ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня

00:05 10.06.2026 Ядро украинского гарнизона Константиновки попало в окружение – итоговая сводка Readovka за 9 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июня в разрезе СВО. Русские войска блокировали ядро украинского гарнизона в Константиновке. В сеть попали кадры, демонстрирующие ежедневную тяжелую, но результативную работу штурмовиков ВС РФ в условиях городского боя. На Украине придумали новую схему обмана людей с целью вернуть дезертиров в армию. Редакция Readovka разобрала инцидент с падением БПЛА "Герань" на гражданских в Запорожье и доказала, что причиной инцидента было воздействие средств ПВО ВСУ. Армия России нанесла серию результативных ударов по военным и логистическим объектам в стратегическом тылу противника.







Повторение классического сценария



Части ВС РФ, штурмующие Константиновку, сумели добиться ключевого результата: оборона украинского гарнизона расчленена, его разрозненные подразделения окружены в разных частях города. Собрав информацию от источников, близких к действующей армии, редакция Readovka предлагает рассмотреть актуальную ситуацию в городе – где именно окружен неприятель и что пытается предпринять его командование.



После того как штурмовики ВС РФ, зашедшие в Константиновку с севера и достигшие улицы Алексея Тихого, сумели закрепиться, к ним навстречу со стороны территории химкомбината и завода "Стройстекло" вышли дружественные подразделения. Кольцо окружения замкнулось. Силы противника остаются на большой площади частного сектора, кварталов многоквартирных домов и Константиновского металлургического завода, расположенных в северной половине города.



В южной его части очаговое присутствие украинских подразделений сохраняется в кварталах высотной застройки в микрорайонах № 2 и Центральный. Пехота ВСУ также сидит по подвалам частного сектора микрорайонов Цинковый и Украинский Хутор.



Наши военные отмечают, что неприятель продолжает попытки заводить в город подкрепления и даже ротировать личный состав гарнизона, но безуспешно. Подчеркивается, что со стороны Алексеево-Дружковки украинские войска стремятся на технике прорваться в Константиновку, но еще на подъезде она выбивается FPV-дронами или обездвиживается на заминированных участках (применяется дистанционное минирование – прим. ред.). Далее "безлошадная" пехота ВСУ пытается соединиться со своими, просачиваясь через район села Новоселовка или по лесопосадкам, примыкающим к железной дороге.



Особое внимание стоит уделить тому, что, по свидетельствам военнослужащих ВС РФ, в микрорайоне Спутник и больничном городке действуют подразделения ССО или ГУР МОУ. Они обеспечивают контроль над проспектом Ломоносова, по которому, согласно планам Киева, украинские подразделения на технике должны прорываться в город. Но пехота ВСУ вынужденно спешивается, не доезжая Константиновки. По этой причине обеспечение контроля над конечными участками проспекта Ломоносова силами спецподразделений, – это, скорее, нечто расточительное, особенно если техника до города не доходит, а все сводится к "проводке пехоты пехотой".



Бойцы ВС РФ также указали на то, что неприятель начал подрывать многоэтажные дома, покидаемые при переходе на новую позицию. Некоторые здания, по свидетельствам наших военных, были заминированы давно. Если вспомнить аналогичные эпизоды времен боев за Бахмут и Торецк, тогда ВСУ также активно минировали высотные дома при оставлении позиций в том или ином квартале. Тем самым неприятель добивается уничтожения потенциальных укрытий для русской пехоты, а также исключает возможность для наших подразделений занимать господствующие над округой позиции.



Таким образом, если ВСУ "ровняют кварталы", значит, участок в оборонительном отношении ими списан. Это вытекает из анализа их прошлых провальных оборонительных операций. Остается вопрос – что украинское командование намеревается делать со своими окруженцами, каким образом оно будет спасать их? Прорываться к ним и эвакуировать, что в последнее время уже оборачивалось неудачей для незалежной? Или окруженцы, как это было в Мирнограде, будут под покровом ночи просачиваться к своим пешим порядком? Ответы на эти вопросы появятся в ближайшее время.



Как это выглядит?



Во всех городских боях, включая те, что ведутся в Константиновке, основная роль лежит на штурмовых подразделениях. Они выполняют широчайший список задач – от проникновения в тыл противника по подземным коммуникациям, "согнувшись в три погибели", до зачистки определенного участка от неприятельской пехоты.



В сети появился удивительный видеоматериал, показывающий в деталях работу нашего бойца-штурмовика против своих украинских визави, что называется, лицом к лицу. Дело происходит в одном из кварталов многоквартирных домов Константиновки. Противоборствующие стороны охотятся друг за другом, перемещаясь внутри зданий во избежание обнаружения дронами или возможности оказаться на открытой местности при внезапном огне миномета или АГС. Но чтобы преодолеть дом насквозь, не выходя из подъезда, пехотинцам порой приходится выходить на балконы, огибая непроходимый внутри здания участок. На кадрах видно, как украинская штурмовая "двойка" перемещается из квартиры в квартиру с целью добраться до конца здания и продолжить свой путь. Наш боец заметил активность неприятельской пехоты и начал преследование. В итоге одиночный боец ВС РФ одолел штурмовую пару противника, проявив хладнокровие и смекалку.



