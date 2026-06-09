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НГ: Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
16:34 10.06.2026

Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
Казахстан стоит перед выбором между обновлением политической системы и ее аккуратной переупаковкой

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.06.2026

В Казахстане перед выборами может уйти в историю партия, которая много лет была главным политическим инструментом власти. AMANAT, бывший "Нур Отан", обсуждает объединение с недавно зарегистрированной партией "Адилет" – новым пропрезидентским проектом, связанным с курсом Касым-Жомарта Токаева на "Справедливый Казахстан". Официальные решения ожидаются на съездах 12 и 14 июня, однако уже сейчас ясно: речь идет не просто о партийной рокировке, а о попытке переформатировать всю политическую сцену перед выборами в Курултай. Вопрос лишь в том, станет ли это реальным обновлением системы или очередной перетасовкой хорошо знакомых фигур в условиях крайне ограниченного кадрового резерва.

Формально решения еще не приняты: съезд AMANAT назначен на 12 июня, второй съезд "Адилет" пройдет 14 июня в Астане. Но обе партии уже поддержали призыв президента Касым-Жомарта Токаева к консолидации прогрессивных сил вокруг идеи "Справедливого Казахстана". Поэтому главный вопрос теперь не в том, возможно ли сближение, а в том, на каких условиях оно будет оформлено.

AMANAT остается крупнейшей и наиболее ресурсной партией страны. У нее есть парламентская фракция, региональная сеть, аппарат, медиаресурсы и большое число депутатов маслихатов. Но за партией тянется и исторический шлейф: она наследует не только структуру, но и часть образа бывшего "Нур Отана", ассоциировавшегося с эпохой Нурсултана Назарбаева.

"Адилет", напротив, появилась совсем недавно. Партия была зарегистрирована весной 2026 года и сразу стала восприниматься как новый пропрезидентский проект, встроенный в логику конституционных реформ и будущих выборов в однопалатный парламент – Курултай (см. "НГ" от 16.04.26). Ее председатель Айбек Дадебай, бывший глава администрации президента, за короткое время сумел провести регистрацию, сформировать структуру и вывести партию в общественно-политическую повестку.

Политолог Андрей Чеботарев считает, что уже само обсуждение возможного объединения работает на усиление новой партии. По его словам, "Адилет" едва прошла государственную регистрацию, но уже рассматривается как один из ведущих участников политической жизни страны. "Теперь же опыт и способности Дадебая используются в процессе создания новой политической партии, что требует серьезных организационных усилий. Особенно в ходе формирования структурных и территориальных подразделений партии в условиях подготовки к парламентским выборам", – отметил Чеботарев, говоря о роли Дадебая.

Однако возможное объединение вызывает не только ожидания, но и серьезные вопросы. Политолог Данияр Ашимбаев обращает внимание на юридические и организационные последствия сценария, при котором AMANAT фактически вливается в "Адилет". В этом случае старая партия может прекратить существование, а значит, возникнет вопрос о судьбе депутатов маслихатов (народных советов), большинство из которых избирались от AMANAT.

С организационной точки зрения логичнее было бы объединение на базе AMANAT, поскольку именно у этой партии есть разветвленная инфраструктура. Но политически более вероятным выглядит иной сценарий: сохранение ресурсов AMANAT при переходе к новому бренду "Адилет". Такой вариант позволил бы власти символически закрыть страницу "старого Казахстана" и представить предвыборную кампанию как обновление политической системы.

После роспуска действующей двухпалатной системы и подготовки выборов в Курултай, которые состоятся в конце августа, формально без должностей могут оказаться председатель нижней палаты парламента и председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, спикер Сената Маулен Ашимбаев и госсоветник Ерлан Карин. В экспертной среде обсуждают, кто из них может стать вице-президентом, кто возглавит Народный совет, кто – Курултай или партийную фракцию. Но сам характер этих разговоров показывает: речь идет не столько о появлении новых лиц, сколько о перераспределении уже существующих.

Ашимбаев осторожен в прогнозах. "Наверное, уже все давно поняли, что гадать, кто и какое назначение получит в Казахстане, – проигрышное занятие, потому что у президента всегда есть обширная кадровая база", – подчеркнул политолог.

Сторонники объединения делают акцент на другом: страна входит в сложный электоральный цикл, и ей нужна сильная партия большинства, способная обеспечить поддержку президентских реформ. Политолог Сагит Бакиров считает, что возможное сближение AMANAT и "Адилет" следует оценивать не через персоналии, а через пользу для государства. "Любую партийную конфигурацию, включая возможное сближение или даже слияние AMANAT и "Адилет", следует оценивать только по одному критерию: служит ли она процветанию страны? Ведь партии существуют не ради себя и не ради количества мандатов, а ради этой цели", – отмечает Бакиров.

По его мнению, объединение близких по курсу партий может помочь не распылять управленческий и экспертный ресурсы. "Объединение близких по курсу партий обычно не распыляет, а собирает кадры в одном месте: управленческий опыт, отраслевую экспертизу, региональные сети. Именно это нужно сейчас", – говорит эксперт.

Но здесь же возникает главный вопрос: если кадровый резерв невелик, а политическое поле замыкается вокруг одних и тех же фигур, даст ли консолидация реальное усиление? Или она просто закрепит уже существующую монополию, пусть и под новым названием? Бакиров предупреждает, что механическое сложение аппаратов не гарантирует результата: "Простое сложение двух аппаратов может дать как синергию, так и дублирование. Все будет зависеть от принципов объединения".

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781098440


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