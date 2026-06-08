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Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
14:34 10.06.2026

Ситуация в Афганистане: относительная стабильность на фоне углубляющегося кризиса

8 июня 2026

Ситуация в Афганистане остается стабильной, экономические показатели растут, несмотря на санкции и закрытие восточной границы с октября прошлого года, однако прогресс подрывается серьезными демографическими и гуманитарными проблемами. Ситуацию в стране можно охарактеризовать как один из самых масштабных гуманитарных кризисов в мире. Об этом на брифинге в Совете Безопасности ООН заявила Жоржет Ганьон, исполняющая обязанности главы миссии ООН в этой стране.

Демографические проблемы

Главной проблемой для экономической стабилизации остается демографический фактор. С 2023 года из соседних стран вернулось почти 5,9 миллиона человек, что привело к резкому росту населения Афганистана – более чем на 10 процентов.

Ожидается, что в 2026 году вернутся еще до 2,8 миллиона афганцев, у большинства из которых нет средств к существованию. ООН призывает страны, репатриирующие беженцев, соблюдать принцип невыдворения.

Ситуацию усугубляет тот факт, что более половины населения Афганистана моложе 25 лет. Молодежь сталкивается с отсутствием перспектив трудоустройства. Сельское хозяйство, обеспечивающее доход для более чем 70 процентов населения, разрушается из-за затяжной засухи, дефицита воды и деградации экосистем. Около 21,9 миллиона человек (примерно 45 процентов населения страны) остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Системное ущемление прав женщин и девочек

Положение женщин и девочек в Афганистане стремительно ухудшается из-за жестких ограничений, имеющих долгосрочные последствия для всего общества, рассказала Ганьон. По оценкам ООН, 3,8 миллиона девочек в возрасте от 7 до 18 лет не посещают школу, включая более 2,6 миллиона девушек-подростков. Ежегодно около 250 тысяч девочек навсегда лишаются возможности получить среднее образование.

Данные ограничения на образование и труд наносят экономический ущерб стране. Прогнозируется, что к 2030 году сектор здравоохранения и образования потеряет более 25 тысяч квалифицированных специалистов-женщин, что ограничит доступ населения к медицинской помощи и ухудшит показатели материнской и детской смертности.

"Анализ ЮНИСЕФ показывает, что ограничения на получение женщинами образования и их участие в трудовой деятельности уже наносят ущерб экономике и подрывают долгосрочное экономическое развитие Афганистана", – сказала Ганьон.

ООН также выражает глубокую обеспокоенность тем, что сотрудниц Организации из числа местных женщин не допускают к работе в офисах.

В Афганистане наблюдаются и более широкие тенденции ограничения прав человека. Недавний указ, касающийся браков и разводов, грубо нарушает права детей и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Аресты журналистов и закрытие СМИ свидетельствуют о сужении гражданского пространства, отметила Ганьон.

Региональная напряженность

Она также сообщила, что напряженность в отношениях между Афганистаном и Пакистаном сохраняется. Приграничные столкновения и закрытие границ препятствуют торговле и гуманитарным операциям и повышают стоимость товаров.

ООН призывает стороны к диалогу, деэскалации, прекращению огня и решению вопроса о присутствии террористических групп на афганской земле.

Позиция ООН по взаимодействию с де-факто властями

Представительница ООН подчеркнула, что текущая работа миссии на местах и поддержание контактов с де-факто властями не означают поддержку существующего режима, а продиктованы необходимостью поддержки афганского народа.

"Взаимодействие – это не одобрение нынешнего режима. Оно необходимо для понимания ситуации, содействия диалогу и поддержки афганского народа", – сказала Ганьон.

Главным международным форматом для решения политических вопросов Афганистана остается Дохийский процесс. Этот многосторонний механизм объединяет региональных и международных игроков для структурированного взаимодействия с де-факто властями, подчеркнула глава миссии.

Рост масштабов голода

Ситуация с продовольственной безопасностью в Афганистане стремительно ухудшается, сообщила Совбезу представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну. В 2026 году около пяти миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, что на 50 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года. Около 3,7 миллиона детей страдают от недоедания.

Поступают крайне тревожные сообщения о том, что ради выживания семьи вынуждены идти на отчаянные шаги, включая продажу собственных дочерей.

Ситуацию усугубляют природные катаклизмы: весенние паводки унесли жизни почти 100 человек, разрушив или повредив десятки тысяч домов, а также медицинские учреждения, школы, мосты, дороги и уничтожив урожай.

Кризис финансирования

Несмотря на тяжелую ситуацию, в период с января по март текущего года гуманитарные организации смогли оказать помощь 4,7 миллиона человек. Однако доставку гуманитарных грузов существенно замедляют бюрократические и административные барьеры. Действующие в стране ограничения продолжают негативно влиять на работу гуманитарных сотрудников, особенно женщин.

Восорну также сообщила о критическом сокращения ресурсов. На реализацию плана гуманитарного реагирования в этом году требуется 1,71 миллиарда долларов, однако на данный момент получено всего 15 процентов от этой суммы.

Преследования этнических и религиозных меньшинств

В Совбезе также выступила Метра Мехран – основательница правозащитного цифрового ресурса "Архив правосудия Афганистана", документирующего указы, директивы и политику "Талибана", а также свидетельства очевидцев.

По словам Мехран, этнические и религиозные группы Афганистана, особенно женщины из общин хазарейцев, таджиков, узбеков, туркмен, шиитов и исмаилитов, часто сталкиваются с самыми жестокими формами насилия и политической изоляции со стороны "Талибана".

"Талибы наказывают любые нарушения своих указов насилием, тюремным заключением или даже смертью. Более того, в то время как мухтасибы обеспечивают соблюдение политики "добродетели и порока" Талибана в общественных местах, система также заставляет обычных мужчин контролировать поведение своих родственниц", – сказала правозащитница.

Женщины, которые сопротивляются политике "Талибана", сталкивались с арестами, тюремным заключением, сексуальным насилием, включая групповые изнасилования, и пытками. Некоторых из них убивают, сообщила Мехран.

"В соответствии с международным правом государства и международные организации обязаны принять меры уже сейчас. И мы намерены призвать международное сообщество к ответу", – заявила активистка.

Источник - Новости ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781091240


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