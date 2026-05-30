|Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
02:01 08.06.2026
Премьер-министр заявил, что правящая партия единолично сформирует правительство страны.
ЕРЕВАН, 8 июн – Sputnik. Никол Пашинян заявил о победе на парламентских выборах, несмотря на то, что к тому моменту ЦИК обработал данные менее чем с четверти избирательных участков.
В ходе ночного брифинга он также сообщил, что правящая партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
Отметиим, на момент заявления на сайте ЦИК были опубликованы данные с 455 избирательных участков, где проголосовали 173,3 тыс. избирателей. Согласно этим данным, партия "Гражданский договор" набрала 53,84% голосов.
Отвечая на вопрос о том, откуда у него информация о результатах выборов до подведения официальных итогов ЦИК, Пашинян заявил, что у правящей силы имеются доверенные лица на всех избирательных участках, и они опираются на собственные подсчеты.
Всего в голосовании приняли участие 1 224 957 человек. В выборах участвовали 16 партий и 2 блока.