Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)

09:05 08.06.2026

Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса



05.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 июня, принял Спецпредставителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.



Глава государства подчеркнул, что взаимодействие с ЕС и укрепление регионального сотрудничества в формате "Центральная Азия – Европейский Союз" являются одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики.



При этом Президент Садыр Жапаров отметил важность продолжения тесного сотрудничества с Евросоюзом в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство ГЭС "Камбар-Ата-1" и проекты в рамках инициативы Global Gateway.



В свою очередь Эдуардс Стипрайс (латвийский дипломат) поздравил Главу государства с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, отметив, что данный успех является свидетельством высокой оценки международным сообществом проводимой страной внешней политики и результатом большой совместной работы дипломатической службы и государственных органов Кыргызстана.



Он подчеркнул, что за прошедший год отношения между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом получили существенное развитие.



Особое внимание Эдуардс Стипрайс уделил проекту строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", назвав его одним из флагманских проектов сотрудничества Кыргызской Республики с ЕС. Он отметил, что реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона, развитию региональной кооперации и расширению возможностей энергетического взаимодействия со странами Южной Азии.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению кыргызско-европейского партнерства и продолжению конструктивного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.