ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня

00:05 09.06.2026

ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 июня в разрезе СВО. Русские войска вышли из оперативной паузы в Глуховском районе Сумской области и начали расширять зону контроля. На Украине показали видео, как поступают в местах лишения свободы с бывшими военкомами. Киев снова попытался спровоцировать Кишинев на запрос о помощи в силовой ликвидации ПМР, применив БПЛА, но заявление молдавского МИД о том, что дрон был украинским, спутало все карты.



"Ткань на отрез"



Части ВС РФ, действующие в Глуховском районе Сумской области, вышли из оперативной паузы и возобновили атаки на нескольких участках. Из окрестностей поселка Комаровка и урочища Белая Береза русские штурмовые подразделения начали сближение с селом Уланово, а от Харьковки соединения ВС РФ движутся в сторону населенного пункта Ястребщина. Чуть севернее, из района села Сопычь и международного автомобильного пункта пропуска "Бачевск", наши бойцы сумели сблизиться с одноименным населенником и закрепиться на восточных окраинах, за него сейчас идет бой.



Текущая задача, стоящая перед "северянами" в Глуховском районе Сумской области, очевидна. Русским подразделениям, действующим по сходящимся направлениям, необходимо выйти на соединение, овладев рубежом по линии сел Толстодубово – Бачевск – Вольная Слобода – Суходол – Ястребщина. Грубо говоря, части ГрВ "Север" ВС РФ срезают треугольный выступ украинского приграничья и выравнивают, попутно сокращая, линию фронта в том же секторе. Выход на вышеуказанный рубеж позволит развернуть наступательную активность вглубь обороны ВСУ на запад, вдоль шоссе Е-391.



Оборона украинских войск в Глуховском районе, несмотря на некоторое усиление, до сих пор продолжает оставаться весьма разряженной. На текущий момент против "северян" противник развернул подразделения 104-й и 101-й бригад ТрО, поддерживаемые силами 5-го пограничного отряда ГПСУ. ПогО ГПСУ по численности сопоставим с мотопехотной бригадой – около 4 тыс человек. Нужно отдельно пояснить, что 5-й ПогО разбросан практически по всем секторам боев в Сумской области, включая тихие участки пограничья Сумщины. Таким образом, единственные относительно полноценные по численности подразделения, которые выставил неприятель в Глуховском районе, – это части ТрО.



Как и в Харьковском районе Харьковской области, где русские войска уже начали бои за Казачью Лопань, у противника критически недостаточно личного состава для сдерживания ВС РФ. Текущая расстановка сил показывает, что наши бойцы продолжат расширять подконтрольную территорию на данных участках. Как уже писала редакция Readovka, таким образом Армия России вынуждает неприятеля снимать части с особо горячих секторов поблизости. Речь идет про Сумский район Сумщины и Чугуевский или Купянский район Харьковщины. Если противник откажется идти на существенное ослабление указанных участков фронта, то воспрепятствовать продвижению ВС РФ в Глуховском районе он не сможет.



Заслуженное отношение



В украинском сегменте соцсетей распространяется видео, которое ярко демонстрирует всеобщее презрение жителей незалежной к "людоловам" из ТЦК. На кадрах – следственный изолятор Одессы, куда сотрудник военкомата загремел за взятки или прочие нарушения. Недавно в незалежной прошли рейды с целью хоть как-то очистить ТЦК от взяточников и иных нечистых на руку сотрудников, формирующих своими действиями угрозу режиму Зеленского. Разумеется, какие-либо мероприятия не оздоровят систему комплектования ВСУ и НГУ, прогнила она до самого основания. Но хотя бы имитировать результативность украинским силовикам надо, и это решается посадкой обычных военкомов, работавших, что называется, в поле.



Оказавшись в общей камере СИЗО, сотрудник ТЦК моментально получил низшую ступень негласной иерархии в закрытом мужском коллективе. Военком в роли "собаки" ртом подносит шлепанцы и живет рядом с мусорным ведром. Где бы "людолов" ни оказался, будь то на улице среди обычных людей либо в камере среди специфических категорий граждан, он гоним, оскорбляем и презираем. Долгая и упорная работа по обеспечению выживаемости режима Зеленского путем насильственной мобилизации людей и персональное мздоимство сделали свое дело: на Украине сформирована полноценная "каста неприкасаемых". Как бы медиаполиттехнологи с Банковой ни работали над тем, чтобы эта "метка" повисла на уклонистах, она оказалась на тех, кто на самом деле ее заслуживает, – тех, кто гонит простых украинцев на смерть против ВС РФ.



Провокация всего, чего только можно



Незалежная проводит масштабную информационно-психологическую операцию, пытаясь увеличить масштаб текущего конфликта. Недавний залет украинского дрона в румынский город Галац, взрыв украинского БЭК, сбитие в воздушном пространстве Латвии БПЛА, о чем сегодня заявило местное министерство обороны, не приблизили активацию 5-й статьи устава НАТО. Даже риторика, что за всякий инцидент, вне зависимости от того, кто запускал аппарат, несет ответственность Россия, не в состоянии заставить работать принцип коллективной обороны Альянса. Несмотря на видимую невменяемость евродипломатии и общего курса НАТО, там понимают, что попытки Киева обеспечить выживание диктатуры Зеленского путем провокации глобального военного противостояния – это не какие-то "теории заговора", а настоящая практика и целеполагание Банковой. Однако Альянс не спешит прыгать в омут прямого военного столкновения ради сверхдоходов украинского вождя.



Но это не обходит стороной и де-юре внеблоковую страну – Молдавию. Ее хотят подтолкнуть к военному решению вопроса с Приднестровьем. В ночь на 8 июня на молдавской территории упал беспилотник.



"Министерство иностранных дел ведет постоянные переговоры с властями Украины по поводу взорванного в Орхее дрона, но, судя по первым данным, скорее всего, он украинского происхождения. Независимо от происхождения дрона, ответственность за любой дрон, попадающий на территорию Республики Молдова, несет Россия", – гласит заявление молдавского МИД.



Вслед за этим глава уже украинского МИД Сибига заявил, что в Молдавии упал российский БПЛА. Странная рассинхронизация дипведомств "в доску" дружественных правительств. Это существенное расхождение в первичных показаниях сорвало игру. Однако, несмотря на конфуз, Киев продолжит действовать в дискурсе провокаций Альянса в целях эскалации конфликта. Текущее состояние ВС Молдавии, численность которых планируется поднимать до 8 тыс человек, не позволяет проводить какие-либо силовые операции против таких образований, как ПМР. Киев может надеяться на то, что Кишинев обратится к нему за помощью в вопросе ликвидации Приднестровья как политического явления в его текущем виде. Мотив простой: ПМР является дружественной для РФ, и там находятся наши миротворцы. Работает логика: если Москва якобы прямо или косвенно угрожает Кишиневу, то тому необходимо решать проблему соседства с Приднестровьем. Но, как видно, планы вынашиваются, уже прошла серия провокаций разного рода и масштаба, но никаких активных шагов пока не предпринимается.



Вчера, 7 июня, редакция подвела итоги недели.