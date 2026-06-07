В Туркменистане принят план по гендерному равенству на 2026–2030 годы

11:07 09.06.2026

Утвержден Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2026–2030 годы



07.06.2026



В целях создания необходимых условий для существенного расширения равного участия мужчин и женщин в социально-экономической, общественно-политической и культурно-гуманитарной деятельности в стране, а также подтверждения приверженности Туркменистана обязательствам в области обеспечения гендерного равенства согласно международным договорам и повышения возможности практической реализации гендерного равенства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление.



Документом утвержден Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2026–2030 годы.



Министерствам, ведомствам, местным органам исполнительной власти и самоуправления предписано обеспечить принятие мер, предусмотренных в вышеуказанном Национальном плане действий.