06.2026
03 июня 2026 г. в конференц-зале Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан под председательством Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Файзиддинзоды Бунафши состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана".
Цель созыва заседания Президиума Центрального совета "Женщины Таджикистана" – прежде всего, объединение усилий активных женщин страны для большего вклада в процветание, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства и обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан.
Совет служит платформой для обмена мнениями и опытом по таким вопросам, как укрепление вклада женщин в реализацию стратегических целей страны и конструктивную и созидательную работу, повышение политической, правовой и культурной осведомленности женщин, подростков и молодежи, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, национального самосознания и уважения к ценностям национальной культуры, предотвращение предрассудков и фанатизма, экстремизма, иностранного влияния и других нежелательных социальных явлений, поддержка женских инициатив в сфере образования, науки, культуры, предпринимательства и развития народных промыслов, а также укрепление сотрудничества между государственными органами, общественными организациями и гражданским обществом по вопросам, касающимся женщин и семьи.
В свете инициатив и постоянной заботы государства и правительства страны о женщинах, Общественный совет "Женщины Таджикистана" предоставляет возможность внести существенный вклад в реализацию целей Правительства Республики Таджикистан.
Деятельность Общественного совета "Женщины Таджикистана" с 22 декабря 2025 года, в соответствии с положениями Устава, приобрела консультативно-общественный статус, а целью его создания является объединение сил и возможностей женщин для участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, содействие реализации государственной политики по повышению статуса женщин в обществе, защите прав и интересов женщин и укреплению роли семьи в развитии государства и общества.
Правление Центрального совета состоит из 24 человек, а его члены избираются из числа представителей министерств, ведомств, организаций и учреждений, Горно-Бадахшанской автономной области, регионов, городов и районов в количестве 452 человек.
Цель созыва первого заседания правления Центрального совета "Женщины Таджикистана" состоит, прежде всего, в объединении усилий активных женщин страны для внесения большего вклада в развитие, защиту национальных интересов, укрепление мира и единства и обеспечение устойчивого развития Республики Таджикистан.
Также, в конструктивной и творческой работе, повышении уровня социальных услуг, развитии народных промыслов и воспитании образованных, патриотичных и самосознательных детей, одной из важнейших задач женщин и матерей является защита достижений независимости. Потому что женщины и матери, как объединяющий фактор в семье и обществе, способствуют поддержанию дружбы и взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения, а вопросы чистоты и порядка, охраны окружающей среды, благоустройства местности и дома всегда берут начало в высокой культуре таджикских женщин. Женщины и матери играют очень важную роль в предотвращении суеверий и негативного влияния иностранной культуры.
Именно в семейной среде формируются основы образования и знаний, национального самосознания и уважения к культурным ценностям народа.
Одним из главных способов предотвращения суеверий является повышение уровня образования детей, а матери могут защитить своих детей от необоснованных убеждений и идей, обучая их правильным знаниям, пропагандируя науку, культуру и здоровое мировоззрение, избегая суеверий.
Совет обсудил вопросы, касающиеся воспитания подростков и молодежи в духе самосознания, уважения к добрым национальным обычаям и традициям, культуры общения, уважения к старшим, роли женщин и матерей в разъяснительно-воспитательной работе в обществе для предотвращения предрассудков, экстремизма и других нежелательных явлений, а также духовных ценностей, которые имеют большое значение для формирования развитого общества.