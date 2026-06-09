Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова

20:17 09.06.2026

Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию

Казахстан испытал технологию, которая может изменить водную политику региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.06.2026



Казахстан перешел от разговоров о климатической адаптации к практическому эксперименту: в Туркестанской области начали искусственно вызывать осадки. В минувшие выходные авиация совершила шесть вылетов и распыляла реагенты над засушливыми участками, где майская жара и дефицит влаги снова поставили под угрозу сельское хозяйство. Для властей это выглядит как технологический прорыв, для фермеров – как надежда на спасительный дождь, а для соседей по Центральной Азии – как новый повод спросить: кому принадлежат облака, если они проходят над государственными границами?



Эксперимент проводится в Туркестанской области при участии метеорологов из ОАЭ. Казахстанские чиновники представляют проект как часть новой климатической инфраструктуры, основанной на науке, цифровых технологиях и международном сотрудничестве. По словам представителей Министерства экологии, метеорологическое сопровождение обеспечивает Казгидромет, а после выпадения осадков специалисты должны проверить их соответствие экологическим нормативам. В ведомстве подчеркивают: речь идет об опытных работах, а не о масштабном вмешательстве в атмосферу.



Сама технология известна как cloud seeding – "засев облаков" и используется в разных странах, начиная от ОАЭ и заканчивая Францией и США. Самолеты распыляют реагенты, чаще всего на основе солей йодида или серебра, чтобы микроскопические капли влаги в облаке быстрее превращались в кристаллы льда и выпадали дождем или снегом.



Но у метода есть ключевое ограничение: он не создает воду из ничего. Для искусственного дождя нужны подходящие облака, влажность и погодные условия. Поэтому такие проекты могут усиливать естественные осадки, но не заменяют водохранилища, каналы, бережное орошение и управление подземными водами. К примеру, над Иорданией не удалось собрать ни одного облака и местным жителям остается уповать на благосклонность природы.



В Казахстане для первых испытаний выбрали несколько точек: район Жуантобе-Тасты в Сузакском районе, где проблема связана в том числе с песчаными бурями, а также степь Кызылкум и озеро Жетыколь в Отырарском районе. Местные власти называют зону воздействия ограниченной – около 5 км в диаметре. Директор коммунального предприятия "Туркестан" Казыбек Бедебаев сообщил ресурсу 24KZ, что все испытания носят локальный и экспериментальный характер. А недавние сильные дожди в регионе совпали с общественным обсуждением проекта, но не были им вызваны.



Оптимизм властей понятен. Южные области Казахстана регулярно сталкиваются с нехваткой воды, а в бассейнах Сырдарьи, Шу и Таласа уже звучали предупреждения о низкой водности. Среди уязвимых регионов назывались Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская и Алматинская области. Если технология сработает хотя бы локально, она может помочь аграриям переживать самые тяжелые периоды засухи. В международной практике заявленный эффект обычно оценивают осторожно: при благоприятных условиях объем осадков может увеличиваться примерно на 10–20% относительно естественного уровня.



Но эта цифра и рождает политическую коллизию. Даже если дополнительный дождь невелик, в вододефицитной Центральной Азии сама возможность "усилить" облако над одной территорией неизбежно вызывает подозрения у соседей. Вода здесь давно предмет переговоров: ее делят по рекам, каналам, водохранилищам и межгосударственным протоколам. Теперь к привычной гидрополитике добавляется еще и атмосфера. Бывший глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров сформулировал распространенный страх просто: если где-то искусственно появляется больше воды, не становится ли где-то меньше?



Казахстанские чиновники уверяют, что искусственный вызов осадков не должен приводить к засухе в других регионах. Заместитель министра экологии Мансур Ошурбаев со ссылкой на мировую практику заявил, что при соблюдении нормативов технология считается экологически безопасной. Однако проблема не только в химическом составе осадков. Главная сложность – доказуемость эффекта. Почти невозможно с абсолютной точностью отделить естественный дождь от дождя искусственного. Еще труднее доказать, что не выпавшие в одном месте осадки связаны с экспериментом в другом.



Поэтому для региона вопрос искусственного дождя быстро переходит за хозяйственные рамки в политическую плоскость. Киргизский эксперт Канатбек Кумушбек предлагает фиксировать исходные данные по осадкам, ледникам, уровню Иссык-Куля и другим показателям, чтобы в будущем иметь базу для сравнения. Он также призывает вынести тему на площадки ШОС, консультативного формата "Центральная Азия–Азербайджан" и двусторонних переговоров с Казахстаном. Логика проста: если технологии модификации погоды становятся частью государственной политики, то и правила их применения должны обсуждаться заранее и с участием соседних стран.



Контекст делает эту дискуссию особенно чувствительной. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан в конце мая согласовывали летние сбросы из водохранилища Бахри Точик (Таджикское море) для поддержки аграриев юга Казахстана. Параллельно Афганистан продвигает канал Кош-Тепа на Амударье, что тревожит Узбекистан и Туркменистан. Старые водные договоренности уже испытывают давление климата, роста потребления и демографии. На этом фоне искусственный дождь воспринимается не как отдельная технологическая новинка, а как часть большой борьбы за воду.



В этом смысле казахстанский эксперимент может стать полезным, если он будет прозрачным. Обществу и соседним странам нужны открытые данные: где проводились вылеты, какие реагенты применялись, какие облака обрабатывались, сколько осадков выпало, какие экологические замеры получены. Без такой отчетности даже безопасная технология будет обрастать слухами, а каждый ливень или засуха станут поводом для взаимных обвинений.



Искусственный дождь не отменяет главного: Центральной Азии придется договариваться о воде как о единой системе, где ледники, реки, водохранилища, поля и облака связаны между собой. Казахстан имеет право искать способы защиты своих фермеров от засухи. Но чем выше ставки, тем важнее не превращать климатические инновации в источник нового недоверия. В регионе, где вода всегда была вопросом выживания, дождь по заказу должен начинаться не только с самолета в небе, но и с честного разговора на земле.