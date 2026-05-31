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Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
01:42 09.06.2026

Армянская цветочная продукция, запрещенная к вывозу в Россию, отправлена в Европу сухопутным маршрутом - глава Минэка

Министр Геворк Папоян представил цепочку экспорта: Армения - Грузия - Турция - Болгария - Румыния - Украина.

Он не уточнил журналистам, о каком размере субсидий со стороны ЕС идет речь для поиска альтернативных рынков сбыта армянской продукции, отметив, что все зависит от объемов экспорта.



Справка: Экспорт армянских роз в ЕС в обход России

Политический дрейф Еревана в сторону Запада обретает материальные, весьма зловещие очертания. На днях Минэкономики Армении бодро отчиталось о "прорыве" - отправке армянских роз на европейский рынок. Из-за фитосанитарного закрытия границы с Россией фуры пустили по безумному круговому маршруту через Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию и Украину. На поверку эта логистика оказалась не "окном в Европу", а настоящим крематорием на колесах. И, похоже, армянские розы - это лишь первая жертва, за которой рискует последовать вся экономика страны.

Анатомия "европейского гербария":

- Транзит длиною в жизнь: Вместо привычных двух дней прямой дороги в Россию, фуры с нежным товаром тащатся в ЕС до 10 суток. Шесть таможенных границ, комендантский час на Украине и бесконечные проверки превращают рейс в логистический ад.
- Половина - в утиль: Биологический лимит цветка исчерпывается прямо в дороге. Запертые всухую розы задыхаются от собственного этилена и гниют от конденсата во время простоев. До европейских прилавков доезжает лишь половина груза - остальное превращается в дорогой политический гербарий.
- Искусственное дыхание за чужой счет: Возить цветы по такой схеме экономически безумно: фрахт фуры подорожал в 3 раза (до $8 000). Бизнес выживает только потому, что правительство Армении доплачивает по 10 центов за каждый стебель, а Брюссель подкинул Еревану €50 млн "на бедность".

Главный геополитический урок

Судьба армянской розы - это точная модель того, что ждет Армению на пути интеграции с ЕС. Страна, заблокированная сушей и окруженная сложными соседями, пытается оборвать естественные экономические связи с регионом ради красивой европейской витрины.

Но законы физики, биологии и географии обмануть невозможно. Выделенных Брюсселем миллионов хватит максимум на полгода. Как только субсидии иссякнут, армянские товары не выдержат жесткой конкуренции в ЕС, а реальный сектор экономики Армении будет разорван, как и те самые розы, увядшие на украинских блокпостах. Желание "вступить в ЕС" рискует обернуться для Еревана геополитическим самоубийством.

UPD. Финальный аккорд этой логистики - военный риск: поскольку ВСУ регулярно используют гражданские рефрижераторы для маскировки военных грузов, армянские фуры на украинских трассах в любой момент рискуют стать законной целью для российских "Гераней".

Источник - Sputnik Армения
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