Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор

02:16 09.06.2026

Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор



08.06.2026 | Обзор событий



Проект "Кош-Тепа": масштабный оросительный канал на севере Афганистана, забирающий воду из трансграничной реки Амударья. Проект реализуется для превращения засушливых земель в сельскохозяйственные угодья, но его запуск несет серьезные риски нехватки воды для стран низовья. Планируемая длина канала - около 285-290 км, ширина - 100 м, глубина - 8,5 м.



Цель: орошение более 500 тыс. га засушливых земель в афганских провинциях (Балх, Джаузджан и Фарьяб). Строительство канала способно отводить до 25-30% стока Амударьи, что критически ударит по сельскому хозяйству Узбекистана и Туркменистана.



Для стран Центральной Азии проект создает экологические и экономические угрозы, так как снижение уровня воды в Амударье может ударить по сельскому хозяйству и усугубить экологическую ситуацию в Приаралье.



Из-за отсутствия у Афганистана международных соглашений с соседями по распределению водных ресурсов, Узбекистан и Туркменистан ведут переговоры с Кабулом для урегулирования ситуации.



По информации centralasiaclimateportal.org, в 2023 г. талибы открыли первый участок канала "Кош-Тепа", его строили без внешней помощи и самыми примитивными методами, пишет источник.



Потребность в координации. Усиление конкуренции за воду требует от государств региона - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поиска новых дипломатических и технологических решений.



Водная политика стран Центральной Азии переживает переход от советской системы распределения ресурсов к модели совместных инвестиций и противодействия новым вызовам, сообщает tasnimnews.ir.



Сокращение ледников Тянь-Шаня в условиях меняющегося климата сделало управление водными ресурсами критическим фактором. Эффективное управление водными артериями теперь напрямую гарантирует энергетическую независимость, стабильность сельского хозяйства и мир в регионе.



В этой связи государства региона переходят от разногласий к практическим решениям. Ключевым примером стала "Камбаратинская ГЭС-1" в Киргизии мощностью 1860 МВт, которая реализуется при долевом финансировании Киргизии, Казахстана и Узбекистана.



Цель проекта - создание системы трансграничного водного сотрудничества в целях справедливого распределения ресурсов и смягчения разногласий между государствами верховья и низовья.



Однако одним из главных источников обеспокоенности в регионе остается строительство упомянутого гигантского оросительного канала "Кош-Тепа" в Афганистане.



Эксперты предупреждают: дефицит воды в Амударье нанесет основной удар по Узбекистану и Туркменистану, что спровоцирует цепную реакцию во всей Центральной Азии. По прогнозам казахстанских специалистов, приток воды в республику может упасть на 40%. Это не только ударит по сельскому хозяйству, но и сорвет восстановление Северного Аральского моря.



Поиск взаимоприемлемых решений существенно осложняется тем, что Афганистан не входит в региональные водные механизмы.



Для преодоления этих барьеров Узбекистан предложил Кабулу сотрудничество: республика готова оказать помощь в завершении строительства и бетонировании русла канала "Кош-Тепа", что позволит минимизировать потери воды.



Казахстан также предложил создать Международную водную организацию под эгидой ООН. Это необходимо для укрепления трансграничного сотрудничества, эффективного управления ресурсами и координации действий всех стран.



Соб. корр. ФСК