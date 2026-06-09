В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов

19:13 09.06.2026

Некролог - Омурзак Мамаюсупов

09.06.2026



Наука, образование и система государственного управления Кыргызской Республики понесли тяжелую и невосполнимую утрату.



На 73-м году жизни скончался известный государственный и общественный деятель, ученый, бывший депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, экс-председатель Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Мамаюсупов Омурзак Шеранович.



Омурзак Мамаюсупов родился в 1953 году в селе Эски-Ноокат Ноокатского района Ошской области. Свою жизнь он посвятил служению науке, образованию и государству. В 1973 году с отличием окончил физико-математический факультет Ошского государственного педагогического института. В 1984 году завершил обучение в аспирантуре Новосибирского государственного университета, а в 1999 году окончил магистратуру Кыргызского государственного национального университета.



Будучи кандидатом физико-математических наук и магистром юриспруденции Омурзак Мамаюсупов внес значительный вклад в развитие отечественной науки. Трудовую деятельность начал учителем, впоследствии работал старшим научным сотрудником Института математики Национальной академии наук Кыргызской Республики. Автор более 40 научных трудов.



Основанный им и находившийся под его научно-методическим руководством лицей-интернат "Ноокат билимканасы" стал настоящей школой знаний и воспитания для тысяч сельских молодых людей и был признан одним из ведущих образовательных учреждений страны.



На государственной службе Омурзак Мамаюсупов проявил высокий профессионализм, ответственность и принципиальность. В 1995–2000 годах являлся депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и председателем профильного комитета. В 1999 году занимал должность первого заместителя министра образования Кыргызской Республики, а в 2000–2001 годах был полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.



Особое место в его биографии занимает период с 2001 по 2006 годы, когда он возглавлял Государственную комиссию по делам религий Кыргызской Республики. В эти годы Омурзак Мамаюсупов внес весомый вклад в формирование и развитие государственной политики в религиозной сфере, укрепление межконфессионального согласия, обеспечение религиозной стабильности и сохранение общественного единства в стране.



За многолетний добросовестный труд и заслуги перед государством Омурзак Мамаюсупов был отмечен почетными званиями "Герой Труда Кыргызской Республики", медалью "Даңк" и удостоен звания "Заслуженный учитель Кыргызской Республики".



Светлая память об Омурзаке Мамаюсупове навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, коллег, соратников и всех, кому посчастливилось знать этого достойного человека.



Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким покойного, разделяем боль тяжелой и невосполнимой утраты.



С.Н. Жапаров, М.А. Маматалиев, А.А. Касымалиев, А.К. Койчиев, Д.Дж. Амангельдиев, Э.А. Акунбеков, У.Э. Маматканов, М.К. Алиев, Б.А. Ибрагимов, Ж. Таалайбек кызы, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.Б. Апсатаров, Н.К. Ташбеков, К.Т. Туманбаев, Д.Ш. Кендирбаева, Г.Т. Исаматова, Т.Н. Ташибеков, Б.М. Дженбаев, Б.И. Борубашов, С. Рустамбек уулу, У.К. Жаанбаев, Н.Я. Алимжанова, Б.Р. Зулпиев, С.С. Касмамбетов, М.М. Иманкулов, А.Б. Кенжебаев, Д.Т. Шейшеканов, А.Н. Закиров, З.Ш. Ракиев, Н.О. Орунтаев, Т.С. Саякбаева, Ж.Б. Жанузаков, С.Б. Абдрахманова, Б.С. Исаков, Т.И. Першина, А.Н. Зырянова, К.А. Чекиров и другие.