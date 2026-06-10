 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.06.2026
17:39  ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
16:34  НГ: Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
14:34  Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
14:09  "Безвиз в обмен на санкции": Брюссель перешел к открытому шантажу Тбилиси. На очереди Ереван..
00:05  ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня
Вторник, 09.06.2026
20:17  Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова
19:13  В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов
11:19  МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса
11:13  Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
11:07  В Туркменистане принят план по гендерному равенству на 2026–2030 годы
11:03  Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026
02:16  Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор
01:42  Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
00:05  ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня
Понедельник, 08.06.2026
19:42  СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
09:05  Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)
02:01  Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
01:29  10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин
00:05  ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.06.2026
21:54  По следу Рэмбо: не первая и не последняя кровь, - Платон Беседин
19:11  Взгляд: Зачем нам Золотая Орда
03:46  В Узбекистане планируют создать Дендрологический парк имени Александра Федина
02:31  Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
01:20  ГКНБ по Чуйской области провел "переаттестацию" 28 членов ОПГ
Суббота, 06.06.2026
23:18  Caravan.kz: После 10 лет экспериментов над учениками Минпросвещения РК усомнилось в Кембриджской системе оценки
17:57  Владимир Путин приберег для пленарной сессии ПМЭФ шокирующие подробности, - Андрей Колесников
16:02  В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?
14:28  Спасение "Слез Центральной Азии": зеленый ответ из Китая
00:05  Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Пятница, 05.06.2026
22:47  Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова
21:30  Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век, - Максим Ивлев
11:44  В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков
11:29  Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня
11:20  Государственный совбез Туркменистана подвел итоги работы силовиков за пять месяцев текущего года
05:26  Podrobno.uz: Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке
04:38  НГ: Русские школы вроде бы передумали переводить на киргизский язык
02:33  Рецепт медийного евро-триумфа: покритиковать Кремль и на полчаса пропасть с радаров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Четверг, 04.06.2026
21:54  ФСК: Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?
13:23  Организация тюркских государств теряет привлекательность, - Николай Кузьмин
12:16  В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:09  Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей
02:51  Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества
01:45  В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений
00:05  ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Среда, 03.06.2026
22:32  НГ: Турция пересматривает концепцию своей политики на постсоветском пространстве
21:22  Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
20:13  США спустя несколько лет официально возвращаются на Петербургский экономический форум ... в лице главного по изящным искусствам
15:40  ФСБ России вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на смартфоны чиновников
11:12  В Узбекистане определены широкомасштабные меры по развитию сферы культуры и искусства
11:05  Sputnik: Что больше всего напугало немецких захватчиков под Москвой
01:45  Politico: В ЕС придумали, куда деть ненужных мигрантов - сослать в Центральную Азию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
17:39 10.06.2026

"Весь мир" не с ними. Звонкая пощечина Германии в ООН
Немцы проиграли голосование и не получили место в Совете Безопасности

10.06.2026 | Алексей БЕЛОВ

Не секрет, что довольно длительное время Запад любил по поводу и без апеллировать к так называемому мировому сообществу, под которым в большей степени понимался он сам, его партнеры и сателлиты в странах Африки и Латинской Америки.

Таким образом в международной повестке точка зрения большинства подменялась мнением узкой, но весьма влиятельной группой западных стран, диктовавших с помощью подобной уловки глобальную информационную повестку.

Скажем, еще недавно США и их союзники по НАТО, осуществляя прямую агрессию в Ираке, Сербии, Ливии и других странах, каждый раз утверждали, что предпринятые шаги находятся в полном соответствии с желанием того самого мирового сообщества и вызывают его полнейшее одобрение.

Но со временем описанная схема все чаще стала сбоить, и вот уже Штаты вынуждены проводить операцию против Ирана, не имея поддержки даже среди, казалось бы, послушных и на все согласных европейцев.

Но и сама Европа, рассорившись с Вашингтоном и погрузившись в серьезный экономический кризис, приведший к утрате европейцами значительной доли своего международного влияния, неожиданно для самой себя открыла, что весь мир, даже в ее крайне узком понимании, отнюдь не с ней, и при первой же возможности те, кого она раньше презрительно называла третьим миром, готовы наглядно продемонстрировать свое отношение к бывшим колонизаторам.

И вот на прошедшей неделе произошел, пожалуй, самый показательный в этой связи случай, ставший для Федеративной Республики Германия позором по истине мирового масштаба – немцы проиграли голосование и не получили место в Совете Безопасности ООН.

"Голосование на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обернулось провалом для федерального правительства Германии: страна не смогла получить место непостоянного члена Совбеза на 2027 и 2028 годы, уступив Австрии и Португалии. Решение было принято в ходе тайного голосования", – пишет BILD, напоминая, что, помимо постоянных членов Совбеза с правом вето – Китая, Франции, Великобритании, России и США, – в состав органа входят еще десять государств, избираемых на двухлетний срок и правом вето необладающих.

Тем не менее само участие в Совете Безопасности дает стране дополнительное влияние, укрепляет авторитет и в значительной степени поднимает ее международный статус.

С этой точки зрения поражение Берлина в ООН является тяжелейшим ударом, я бы даже сказал, звонкой пощечиной для нынешнего германского руководства и лично для канцлера Фридриха Мерца, объявившего одной из целей своего правления "возвращение Германии на европейскую и международную арены".

