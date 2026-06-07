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НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
18:13 08.06.2026

В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
Анкара рассчитывает на туркменский газ

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
07.06.2026

Визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Ашхабад 5–6 июня ознаменовался переговорами с президентом Сердаром Бердымухамедовым, призванными углубить сотрудничество и диверсифицировать транспортно-логистические и энергетические маршруты. На встрече Йылмаз обозначил приоритет: вывод туркменских энергоносителей на турецкий рынок и их транзит в Европу через Турцию.

Визит вице-президента Турции Джавдета Йылмаза в Ашхабад формально был приурочен к 9-му заседанию Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и выставке Turkmentextile Expo 2026. Турецкий бизнес в начале-середине 90-х годов принял самое деятельное участие в становлении современной текстильной промышленности Туркменистана, Турция – один из ключевых покупателей продукции текстильной промышленности от сырья до готовых изделий.

По словам Йылмаза, Turkmentextile Expo 2026 включена в перечень выставок, поддерживаемых Министерством торговли Турции. В Анкаре считают, что мероприятие способствует укреплению позиций турецких компаний на туркменском рынке и открывает новые возможности для сотрудничества в текстильной промышленности.

Главным итогом заседания Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству стало подписание финального протокола, закрепляющего договоренности о расширении торгово-экономических связей, а также план действий по наращиванию взаимного товарооборота до 5 млрд долл. и поддержке инвестиционных проектов. По словам Йылмаза, инвестиции в экономику Туркменистана достигли 56 млрд долл.

Обсуждалось также и развитие транзитно-транспортных коридоров для укрепления статуса обоих государств как стратегических транспортных узлов между Европой и Азией. Приняты решения о создании совместных предприятий в текстильной, химической промышленности и агропромышленном комплексе.

Но главным вопросом был энергетический. Йылмаз прямо упомянул поставки туркменского газа в Турцию и далее на европейские и мировые рынки. Практический задел уже существует: с 2025 года туркменский газ поступает в Турцию по своповой схеме через Иран. Объемы пока невелики, но сам факт важен: проект, десятилетиями обсуждавшийся как почти недостижимый из-за каспийской геополитики, начал работать хотя бы в обходной форме. Теперь Анкара пытается расширить эту логику и вписать туркменский ресурс в более крупный маршрут через Азербайджан и Турцию.

"Визит Джевдета Йылмаза, с одной стороны, является проходным – он лично возглавляет турецкую сторону в работе межправительственной комиссии Туркменистан–Турция. С другой стороны, визит Йылмаза как вице-президента Турции стал еще одной попыткой выяснить текущую позицию первых лиц Туркменистана в разворачивающейся сейчас интриге вокруг энергетических и логистических проектов в Каспийском и Кавказском регионах", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев.

В первую очередь речь идет о полноценном участии Туркменистана в Срединном коридоре в турецкой трактовке и, конечно, в проекте поставок туркменского газа через территорию Азербайджана и Турции в Европу. Эта тема прозвучала и на Бакинской энергетической неделе, которая завершилась на днях. В послании участникам форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о значительных возможностях для экспорта туркменского газа через Азербайджан и Турцию. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, по сообщениям турецких СМИ, высказался еще определеннее: речь может идти о доставке туркменского газа в Турцию и Европу через Азербайджан, а стороны, возможно, подошли к моменту, когда все готовы сказать этому проекту "да".

Как отметил эксперт, проблема состоит в том, что туркменские власти в последнее время манкируют все предметные разговоры и переговоры на эту тему. Так оба лидера Туркменистана – президент Сердар Бердымухамедов и его отец, национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – проигнорировали неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском Туркестане (см. "НГ" от 14.05.26). Туркменистан имеет в ОТГ статус наблюдателя, что позволяет ему проявлять большую гибкость при уклонении от тех инициатив и решений в ОТГ, которые идут вразрез с государственными интересами, доктринами или личным пониманием лидеров актуальных интересов государства.

"Во всяком случае, Туркменистан ни разу публично не провозгласил свое присоединение к Срединному коридору и пока не вышел на однозначное согласие по участию в проекте Транскаспийского трубопровода и поставок газа в Европу в том виде, в котором его преподносят власти Турции и Азербайджана, несмотря на то что какие-то переговорные и интеграционные процессы по Срединному коридору уровнем ниже постоянно идут (см. "НГ" от 17.05.26). Идея же Транскаспийского трубопровода в редакции Азербайджана и Турции туркменские власти пока не устраивает (см. "НГ" от 16.02.25). Дело дошло до того, что на Энергетическую неделю в Баку Туркменистан отправил делегацию невысокого уровня, хотя на мероприятиях и на полях этого мероприятия ведущие инвесторы и операторы в нефтегазовой отрасли обсуждали как различные варианты добычи газа, так и его транспортировку в Европу", – подчеркнул Караев.

Более того, как отметил политолог, ключевые акторы этих процессов – британская BP и азербайджанская компания SOCAR объявили об обнаружении крупных запасов газа в пределах уже разрабатываемых месторождений и о планах по расширению трубопроводных мощностей "Южного газового коридора" как раз под эти обнаруженные запасы. Участие Туркменистана в этих планах не упоминалось. Было ли это сделано специально – бог весть, пока лидеры Туркменистана ведут поиски партнеров и патронов в иной принципиальной плоскости – для обеспечения субъектности в продаже газа конечному покупателю в Европе (см. "НГ" от 17.05.26).

Несмотря на то что Джевдета Йылмаза принял президент Сердар Бердымухамедов, настоящий идеолог "газовых проектов", за которым остается последнее слово, – Гурбангулы Бердымухамедов от встречи с Йылмазом уклонился, он просто ушел в трудовой отпуск незадолго до визита последнего в Туркменистан.

"Тем временем ситуация на газовом рынке Европы пополнилась еще одной новостью, которая может стать "черным лебедем" для проектов по доставке туркменского газа в Европу или сильно осложнить их, – сказал Караев. – Три африканские страны: Нигерия, Нигер и Алжир официально приступили к строительству Транс-Сахарского трубопровода (Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP) мощностью 30 млрд куб. м газа в год. При этом у этого проекта уже собран весь инвестиционный пакет, в котором участвуют как национальные компании трех стран, так и ведущие "банки развития" – собственно африканские и европейские, а TSGP уже обозначен ЕС в качестве "приоритетного" и освобожден от всех ограничений ЕС в рамках "зеленой повестки", а подводная инфраструктура через Средиземное море уже готова и предоставляется Алжиром". По мнению эксперта, у Туркменистана времени на газовые интриги остается все меньше либо не осталось совсем.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780931580


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