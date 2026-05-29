Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"

02:31 07.06.2026

03 июня 2026 г. в конференц-зале Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан под председательством Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Файзиддинзоды Бунафши состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана".



