 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
02:01 08.06.2026

Премьер-министр заявил, что правящая партия единолично сформирует правительство страны.

ЕРЕВАН, 8 июн – Sputnik. Никол Пашинян заявил о победе на парламентских выборах, несмотря на то, что к тому моменту ЦИК обработал данные менее чем с четверти избирательных участков.

В ходе ночного брифинга он также сообщил, что правящая партия сможет самостоятельно сформировать правительство.



Отметиим, на момент заявления на сайте ЦИК были опубликованы данные с 455 избирательных участков, где проголосовали 173,3 тыс. избирателей. Согласно этим данным, партия "Гражданский договор" набрала 53,84% голосов.



Отвечая на вопрос о том, откуда у него информация о результатах выборов до подведения официальных итогов ЦИК, Пашинян заявил, что у правящей силы имеются доверенные лица на всех избирательных участках, и они опираются на собственные подсчеты.

Всего в голосовании приняли участие 1 224 957 человек. В выборах участвовали 16 партий и 2 блока.

Источник - Sputnik Армения
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