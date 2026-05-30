Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов

02:01 08.06.2026

Премьер-министр заявил, что правящая партия единолично сформирует правительство страны.



ЕРЕВАН, 8 июн – Sputnik. Никол Пашинян заявил о победе на парламентских выборах, несмотря на то, что к тому моменту ЦИК обработал данные менее чем с четверти избирательных участков.



В ходе ночного брифинга он также сообщил, что правящая партия сможет самостоятельно сформировать правительство.



