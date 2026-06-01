МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса

11:19 09.06.2026

МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса



Автор Шұғыла Тұрлыбек

Опубликовано 8 июня 2026



Министерством внутренних дел Республики Казахстан совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии генеральных прокуратур обеих стран проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников call-центров, используемых транснациональными преступными группировками, передает Polisia.kz.