Как заявил по этому поводу министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц, в результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений.

"Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?" – вопрошает политик.

К вопросу финансирования Организации Объединенных Наций мы вернемся чуть позже, а сейчас хотелось бы рассказать о реакции на принятое Генассамблеей решение как самого немецкого правительства, так и тех, кто голосовал против кандидатуры ФРГ.

Как довольно несложно было предугадать (нынешние европейские политики по большей части откровенно предсказуемы), в своем провале Берлин поспешил обвинить Москву. Так, глава германского внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль прямо заявил, что Россия-де вела против Германии закулисную борьбу.

"Наша поддержка Украины непоколебима. Не секрет, что Россия не хочет видеть такой голос за столом переговоров – и вела против нас кампанию. Что также могло стоить нам голосов, то это тот факт, что Германия всегда должна брать на себя особую ответственность за Израиль в контексте ближневосточного конфликта. Мы будем и дальше выполнять свой исторический долг, даже критикуя конкретные политические решения нынешнего правительства", – подчеркнул немецкий министр.

А между тем даже местные СМИ прямо пишут о том, что если Россия якобы и вела тайные переговоры с целью провалить кандидатуру ФРГ, то это вряд ли имело решающее значение при голосовании. И без российских "козней" германская дипломатия заслужила у своих коллег по ООН реноме непоследовательной и неадекватной.

Как пишет все та же BILD, на исход голосования на Генассамблее повлияла, в частности, сдержанная позиция Берлина по поводу спорной с точки зрения международного права операции США в Венесуэле, что было воспринято в Латинской Америке с явным недовольством.

Еще одной причиной устроенной немцам обструкции стала нынешний председатель Генассамблеи, которой пришлось с максимально недовольным и шокированным лицом объявлять результаты голосования – Португалия и Австрия получили по 130 голосов, а ФРГ только 104 – Анналена Бербок.

В ООН не забыли скандальную историю, когда бывшего и, наверное, худшего за всю историю Германии министра иностранных дел Берлин в последний момент пропихнул на высокий пост в ООН в обход ранее согласованной кандидатуры карьерного дипломата Хельги Шмидт.

Получив эту должность, Бербок в свойственной ей неадекватной манере начала менять повестку заседаний Генассамблеи по собственную разумению в духе политического акционизма, чем настроила против себя большую часть того самого мирового сообщества.

Как пишет BILD, дипломаты связывают случившийся провал с ее внешнеполитическим стилем, в том числе с "феминистской внешней политикой" и отношением к международным партнерам.

"Возможно, госпоже Бербок следовало сосредоточиться на выполнении своей работы в немецкой дипломатии, вместо того чтобы пытаться указывать нигерийцам, где строить туалеты, а африканцам, как обращаться со слонами", – заявил бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси в интервью немецкому изданию.

Впрочем, и для самой Бербок все закончилось печально. Срок ее полномочий вот-вот подойдет к концу, и в сентябре в кресле председателя Генассамблеи ее сменит нынешний глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

Поговаривают, что Анналену уже ждут в Берлине, где ей придется объясняться по поводу своего бездарного председательства и многочисленных жалоб в ее адрес за чрезмерно "снисходительное и неуважительное" отношение к коллегам по ООН.

Так что если Вадефулю и присным и искать виновных в позорных результатах голосования, то начинать надо с Бербок и Мерца, чье согласие на пересадку бестолковой министерши в ооновское кресле стало частью сделки с зелеными при голосовании за снятие бюджетного ограничения на государственный долг, что в свою очередь позволило новому правительству направить миллиарды евро на помощь киевскому режиму и перевооружение бундесвера.

Ну а теперь, как обещал, о теме бюджета ООН. Сама постановка вопроса с угрозами в адрес организации прекратить ее дальнейшее финансирование, прозвучавшими из уст гессенского министра, показывает, насколько многие члены ООН воспринимают ее исключительно как площадку для продвижения собственной повестки, без реального желания решать дела, касающиеся интересов всего мира.

И в этом смысле Германия как второй по величине донор ООН после США – в 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро – несомненно представляет собой показательный образец утилитарного отношения к этому некогда важному международному институту.

По последним данным, помимо ФРГ, свои платежи в ооновский бюджет задерживают, сокращают или даже полностью замораживают США, Китай, Швеция, Аргентина и многие другие, что фактически поставило ООН на грань банкротства.

Как говорят эксперты, по причине недофинансирования организация уже вынуждена приостанавливать многие свои гуманитарные миссии проекты, и, если дело и дальше так пойдет, любые споры о реформировании ООН (скорее, реанимировании) станут уже бессмысленными, ибо реформировать и даже реанимировать будет попросту нечего.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781102340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате поздравили с юбилеем государственного и общественного деятеля Омирзака Озганбаева
- Исполнение поручений Президента по развитию туристической отрасли: в Правительстве рассмотрена готовность к летнему сезону
- Вопросы строительства водовода от канала им. К.И. Сатпаева до Астаны обсудили в Правительстве
- Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев провел встречу с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея
- Канат Бозумбаев обсудил с мэром Шэньчжэня опыт развития инновационных городов
- Кадровые перестановки
- Главный канал доходов населения в Казахстане – рынок труда
- В Астане обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и США
- Проблемы жителей Кызылорды находятся в центре внимания Акжолцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  