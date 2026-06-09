 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
11:13 09.06.2026

Некролог - Мыктыбек Абдылдаев
09.06.2026

Кыргызская общественность понесла тяжелую утрату.

На 73-м году жизни скончался видный общественный и государственный деятель, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нескольких созывов, генерал-лейтенант милиции Абдылдаев Мыктыбек Юсупович.



Мыктыбек Юсупович Абдылдаев родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области.

В 1976 году окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета, в 1989 году – Академию Министерства внутренних дел СССР. В 1999 году ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Свою трудовую деятельность посвятил служению государству и народу Кыргызской Республики. Прошел большой профессиональный путь в органах внутренних дел, занимая ответственные руководящие должности. Работал заместителем начальника Управления внутренних дел Иссык-Кульской области (1985–1990 гг.), начальником Управления внутренних дел Иссык-Кульской области (1991–1994 гг.).

В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики (1994–2001 гг.), директора Международного института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики (2001–2002 гг.), заведующего отделом обороны и безопасности Администрации Президента Кыргызской Республики (2002–2004 гг.).

С октября 2004 года по 23 марта 2005 года исполнял обязанности Генерального прокурора Кыргызской Республики, а в марте 2005 года был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики.

С 17 мая 2006 года по 13 апреля 2007 года занимал должность Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики.

В октябре 2010 года был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва от политической партии "Ата-Журт".

В 2023–2025 годах возглавлял Секретариат Народного Курултая Кыргызской Республики.

Многолетняя государственная и общественная деятельность Мыктыбека Юсуповича была отмечена высокими государственными наградами. Он был награжден медалью "За воинскую доблесть" I степени, медалью "За безупречную службу" I степени, орденом "Содружество" Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Ему были присвоены почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики", классные чины государственного советника государственной службы 1 класса и государственного советника юстиции 2 класса.

Мыктыбек Абдылдаев пользовался заслуженным уважением коллег и общественности как профессионал высокого уровня, принципиальный руководитель, ответственный государственный деятель и настоящий патриот своей страны. Его многолетний труд, направленный на укрепление государственности, обеспечение законности и защиту интересов граждан, внес значительный вклад в развитие Кыргызской Республики.

Светлая память о Мыктыбеке Юсуповиче Абдылдаеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег, друзей, соратников и всех, кто знал и уважал его.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким покойного, разделяя боль невосполнимой утраты.

С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, М.А. Сатыев, Э.Ж. Осконбаев, А.К. Койчиев, М.К. Асаналиев, А.Дж. Джумагулов, М.Ш. Шеримкулов, Д.Дж. Амангельдиев, Э.А. Акунбеков, У.Э. Маматканов, М.К. Алиев, Б.А. Ибрагимов, Ж. Таалайбек кызы, А.С. Кадыралиев, А.О. Орозбеков, М.К. Укушов, А.Б. Апсатаров, Н.К. Ташбеков, К.Т. Туманбаев, У.О. Ниязбеков, А.Дж. Джунушалиев, Б.Р. Зулпиев, С.С. Касмамбетов, М.М. Иманкулов, Э.Т. Аширбаев жана башкалар.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1780992780


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