"Продать лед пингвину"



Нардеп Горбенко дал интервью изданию "Коммерсант Украина" и заявил, что министр обороны Федоров намерен внести в парламент незалежной законопроект, подразумевающий амнистию для самовольно оставивших свои части солдат ВСУ и НГУ, если они подпишут контракт на 10, 14 или 24 месяца.



Если все привыкли говорить о волнах мобилизации на Украине, то уже впору заводить тему о количестве волн амнистий для самовольно оставивших части. Раньше они подразумевали отсутствие преследования за добровольное возвращение солдат в свои подразделения. Потом украинские ведомства и рода войск, такие как госпогранслужба и войска беспилотных систем, предлагали поступать к ним на службу, мотивируя тем, что командиры там не мясники, хорошее снабжение и прочее. Теперь местных военных, которые нашли в себе силы сделать правильный выбор и вернуться домой, хотят "разводить" такими законодательными инициативами. Выглядит предложение очень заманчиво – и амнистию дадут, и ограниченный по сроку службы контракт. Но Федоров, который не служил в армии ни в мирное, ни в военное время, не может знать, что из ВСУ никто никого не отпустит даже по истечении срока контракта. Прежде всего, выживаемость низкая, так как проштрафившихся, как правило, отправляют в "мясные подразделения", в которых хронический дефицит людей с высочайшим их оборотом из-за потерь.



Но самое важное даже не то, реально ли вернувшемуся из СОЧ (самовольное оставление части – прим. ред.) пережить минимальный контрактный срок или нет. Местные правоохранители просто не в состоянии при требованиях к процедуре возбуждать дела о СОЧ с реальной скоростью утечки людей из ВСУ. Десятки тысяч вернувшихся домой юридически чисты, так как против них не возбуждены уголовные дела из-за "засорения" правоохранительной системы. Если формально против человека не возбуждено уголовное дело за СОЧ, то и амнистии быть не может, ведь нельзя оправдать того, кто не был обвинен. Иначе говоря, Федоров пытается продать украинским дезертирам возвращение на службу за ничего. Ход министра обороны незалежной хитрый, но если копнуть поглубже, то оказывается, что это очень тонкая "замануха" с выгодами, которых на самом деле нет.



Сами сбили, сами виноваты



Украинские источники заявили о том, что ВС РФ 8 июня якобы целенаправленно ударили по гражданским в Запорожье при помощи БПЛА "Герань".



Благо есть видео с уличной камеры, которое позволяет предельно точно разобраться в инциденте. Стоит присмотреться к стоп-кадру и увидеть, что планер БПЛА частично разрушен, а баки горят. Это говорит о том, что дрон был сбит либо огнем из стрелкового орудия, либо при помощи малой ЗУР, чья боевая часть при подрыве сумела повредить беспилотнику органы управления и поджечь топливо, но не привела к детонации заряда.



Таким образом, фактические виновники происшествия, в котором пострадали мирные люди, – украинские МОГ (мобильные огневые группы – прим. ред.), которые "защитили" военный объект, но это привело к трагедии.



Знаменитый эпизод схожего содержания произошел в конце апреля 2023 года в Умани. Крылатая ракета ВС РФ шла на цель, расположенную на авиабазе неподалеку от города (авиабаза "Умань" принадлежит Харьковскому национальному университету воздушных сил ВСУ – прим. ред.). Украинская ЗУР сумела перехватить крылатую ракету, повредив ей двигатель и органы управления. В итоге потерявшая управление и тягу ракета продолжила полет по инерции и угодила в многоквартирный дом. К этим инцидентам свою руку приложили местные силы противовоздушной обороны. Естественно, что перехваты либо над крупным населенным пунктом, либо в непосредственной близости от него чреваты подобными вещами.



Систематическое воздействие на стратегический тыл



В ночь на 9 июня были зафиксированы удары ВС РФ по целям в Харькове, Чугуеве, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Ровенской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях Донбасса и Новороссии. Кроме того, появилась информация о том, что наши бойцы разносят стратегически важный мост в районе Затоки Одесской области. По данным военкоров, эту переправу называют "главным мостом НАТО" – через нее идет самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии (где находится крупнейший военный логистический хаб Альянса – прим. ред.) в Одессу и дальше по Украине. Даже повреждение моста означает для ВСУ удлинение логистического плеча, рост нагрузки на альтернативные маршруты и снижение гибкости при переброске резервов. Это особенно чувствительно для ударов противника по Крыму – украинским войскам будет сложнее перебрасывать боеприпасы. Логистика ВСУ становится все слабее, что сказывается на прочности их обороны и возможностях для контрмер как в рамках общевойсковых боев, так и для ударов вглубь территории РФ.



Вчера, 8 июня, главным событием дня стало возобновление наступления ВС РФ в Глуховском районе Сумской области. Источник - Readovka

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