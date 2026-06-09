Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев

11:13 09.06.2026

Некролог - Мыктыбек Абдылдаев

09.06.2026



Кыргызская общественность понесла тяжелую утрату.



На 73-м году жизни скончался видный общественный и государственный деятель, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нескольких созывов, генерал-лейтенант милиции Абдылдаев Мыктыбек Юсупович.



