ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН

17:39 10.06.2026

"Весь мир" не с ними. Звонкая пощечина Германии в ООН

Немцы проиграли голосование и не получили место в Совете Безопасности



10.06.2026 | Алексей БЕЛОВ



Не секрет, что довольно длительное время Запад любил по поводу и без апеллировать к так называемому мировому сообществу, под которым в большей степени понимался он сам, его партнеры и сателлиты в странах Африки и Латинской Америки.



Таким образом в международной повестке точка зрения большинства подменялась мнением узкой, но весьма влиятельной группой западных стран, диктовавших с помощью подобной уловки глобальную информационную повестку.



Скажем, еще недавно США и их союзники по НАТО, осуществляя прямую агрессию в Ираке, Сербии, Ливии и других странах, каждый раз утверждали, что предпринятые шаги находятся в полном соответствии с желанием того самого мирового сообщества и вызывают его полнейшее одобрение.



Но со временем описанная схема все чаще стала сбоить, и вот уже Штаты вынуждены проводить операцию против Ирана, не имея поддержки даже среди, казалось бы, послушных и на все согласных европейцев.



Но и сама Европа, рассорившись с Вашингтоном и погрузившись в серьезный экономический кризис, приведший к утрате европейцами значительной доли своего международного влияния, неожиданно для самой себя открыла, что весь мир, даже в ее крайне узком понимании, отнюдь не с ней, и при первой же возможности те, кого она раньше презрительно называла третьим миром, готовы наглядно продемонстрировать свое отношение к бывшим колонизаторам.



И вот на прошедшей неделе произошел, пожалуй, самый показательный в этой связи случай, ставший для Федеративной Республики Германия позором по истине мирового масштаба – немцы проиграли голосование и не получили место в Совете Безопасности ООН.



"Голосование на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обернулось провалом для федерального правительства Германии: страна не смогла получить место непостоянного члена Совбеза на 2027 и 2028 годы, уступив Австрии и Португалии. Решение было принято в ходе тайного голосования", – пишет BILD, напоминая, что, помимо постоянных членов Совбеза с правом вето – Китая, Франции, Великобритании, России и США, – в состав органа входят еще десять государств, избираемых на двухлетний срок и правом вето необладающих.



Тем не менее само участие в Совете Безопасности дает стране дополнительное влияние, укрепляет авторитет и в значительной степени поднимает ее международный статус.



С этой точки зрения поражение Берлина в ООН является тяжелейшим ударом, я бы даже сказал, звонкой пощечиной для нынешнего германского руководства и лично для канцлера Фридриха Мерца, объявившего одной из целей своего правления "возвращение Германии на европейскую и международную арены".



Как заявил по этому поводу министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц, в результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений.



"Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?" – вопрошает политик.



К вопросу финансирования Организации Объединенных Наций мы вернемся чуть позже, а сейчас хотелось бы рассказать о реакции на принятое Генассамблеей решение как самого немецкого правительства, так и тех, кто голосовал против кандидатуры ФРГ.



Как довольно несложно было предугадать (нынешние европейские политики по большей части откровенно предсказуемы), в своем провале Берлин поспешил обвинить Москву. Так, глава германского внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль прямо заявил, что Россия-де вела против Германии закулисную борьбу.



"Наша поддержка Украины непоколебима. Не секрет, что Россия не хочет видеть такой голос за столом переговоров – и вела против нас кампанию. Что также могло стоить нам голосов, то это тот факт, что Германия всегда должна брать на себя особую ответственность за Израиль в контексте ближневосточного конфликта. Мы будем и дальше выполнять свой исторический долг, даже критикуя конкретные политические решения нынешнего правительства", – подчеркнул немецкий министр.



А между тем даже местные СМИ прямо пишут о том, что если Россия якобы и вела тайные переговоры с целью провалить кандидатуру ФРГ, то это вряд ли имело решающее значение при голосовании. И без российских "козней" германская дипломатия заслужила у своих коллег по ООН реноме непоследовательной и неадекватной.



Как пишет все та же BILD, на исход голосования на Генассамблее повлияла, в частности, сдержанная позиция Берлина по поводу спорной с точки зрения международного права операции США в Венесуэле, что было воспринято в Латинской Америке с явным недовольством.



Еще одной причиной устроенной немцам обструкции стала нынешний председатель Генассамблеи, которой пришлось с максимально недовольным и шокированным лицом объявлять результаты голосования – Португалия и Австрия получили по 130 голосов, а ФРГ только 104 – Анналена Бербок.



В ООН не забыли скандальную историю, когда бывшего и, наверное, худшего за всю историю Германии министра иностранных дел Берлин в последний момент пропихнул на высокий пост в ООН в обход ранее согласованной кандидатуры карьерного дипломата Хельги Шмидт.



Получив эту должность, Бербок в свойственной ей неадекватной манере начала менять повестку заседаний Генассамблеи по собственную разумению в духе политического акционизма, чем настроила против себя большую часть того самого мирового сообщества.



Как пишет BILD, дипломаты связывают случившийся провал с ее внешнеполитическим стилем, в том числе с "феминистской внешней политикой" и отношением к международным партнерам.



"Возможно, госпоже Бербок следовало сосредоточиться на выполнении своей работы в немецкой дипломатии, вместо того чтобы пытаться указывать нигерийцам, где строить туалеты, а африканцам, как обращаться со слонами", – заявил бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси в интервью немецкому изданию.



Впрочем, и для самой Бербок все закончилось печально. Срок ее полномочий вот-вот подойдет к концу, и в сентябре в кресле председателя Генассамблеи ее сменит нынешний глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.



Поговаривают, что Анналену уже ждут в Берлине, где ей придется объясняться по поводу своего бездарного председательства и многочисленных жалоб в ее адрес за чрезмерно "снисходительное и неуважительное" отношение к коллегам по ООН.



Так что если Вадефулю и присным и искать виновных в позорных результатах голосования, то начинать надо с Бербок и Мерца, чье согласие на пересадку бестолковой министерши в ооновское кресле стало частью сделки с зелеными при голосовании за снятие бюджетного ограничения на государственный долг, что в свою очередь позволило новому правительству направить миллиарды евро на помощь киевскому режиму и перевооружение бундесвера.



Ну а теперь, как обещал, о теме бюджета ООН. Сама постановка вопроса с угрозами в адрес организации прекратить ее дальнейшее финансирование, прозвучавшими из уст гессенского министра, показывает, насколько многие члены ООН воспринимают ее исключительно как площадку для продвижения собственной повестки, без реального желания решать дела, касающиеся интересов всего мира.



И в этом смысле Германия как второй по величине донор ООН после США – в 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро – несомненно представляет собой показательный образец утилитарного отношения к этому некогда важному международному институту.



По последним данным, помимо ФРГ, свои платежи в ооновский бюджет задерживают, сокращают или даже полностью замораживают США, Китай, Швеция, Аргентина и многие другие, что фактически поставило ООН на грань банкротства.



Как говорят эксперты, по причине недофинансирования организация уже вынуждена приостанавливать многие свои гуманитарные миссии проекты, и, если дело и дальше так пойдет, любые споры о реформировании ООН (скорее, реанимировании) станут уже бессмысленными, ибо реформировать и даже реанимировать будет попросту нечего.