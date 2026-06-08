 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.06.2026
19:42  СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
09:05  Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)
02:01  Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
01:29  10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин
00:05  ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.06.2026
21:54  По следу Рэмбо: не первая и не последняя кровь, - Платон Беседин
19:11  Взгляд: Зачем нам Золотая Орда
03:46  В Узбекистане планируют создать Дендрологический парк имени Александра Федина
02:31  Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
01:20  ГКНБ по Чуйской области провел "переаттестацию" 28 членов ОПГ
Суббота, 06.06.2026
23:18  Caravan.kz: После 10 лет экспериментов над учениками Минпросвещения РК усомнилось в Кембриджской системе оценки
17:57  Владимир Путин приберег для пленарной сессии ПМЭФ шокирующие подробности, - Андрей Колесников
16:02  В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?
14:28  Спасение "Слез Центральной Азии": зеленый ответ из Китая
00:05  Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Пятница, 05.06.2026
22:47  Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова
21:30  Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век, - Максим Ивлев
11:44  В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков
11:29  Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня
11:20  Государственный совбез Туркменистана подвел итоги работы силовиков за пять месяцев текущего года
05:26  Podrobno.uz: Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке
04:38  НГ: Русские школы вроде бы передумали переводить на киргизский язык
02:33  Рецепт медийного евро-триумфа: покритиковать Кремль и на полчаса пропасть с радаров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Четверг, 04.06.2026
21:54  ФСК: Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?
13:23  Организация тюркских государств теряет привлекательность, - Николай Кузьмин
12:16  В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:09  Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей
02:51  Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества
01:45  В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений
00:05  ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Среда, 03.06.2026
22:32  НГ: Турция пересматривает концепцию своей политики на постсоветском пространстве
21:22  Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
20:13  США спустя несколько лет официально возвращаются на Петербургский экономический форум ... в лице главного по изящным искусствам
15:40  ФСБ России вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на смартфоны чиновников
11:12  В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства
11:05  Sputnik: Что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
00:05  Русские войска расчленили оборону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 1 июня
Понедельник, 01.06.2026
23:26  Казахстан поднимает ставки, - Ольга Самофалова
17:03  Взгляд: За словами о деколонизации России скрывается жажда мести
16:49  Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой, - Валентин Катасонов
10:45  В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США
10:34  Чарльз Массон – британский авантюрист, послуживший науке, - П.В.Густерин
02:14  Le Figaro: Трамп решил уйти не только из Европы, но и из Азии
01:46  Браузер знает лучше: как ИИ меняет способ работы в интернете
00:05  ВС РФ формируют "карманы" для гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.05.2026
23:11  Узбекистан. Председатель Сената Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
22:03  В Калининграде прошли X Российско-Китайские молодежные игры
21:38  Блог Изборского клуба: Почему победил Иран?
19:18  Profinance.ru: Юань по 5 за доллар - возможен ли такой курс и кому он выгоден
12:35  Как Китай объявил войну пустыням и выиграл, - Дмитрий Капустин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
19:42 08.06.2026

Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
Китайские ИИ-автомашины уже вне конкуренции

Дмитрий Капустин
8 июня 2026

Мировой авторынок переживает революцию, масштаб которого даже западные автогиганты до сих пор не могут до конца осознать. Китай перешел в решительное технологическое наступление. Это стало понятно на прошедшем недавно Пекинском автосалоне: эпоха, когда китайские электромобили конкурировали лишь за счет низкой цены и госсубсидий, безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня Пекин задает глобальные стандарты в самой передовой и сложной сфере - искусственном интеллекте и беспилотном вождении.

Главные игроки китайской индустрии высоких технологий - от BYD до Xiaomi - пошли в атаку. Они хотят не просто продавать машины, а полностью исключить человеческий фактор из процесса вождения, сделав искусственный интеллект массовым, доступным и абсолютно безопасным.

Как будет работать "Око Бога"

Главным "возмутителем спокойствия" на мировом рынке беспилотников стал концерн BYD - сейчас это крупнейший в мире производитель электромобилей, который давно обошел даже Tesla. Основатель и глава компании Ван Чуаньфу анонсировал революционную технологию автономного вождения собственной разработки под красноречивым названием "Око Бога".

