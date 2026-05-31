Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...

01:42 09.06.2026

Армянская цветочная продукция, запрещенная к вывозу в Россию, отправлена в Европу сухопутным маршрутом - глава Минэка



Министр Геворк Папоян представил цепочку экспорта: Армения - Грузия - Турция - Болгария - Румыния - Украина.



Он не уточнил журналистам, о каком размере субсидий со стороны ЕС идет речь для поиска альтернативных рынков сбыта армянской продукции, отметив, что все зависит от объемов экспорта.



