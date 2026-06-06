В Узбекистане планируют создать Дендрологический парк имени Александра Федина

03:46 07.06.2026

Житель Узбекистана Александр Федин, создавший в Сурхандарьинской области лес и удостоенный за это государственной награды, остался без жилья и оказался в психиатрической больнице. Об этом в соцсетях сообщил журналист Фозил Фарход [https://www.facebook.com/fozil.farhod.2025/].



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Активисты просят власти восстановить справедливость в отношении создателя леса в Сурхандарье. Видео

6 июня 2026, 16:54



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области получила широкий резонанс история Александра Федина, который, по утверждению автора публикации в социальных сетях, почти 40 лет посвятил созданию рукотворного леса на месте засушливых земель, а затем лишился возможности заниматься делом всей своей жизни и остался без жилья.



Как говорится в публикации, в 1989 году 30-летний Александр Федин получил от государства четыре гектара малопригодной земли возле Актепинского водохранилища в Джаркурганском районе. Несмотря на сложные природные условия, ему удалось превратить этот участок в зеленую зону.



По данным автора поста, впоследствии Федину было выделено еще 84 гектара земли. Со временем к проекту присоединились единомышленники, и общая площадь созданного ими лесного массива достигла 101 гектара.



На этой территории было создано крупное охотничье и рыболовное хозяйство, которое стало примером успешного восстановления природной среды в засушливом регионе.



Согласно опубликованной информации, идея создать лес появилась у Александра Федина после поездки в Россию. В 1986 году его семья переехала в Тамбовскую область, где он впервые увидел густые леса. Впечатления от этой поездки якобы подтолкнули его к созданию подобного проекта на родной земле.



В 2023 году за свой многолетний труд Федин был награжден нагрудным знаком "Защитник природы", а в 2025 году получил орден "Дустлик".



По данным источника, осенью 2025 года Александр Федин был уволен из хозяйства, а созданный им лес передали неким военным. Впоследствии территория, как утверждается, была сдана в долгосрочную субаренду частному лицу, которое установило плату за посещение в размере 250 тысяч сумов.



По информации автора публикации, после того, как Федин оказался отстранен от работы, он лишился и жилья, поскольку многие годы проживал в охотничьем домике на территории хозяйства.



Как сообщают авторы публикации со ссылкой на очевидцев, произошедшее тяжело сказалось на моральном состоянии мужчины. По их словам, он оказался в Сурхандарьинском филиале Республиканского центра психического здоровья.



При этом, как утверждается в посте, специалисты не выявили у него клинического заболевания, и он может быть выписан из учреждения. Однако после выписки Федину некуда возвращаться.



В связи с этим общественность призывает компетентные органы обратить внимание на ситуацию. Авторы публикации призывают власти восстановить справедливость: вернуть Федину его лес или обеспечить жильем, чтобы он мог продолжать жить рядом с природой, которой посвятил себя.



На момент публикации официальных комментариев государственных органов по изложенным в социальных сетях обстоятельствам не поступало.



