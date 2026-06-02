|ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
00:05 11.06.2026
ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июня в разрезе СВО. Русские войска ворвались в Красный Лиман с севера. На Украине пытаются выдать рост активности организованных преступных групп за деятельность спецслужб РФ. Украинский военный эксперт признал тщетность дальнейшей обороны Константиновки.
"Колышки" вбиты
Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ перешли к активному штурму города Красный Лиман. Передовые штурмовые подразделения ворвались в населенный пункт по улицам Слобожанская и Петропавловская. При взгляде на карту становится понятно, что цель наших штурмовиков, двигающихся по сходящимся направлениям, – выйти на восточный и западный берег озера Лиман. Добившись этого, они отрежут часть украинского гарнизона, а именно подразделения 60-й ОМБр ВСУ, в микрорайоне Северный от основных сил.
Важно отдельно заметить, что озеро Лиман представляет собой по большей части высохший водоем, наполняющийся лишь при осадках и таянии снега. В летний период от него остается скорее пруд, окруженный зарослями камыша. Но даже если оно и проходимо для пехоты, то подразделениям противника, которые вот-вот будут отрезаны от основной части города, придется фактически прорываться через "тир". Таким образом, неприятель с высокой долей вероятности оставит микрорайон Северный и отойдет по частному сектору, огибая восточный берег озера Лиман и избегая более тяжелых условий отхода.
Причины, почему командование ВС РФ перешло к активным действиям в городе, состоят в следующем. Прежде всего наши ВКС долго и качественно обрабатывали украинский гарнизон бомбардировками. Кроме того, поскольку силы 25-й гв. ОА ВС РФ создали угрозу тыловым коммуникациям гарнизона Красного Лимана, часть подразделений ВСУ, развернутых в городе, была брошена в бой в лесах к югу от города. Других источников подкреплений для украинской группировки в секторе нет. Она вынуждена полагаться только на собственные ограниченные силы и ресурсы. Да и присутствие подразделений ВС РФ в излучине Северского Донца в селах Пришиб и Татьяновка вместе с непосредственной угрозой штурма Святогорска делают свое дело. Нельзя также не упомянуть и то, что ВС РФ ведут бои уже в черте села Рай-Александровка, критически значимого для ВСУ. Так что как бы скверно для украинских войск ни развивалась ситуация в Красном Лимане, Киеву просто неоткуда брать резервы: сейчас они нужны ВСУ на всех участках боев на севере ДНР.
Дополнительной проблемой Краснолиманской группировки выступает то, что ВКС периодически работают по переправам через Северский Донец у сел Маяки и Райгородок. В условиях пристального внимания авиации и дронщиков к переправам через реку какие-либо существенные вливания сил и ресурсов в оборону Красного Лимана и округи в кратчайшие сроки исключены.
"Клофелинщицы"
На Украине появилась проблема недобросовестных девушек, которые подсыпают опиоиды в алкоголь военнослужащим ВСУ для того, чтобы те потеряли сознание, а отравительница могла их беспрепятственно обокрасть. Девушки старшего подросткового возраста на сайтах знакомств ищут военных, завязывают с ними общение и уже при личной встрече проводят незамысловатую операцию по усыплению жертвы ограбления. Учитывая, что в качестве "лекарства" используют тяжелые препараты в смеси с алкоголем, это зачастую приводит к остановке сердца.
Девушки выбирают военных в качестве жертв по простой причине. Тыловики (включая сотрудников ТЦК), те, кто находится в увольнении, не нищие. На Украине военные из небоевых подразделений наживаются на чем могут: торговля имуществом "налево" цветет пышным цветом. Не бедствуют и те, кто ушел в отпуск с передовой. Эта "привилегия" в ВСУ продается за приличные деньги. Таким образом, причины, почему именно военнослужащие являются целью грабительниц, очевидны.
Подобное явление в виде миловидных и готовых к общению "воровок на доверии" появилось не сейчас. С первых лет после развала СССР в республиках бывшего Союза оно стало весьма распространенным из-за экономической нестабильности, вызвавшей разгул преступности. Уже более 30 лет это явление с разной периодичностью "выстреливает" снова и снова, меняются только "лекарства" для усыпления жертвы в зависимости от степени их доступности на легальном и черном рынках. Если в 90-х и в начале 00-х в ходу был клофелин, благодаря которому преступницы, применявшие этот препарат, получили свое название, то теперь впору говорить об "опиатницах" на Украине.
Однако глава нацполиции незалежной Выговский считает, что уже ставшее классическим в большей части постсоветского пространства явление – это происки российских спецслужб.
"Дают задачу подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг, а для реализации преступления кураторы присылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И основное – кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон", – заявил он.
На Украине из-за деградации рынка труда и общего безденежья среди широких слоев населения, естественно, будет рост криминала, причем организованного, с появлением новых преступных "промыслов" – это абсолютно естественная вещь. Но, соответственно, полиции требуется особо усиленно работать на упреждение при подобных вызовах общественному порядку. Выговский решил пойти по более простому пути – снять с себя и своего ведомства ответственность за разгул криминала, назначив виновником российские спецслужбы, что является полем работы уже совсем другого ведомства – СБУ. Очевидно, что руководителю нацполиции куда более выгодно в "шпионов" записать всех до последнего карманника, но не признавать очевидную вещь: на Украине разгул организованной преступности и наркоторговли, украинская полиция благополучно проспала это. Есть и политическая сторона вопроса, которая требует любыми методами заретушировать очевидные признаки деградации социальной ситуации в стране, если на такого рода преступления пошли лица старшего школьного возраста.
Употребление наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя опасно для здоровья и жизни.
Город списан
Украинский военный эксперт Константин Машовец признал, что гарнизон ВСУ в Константиновке исчерпал все возможности продолжать оборону города.
"Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно", – сообщил он.
Машовец также добавил, что после установления полного контроля над Константиновкой ВС РФ продолжат наступление в направлении Дружковки и ликвидируют оперативный выступ, который сформировали ВСУ на подступах к Часовому Яру.
Открытое признание авторитетного среди украинской воинственно настроенной публики спикера говорит о том, что командование ВСУ отдает себе отчет в том, что Константиновка фактически уже утрачена, а попытки затягивать сопротивление нецелесообразны. Кроме того, заявление про ликвидацию оперативного выступа у Часова Яра намекает на то, что украинскому командованию не стоит полагаться на возможность нанести удар на участке Часова Яра. Даже если у противника получится, даже если он вклинится в нашу оборону, оперативный выступ получит фланговый удар с угрозой окружения передовых подразделений украинских войск. Несмотря на очевидные угрозы, Киев может попытаться "разменяться", пока оборона Константиновки не рухнула полностью. Медийные задачи могут выглядеть для ВСУ вполне решаемыми с помощью рейда на Часов Яр во временное окно, предоставляемое агонизирующим, но еще сопротивляющимся гарнизоном в Константиновке. "Перебивать" утрату Константиновки даже откровенной фикцией успеха Киеву остро необходимо.
Вчера, 9 июня, главным событием дня стало окружение ядра гарнизона ВСУ в Константиновке.