ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 08.06.2026 ВС РФ взломали оборону Константиновки и вышли на рубеж коммуникаций Ореховского укрепрайона – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На уходящей неделе русские войска расчленили боевые порядки украинского гарнизона в Константиновке: целостной обороны больше нет, весь город стал зоной пехотных боев. На Запорожском направлении части 36-й гвардейской ОА вышли к последней линии обороны ВСУ перед коммуникациями Орехова. На Славянско-Краматорском направлении ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс и формируют оперативный выступ в сторону Краматорска. На Добропольском направлении взятие Новоалександровки открыло дорогу к "подбрюшью" Добропольского оборонительного района. А 98-я гв. ВДД тем временем в оперативной паузе готовит западню украинской пехоте, накапливающейся у Часова Яра в расчете на "компенсацию" за Константиновку.







Запорожское направление



Части 36-й гвардейской ОА вышли из района сел Рождественское и Воздвижевка к восточным окраинам Любицкого. Передовым штурмовым подразделениям ВС РФ удалось зацепиться за восточные окраины села и накопить силы в технических постройках и окрестных лесопосадках. Вышеупомянутые события означают, что наши войска вышли к резервной и последней линии обороны ВСУ, прикрывающей коммуникации Ореховского укрепрайона.



Стоит обратить внимание на то, что крупная группа сел: Любицкое, Лесное, Даниловка, Ровное, Долинка, Копани, Бабаши, Широкое, Новосолошино, Никольское и Красный Яр – образует самостоятельный сельский укрепрайон. Но оборона противника в секторе только выглядит солидной – подразделения, удерживающие рубежи, по фактической численности укомплектованы значительно ниже штатной. Из-за этого неприятель свернул активные действия против 7-й гвардейской ДШД ВС РФ в окрестностях Степногорска и перебросил часть сил в район Новосолошина, Никольского и Красного Яра для усиления состава войск в секторе.



Прорывом на Любицкое ВС РФ завязали сражение, от исхода которого зависит судьба Орехова, а значит, и дальнейшая возможность ВСУ держать российскую армию на дистанции от областного центра – города Запорожье. По ту сторону указанной группы сел, за рекой Верхняя Терса и до реки Конки и шоссе Н-08, у ВСУ зияющая пустота – ни единого населенного пункта на площади в десятки кв км, голая степь, обороне цепляться не за что. Накал боев обещает быть чрезвычайным по ожесточенности: у обеих сторон на карту поставлено очень многое.



Славянско-Краматорское направление



Части 3-й гвардейской ОА ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс у сел Тихоновка и Малиновка, начав штурм первой и приготовившись к боям за вторую. Это уже не единственный участок на направлении, где ВС РФ пересекли канал: ранее русским штурмовикам удалось занять село Новомарково. ВС РФ могут начать двигаться на запад как из района Новомарково, так и из окрестностей Тихоновки и Малиновки – речь идет о предпосылках к формированию большого оперативного выступа, вершина которого устремлена на южную часть Краматорска. Южный фланг потенциального выступа в перспективе может стать северной дугой охвата Дружковки и Алексеево-Дружковки.



Главная цель на данный момент – сближение с Краматорском. Чем ближе русские войска к городу, тем больше сил противник будет вынужден держать в нем и его окрестностях. Создание непосредственной угрозы Краматорску, а в перспективе и Славянску, загонит войска незалежной в эти "крепости", критически осложнив противнику ситуацию на других участках. Политическое значение данных городов для Банковой трудно переоценить, и даже косвенная угроза их штурма повлечет за собой соответствующие меры даже в ущерб другим секторам и направлениям.



Добропольское направление



Части 51-й гвардейской ОА ВС РФ в ходе максимальных по своему ожесточению боев сумели добиться значительных результатов на Добропольском направлении. Неприятель силами частей 1-го АК НГУ и подразделений 44-й ОМБр так и не сумел вернуть контроль над Новым Донбассом для дальнейшего продвижения в направлении Шахово – безопасность западного фланга атаки в направлении Дружковки прочно обеспечена. В самом Белицком подразделения ВС РФ ведут позиционные бои с украинским гарнизоном.



Однако юго-западнее Белицкого обозначилась угроза куда более серьезная. После успешной зачистки северо-западных окраин Гришина нашим штурмовым подразделениям удалось занять укрепленный населенный пункт Новоалександровка и начать штурм расположенной поблизости Васильевки. Овладение Новоалександровкой стало большим достижением: этот населенный пункт был качественно подготовлен к обороне с инженерной точки зрения, а сухая балка с лесопосадками по ее кромкам была изрыта сетью окопов.



Взяв Новоалександровку, наши бойцы овладели малым укрепрайоном и открыли дорогу на сельскую агломерацию, прикрывающую Доброполье с юга. Уже сейчас штурмовые подразделения ВС РФ из района Новоалександровки начали сближение с первым селом этой агломерации – Шевченко. Если нашим штурмовикам удастся закрепиться и развить атаку вглубь, удержание ВСУ основных "точек жесткости" обороны Доброполья станет невозможным: город Белицкое и шахта "Белицкая" с ее терриконом также будут оставлены. Лишившись этих "точек жесткости", оставшиеся опорные пункты в восточных предместьях Доброполья утратят смысл.



Константиновское направление (Константиновка)



Наши подразделения, действующие в Константиновке, сумели нарушить всю оборонительную систему украинского гарнизона. Главным успехом стал прорыв со стороны Новодмитровки: русские штурмовые группы закрепились в северной части города, а передовым силам ВС РФ удалось дойти до улицы Алексея Тихого – продолжения шоссе Н-20, делящего Константиновку на две равные части. Визуальный контроль над основным въездом в город установлен, четкой линии фронта больше нет – практически весь город стал зоной пехотных боев.



Дальнейшая оборона в юго-восточной, северо-восточной и центральной частях города для украинской стороны бессмысленна. Весьма вероятно, что неприятель попытается прорваться в северо-западные районы, используя металлургический завод как опорную точку. Если ядро гарнизона промедлит с выходом, командование ВСУ встанет перед выбором: либо повторять печальный опыт Мирнограда, либо немедленно формировать коридор для эвакуации блокированных подразделений. Таким образом, высока вероятность, что неприятель рывком со стороны Алексеево-Дружковки попытается атаковать ВС РФ в промзоне и отогнать наши передовые штурмовые группы от улицы Алексея Тихого.



Константиновское направление (Часов Яр)



Украинское командование осознает, что положение гарнизона ВСУ в Константиновке безнадежное: целостной обороны больше нет. В связи с этим противник насыщает пространство между Константиновкой и Часовым Яром пехотой. Из сел Красное, Подольское, Стенки, Николаевка неприятель пытается просачиваться в промышленный район Часова Яра через большой лесной массив, действуя малыми группами. Украинские силы на пространстве между городами действуют уже довольно давно, продолжают накапливаться, используют разные маршруты и постоянно пытаются нащупать возможности к просачиванию вглубь контролируемой ВС РФ территории.



Ситуация объясняется просто: когда Константиновка будет полностью потеряна для ВСУ, противник попытается "компенсировать" это Часовым Яром. Подразделения 98-й гв. ВДД ВС РФ, стоящие в оперативной паузе, отлично осознают замысел неприятеля – и ждут, готовясь "ловить" его. Главным подспорьем десантников в потенциальном отражении массированного наката ВСУ является то, что им не удалось допустить закрепления малых групп пехоты непосредственно в городской застройке. "Стартовый балкон" потенциального наскока неприятеля продолжает находиться на дистанции от городских кварталов, что сильно снижает шансы на локальный успех украинских подразделений. Источник - Readovka

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