BYD ставит перед собой историческую цель - свести количество ДТП к абсолютному нулю. По словам Ван Чуаньфу, ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,2 млн человек, а десятки миллионов получают травмы. И именно искусственный интеллект призван остановить эту глобальную трагедию.

Техническая начинка системы "Око Бога" поражает воображение.

Автомобиль оснащается более чем десятком камер высокого разрешения, лидарами и радарами различных диапазонов. Эта конфигурация эквивалентна десяткам человеческих глаз, которые ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки на 360 градусов без каких-либо слепых зон. В отличие от человека-водителя, продвинутый автопилот не знает, что такое усталость, потеря концентрации или минутная слабость.

Система "Око Бога", позволяющая водителю полностью убрать руки с руля, будет стоить всего 12 тысяч юаней (около $1770). Для сравнения, аналогичные системы американских конкурентов стоят в разы, а то и в десятки раз дороже, оставаясь недоступной роскошью для массового покупателя. Китайская Народная Республика делает безопасные машины поистине народным достоянием.

BYD официально берет на себя обязательство полностью покрывать любые расходы и ущерб от ДТП, если в момент аварии была активирована система "Око Бога". Это заявление демонстрирует абсолютную, железобетонную уверенность китайских инженеров в надежности своего ИИ.

Ни один западный автопроизводитель, включая Tesla, до сих пор не рискнул взять на себя подобную юридическую и финансовую ответственность перед клиентами.

От ценовых войн к тотальному ИИ-превосходству

В начале года правительство Ли Цяна отменило государственные субсидии на покупку электромобилей. Власти потребовали от автозаводов прекратить ценовые войны, выжимающие маржу до нуля. И китайские автопроизводители нашли новый вектор развития. Они перенаправили колоссальные ресурсы на модернизацию алгоритмов автономного вождения.

Как пишет в обзоре инвестиционный банк Morgan Stanley, фокус конкуренции на китайском рынке электромобилей окончательно сместился с демпинга и ценового противостояния в плоскость возможностей ИИ. Автопроизводители активно инвестируют в автопилот.

Как пишет Morgan Stanley, автопроизводителям сегодня крайне сложно дифференцировать себя на рынке просто за счет выпуска новых моделей электромобилей. Чтобы выделиться и завоевать потребителя, им жизненно необходимо радикально модернизировать возможности ИИ. И китайские бренды справляются с этой задачей блестяще.

Тот же BYD не жалеет ресурсов, чтобы внедрить "Око Бога". Компания объявила о направлении более 100 миллиардов юаней (почти $15 млрд) на исследования и разработки в области ИИ и беспилотных технологий. Более того, BYD создала первый в Китае собственный 4-нанометровый интеллектуальный чип, способный поддерживать автопилот уровня L3 (условная автономность) и L4 (высокая автономность). А чтобы клиенты не испытывали проблем с инфраструктурой, компания построила свыше 6100 станций сверхбыстрой зарядки - рекордный показатель среди всех автопроизводителей Китая.

А корпорация Xiaomi выделила более 60 миллиардов юаней (почти $9 млрд) на инвестиции в искусственный интеллект. Теперь бортовой компьютер новейших электромобилей Xiaomi, работающий на базе передовых ИИ-моделей компании, способен мгновенно анализировать дорожную обстановку, предугадывать поведение пешеходов и других машин, а также обеспечивать бесшовную связь между смартфоном, умным домом и автомобилем.

Понятно, что тот, кто контролирует алгоритмы ИИ, контролирует и весь рынок умного транспорта будущего. И, похоже, говорить эти нейросети будут на китайском.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780936920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Экологические вопросы Каспийского моря и реки Жайык обсудили депутаты Парламента с жителями Атырауской области
- Мажилис рассмотрит отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2025 год
- Политический совет партии "AMANAT" призвал к консолидации вокруг повестки Президента
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию сельского хозяйства в СКО и провел встречу с аграриями
- Литература на современном этапе
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- О снижении базовой ставки до 17,00%
- Азат Перуашев принял участие в круглом столе Crypto Industry Qazaqstan по вопросам развития цифровых активов
- Масложировая отрасль Казахстана за четыре года увеличила экспортную выручку в четыре раза – до $963 млн
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  