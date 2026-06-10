Известия: Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно

23:41 10.06.2026

Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно



10 июня 2026



Сборная Узбекистана дебютирует на чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026), который стартует 11 июня 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда под руководством легендарного итальянского защитника Фабио Каннаваро попала в группу K, где сыграет с Португалией, Колумбией и Демократической Республикой (ДР) Конго. Национальная команда Узбекистана стала единственной из СНГ, которая смогла отобраться в финальную часть турнира. Все подробности - в материале "Известий".



Путь к финальной части мундиаля



Узбекистан впервые в своей истории пробился в финальную часть ЧМ. Команда долгое время была в шаге от заветной цели: ближе всего была к успеху в 2006 году (поражение в стыковых матчах от Бахрейна) и в 2014-м (поражение по пенальти от Иордании в плей-офф). Нынешняя квалификация стала триумфом "золотого поколения": команда финишировала на втором месте в группе А во втором раунде азиатского отбора, набрав 21 очко благодаря шести победам и трем ничейным матчам. Первую строчку в таблице заняла национальная команда Ирана. Из всех команд постсоветского пространства на мундиаль когда-либо пробивались только сборные России, Украины и Узбекистана.



Соперники и группа



Жеребьевка отправила Узбекистан в группу K. Соперниками "белых волков" станут португальцы, занимающие пятое место в рейтинге ФИФА, команда Колумбии (13-е место), а также сборная ДР Конго (45-е место). Все три матча группового этапа пройдут в разных городах. С Колумбией узбекистанские футболисты встретятся 17 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико. Игра с Португалией состоится 23 июня в Хьюстоне (США) на арене NRG, а матч с ДРК пройдет 27 июня в Атланте на стадионе Mercedes-Benz.



Главный тренер и ключевые игроки



Легендарный итальянский защитник, чемпион мира 2006 года Каннаваро принял команду в октябре 2025 года, после того как Узбекистан уже отобрался на мундиаль. Элдор Шомуродов - капитан и одна из главных звезд команды, выступающий за турецкий "Истанбул Башакшехир". Именно его опыт игры в Серии А и лидерские качества считаются ключевыми для успеха команды. Кроме того, в сборной выступает 22-летний защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, ставший первым узбекским футболистом в Английской премьер-лиге (АПЛ). Примечательно, что в настоящее время его стоимость, по данным портала Transfermarkt, одна из самых высоких среди игроков на постсоветском пространстве. Защитник оценивается в €50 млн.



Состав и подготовка



Финальная заявка из 26 игроков была объявлена 2 июня и включает три вратарские позиции, десять защитников, десять полузащитников и семь нападающих. Пятнадцать футболистов представляют местную Суперлигу, остальные выступают в чемпионатах Англии, Турции, Ирана и ОАЭ. Во время турнира команда базируется в Атланте (штат Джорджия), тренируясь на современной базе клуба MLS "Атланта Юнайтед", в составе которого выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.



Шансы на успех



Статистическое агентство Opta оценивает шансы "белых волков" на победу во всем турнире как 0,1%. При этом вероятность выхода Узбекистана в плей-офф турнира оценивается в 41,4%, в 1/8 финала - 12,26%, в четвертьфинал - 3,89%, а в полуфинал - 1,09%.