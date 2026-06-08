СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади

19:42 08.06.2026

Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади

Китайские ИИ-автомашины уже вне конкуренции



Дмитрий Капустин

8 июня 2026



Мировой авторынок переживает революцию, масштаб которого даже западные автогиганты до сих пор не могут до конца осознать. Китай перешел в решительное технологическое наступление. Это стало понятно на прошедшем недавно Пекинском автосалоне: эпоха, когда китайские электромобили конкурировали лишь за счет низкой цены и госсубсидий, безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня Пекин задает глобальные стандарты в самой передовой и сложной сфере - искусственном интеллекте и беспилотном вождении.



Главные игроки китайской индустрии высоких технологий - от BYD до Xiaomi - пошли в атаку. Они хотят не просто продавать машины, а полностью исключить человеческий фактор из процесса вождения, сделав искусственный интеллект массовым, доступным и абсолютно безопасным.



Как будет работать "Око Бога"



Главным "возмутителем спокойствия" на мировом рынке беспилотников стал концерн BYD - сейчас это крупнейший в мире производитель электромобилей, который давно обошел даже Tesla. Основатель и глава компании Ван Чуаньфу анонсировал революционную технологию автономного вождения собственной разработки под красноречивым названием "Око Бога".



BYD ставит перед собой историческую цель - свести количество ДТП к абсолютному нулю. По словам Ван Чуаньфу, ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,2 млн человек, а десятки миллионов получают травмы. И именно искусственный интеллект призван остановить эту глобальную трагедию.



Техническая начинка системы "Око Бога" поражает воображение.



Автомобиль оснащается более чем десятком камер высокого разрешения, лидарами и радарами различных диапазонов. Эта конфигурация эквивалентна десяткам человеческих глаз, которые ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки на 360 градусов без каких-либо слепых зон. В отличие от человека-водителя, продвинутый автопилот не знает, что такое усталость, потеря концентрации или минутная слабость.



Система "Око Бога", позволяющая водителю полностью убрать руки с руля, будет стоить всего 12 тысяч юаней (около $1770). Для сравнения, аналогичные системы американских конкурентов стоят в разы, а то и в десятки раз дороже, оставаясь недоступной роскошью для массового покупателя. Китайская Народная Республика делает безопасные машины поистине народным достоянием.



BYD официально берет на себя обязательство полностью покрывать любые расходы и ущерб от ДТП, если в момент аварии была активирована система "Око Бога". Это заявление демонстрирует абсолютную, железобетонную уверенность китайских инженеров в надежности своего ИИ.



Ни один западный автопроизводитель, включая Tesla, до сих пор не рискнул взять на себя подобную юридическую и финансовую ответственность перед клиентами.



От ценовых войн к тотальному ИИ-превосходству



В начале года правительство Ли Цяна отменило государственные субсидии на покупку электромобилей. Власти потребовали от автозаводов прекратить ценовые войны, выжимающие маржу до нуля. И китайские автопроизводители нашли новый вектор развития. Они перенаправили колоссальные ресурсы на модернизацию алгоритмов автономного вождения.



Как пишет в обзоре инвестиционный банк Morgan Stanley, фокус конкуренции на китайском рынке электромобилей окончательно сместился с демпинга и ценового противостояния в плоскость возможностей ИИ. Автопроизводители активно инвестируют в автопилот.



Как пишет Morgan Stanley, автопроизводителям сегодня крайне сложно дифференцировать себя на рынке просто за счет выпуска новых моделей электромобилей. Чтобы выделиться и завоевать потребителя, им жизненно необходимо радикально модернизировать возможности ИИ. И китайские бренды справляются с этой задачей блестяще.



Тот же BYD не жалеет ресурсов, чтобы внедрить "Око Бога". Компания объявила о направлении более 100 миллиардов юаней (почти $15 млрд) на исследования и разработки в области ИИ и беспилотных технологий. Более того, BYD создала первый в Китае собственный 4-нанометровый интеллектуальный чип, способный поддерживать автопилот уровня L3 (условная автономность) и L4 (высокая автономность). А чтобы клиенты не испытывали проблем с инфраструктурой, компания построила свыше 6100 станций сверхбыстрой зарядки - рекордный показатель среди всех автопроизводителей Китая.



А корпорация Xiaomi выделила более 60 миллиардов юаней (почти $9 млрд) на инвестиции в искусственный интеллект. Теперь бортовой компьютер новейших электромобилей Xiaomi, работающий на базе передовых ИИ-моделей компании, способен мгновенно анализировать дорожную обстановку, предугадывать поведение пешеходов и других машин, а также обеспечивать бесшовную связь между смартфоном, умным домом и автомобилем.



Понятно, что тот, кто контролирует алгоритмы ИИ, контролирует и весь рынок умного транспорта будущего. И, похоже, говорить эти нейросети будут на китайском.