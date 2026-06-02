ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня

00:05 11.06.2026

ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июня в разрезе СВО. Русские войска ворвались в Красный Лиман с севера. На Украине пытаются выдать рост активности организованных преступных групп за деятельность спецслужб РФ. Украинский военный эксперт признал тщетность дальнейшей обороны Константиновки.



