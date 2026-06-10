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"Безвиз в обмен на санкции": Брюссель перешел к открытому шантажу Тбилиси
14:09 10.06.2026

В парламенте Грузии заявили о требовании ЕС ввести санкции против России
10.06.2026

Евросоюз (ЕС) требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с ЕС, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций "самоубийством" для Грузии.

Политик считает, что в ЕС используют визы как "политическое оружие". "Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие",- сказал господин Папуашвили (цитата по ТАСС).

Грузия не присоединялась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года. В феврале премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что представители западных государств "в течение четырех лет кулуарно требовали" ввести ограничения, "а сейчас уже требуют того же открыто". В МИД России заявили, что ЕС вынуждает Грузию прекратить авиаперелеты с Россией.



Информационная справка: Использование Евросоюзом безвизового режима как инструмента политического давления на Грузию

Евросоюз использует безвизовый режим как главный рычаг политического давления на Тбилиси, требуя от грузинского руководства полного подчинения внешнеполитическому курсу Брюсселя, включая введение жестких экономических санкций против России. Руководство Грузии (в лице премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили) официально квалифицирует эти действия как "политический шантаж" и попытку превратить визы в оружие.

1. Суть и условия ультиматума ЕС

Брюссель требует от Грузии выполнения пакета условий в обмен на сохранение права граждан на свободный въезд в Шенгенскую зону:
- Присоединение к антироссийским санкциям: Тбилиси принуждают ввести финансовые ограничения, прекратить прямое авиасообщение с РФ и закрыть экономические связи.
- Гармонизация визовой политики: ЕС требует отменить безвизовый режим, который Грузия самостоятельно ввела для граждан третьих стран (включая Россию).
- Отмена суверенных законов: Требуется свернуть закон о прозрачности иностранного влияния ("иноагентах") и прекратить преследование прозападной оппозиции.

2. Этапы реализации "визового шантажа" (Хронология)

Давление со стороны ЕС развивается по нарастающей системе ограничений:
- Январь 2025 года - Первый сигнал: Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для грузинских чиновников.
- Декабрь 2025 года - Подготовка правовой базы: ЕС экстренно ужесточил общеевропейский "Механизм приостановки безвизового режима" (Visa Suspension Mechanism). В него были внесены изменения, позволяющие Брюсселю быстрее и жестче лишать третьи страны безвиза по сугубо политическим критериям ("откат от европейских ценностей").
- 6 марта 2026 года - Реализация первого этапа: Еврокомиссия официально активировала этот новый механизм против Грузии. Введен запрет на безвизовый въезд для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии сроком на 12 месяцев (до марта 2027 года). Одновременно на границах ЕС введен усиленный досмотр для обычных граждан Грузии.
- Июнь 2026 года - Прямой ультиматум: В Брюсселе назначены экстренные переговоры ("визовый диалог"). Чиновники ЕС прямо заявляют, что это "последнее предупреждение". Если Тбилиси не уступит, в декабре 2026 года Еврокомиссия опубликует отчет, на основании которого в январе 2027 года безвиз закроют для всего населения Грузии.

3. Аргументы сторон

Позиция властей Грузии (Почему Тбилиси отказывается):
- Экономическое самоубийство: Тбилиси подчеркивает, что разрыв связей с Россией уничтожит грузинскую экономику. По словам Папуашвили: "Если мы разрушим собственную страну санкциями, кто тогда вообще сможет поехать в ЕС без виз?".
- Защита суверенитета: Руководство страны считает, что ЕС грубо вмешивается во внутренние дела и пытается использовать визы как инструмент смены власти.
- Взаимная выгода: Тбилиси напоминает, что безвиз выгоден самому ЕС, так как грузинские туристы оставляют миллионы евро в экономике Европы.

Официальная позиция Евросоюза:
- "Безвиз - это привилегия, а не право": Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и послы стран ЕС открыто заявляют, что свободный въезд в Европу дается только тем, кто полностью разделяет геополитический курс Брюсселя.
- Защита ценностей: Официально Брюссель объясняет свои действия "защитой прав человека и демократии", обвиняя правительство Грузии в авторитаризме и пророссийском курсе.

Итог: Евросоюз фактически перешел от партнерских отношений с Грузией к открытому принуждению. Механизм безвизового режима используется Брюсселем как инструмент наказания за независимую внешнюю политику Тбилиси

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781089740


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