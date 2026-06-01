Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026

11:03 09.06.2026

Кыргызстан: новые назначения



5 июня



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Исмаилов Жыргал Рысбекович освобожден от занимаемой должности заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики – Военного прокурора Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Байдылдаев Кумарбек Курманбекович назначен заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики – Военным прокурором Кыргызской Республики.



8 июня



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Малайзии Анарбаев Анвар Арсланович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству с резиденцией в городе Куала-Лумпур.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Шадыбеков Уранбек Аманович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Ажыгулов Алмаз Алиаскарович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



9 июня



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен главой Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики с освобождением от ранее занимаемой должности.