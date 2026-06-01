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МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса
11:19 09.06.2026

МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса

Автор Шұғыла Тұрлыбек
Опубликовано 8 июня 2026

Министерством внутренних дел Республики Казахстан совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии генеральных прокуратур обеих стран проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников call-центров, используемых транснациональными преступными группировками, передает Polisia.kz.



- 28 мая в городе Киеве в рамках совместной операции пресечена деятельность call-центров, подконтрольных одной из транснациональных преступных организаций, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков на территории стран Европы и СНГ, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов.

Установлено, что данные call-центры использовались для вербовки граждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. По указанию организаторов операторы и менеджеры осуществляли поиск, подбор и привлечение лиц для дальнейшей работы в качестве закладчиков и фасовщиков наркотиков на территории Республики Казахстан.

- В результате проведенных мероприятий задержаны 11 человек. Установлены роли каждого участника преступной схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников офисов, непосредственно занимавшихся вербовкой потенциальных исполнителей, - сообщил спикер.

Обыски проведены по девяти адресам. Изъято денежные средства на сумму порядка 40 тысяч долларов США и 10 тысяч евро, автомобиль Range Rover, 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов.

- В настоящее время проводится извлечение и анализ информации с изъятой компьютерной техники, устанавливаются аккаунты организаторов преступной деятельности, а также ведется параллельное финансовое расследование, - рассказал Ельдар Абдикенов.

Ликвидация указанных call-центров позволит существенно снизить вовлеченность граждан Казахстана в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также установить и привлечь к ответственности организаторов международного наркобизнеса.

Источник - Polisia.kz
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