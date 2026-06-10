 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.06.2026
03:35  Рубио едет в Центральную Азию за минералами
02:32  В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
01:17  Визит Си Цзиньпина в КНДР укрепляет новую расстановку сил в Северной Азии, - Дмитрий Верховцев
00:05  ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Среда, 10.06.2026
23:41  Известия: Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно
17:39  ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
16:34  НГ: Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
14:34  Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
14:09  "Безвиз в обмен на санкции": Брюссель перешел к открытому шантажу Тбилиси. На очереди Ереван..
00:05  ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня
Вторник, 09.06.2026
20:17  Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова
19:13  В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов
11:19  МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса
11:13  Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
11:07  В Туркменистане принят план по гендерному равенству на 2026–2030 годы
11:03  Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026
02:16  Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор
01:42  Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
00:05  ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня
Понедельник, 08.06.2026
19:42  СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
09:05  Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)
02:01  Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
01:29  10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин
00:05  ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.06.2026
21:54  По следу Рэмбо: не первая и не последняя кровь, - Платон Беседин
19:11  Взгляд: Зачем нам Золотая Орда
03:46  В Узбекистане планируют создать Дендрологический парк имени Александра Федина
02:31  Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
01:20  ГКНБ по Чуйской области провел "переаттестацию" 28 членов ОПГ
Суббота, 06.06.2026
23:18  Caravan.kz: После 10 лет экспериментов над учениками Минпросвещения РК усомнилось в Кембриджской системе оценки
17:57  Владимир Путин приберег для пленарной сессии ПМЭФ шокирующие подробности, - Андрей Колесников
16:02  В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?
14:28  Спасение "Слез Центральной Азии": зеленый ответ из Китая
00:05  Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Пятница, 05.06.2026
22:47  Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова
21:30  Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век, - Максим Ивлев
11:44  В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков
11:29  Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня
11:20  Государственный совбез Туркменистана подвел итоги работы силовиков за пять месяцев текущего года
05:26  Podrobno.uz: Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке
04:38  НГ: Русские школы вроде бы передумали переводить на киргизский язык
02:33  Рецепт медийного евро-триумфа: покритиковать Кремль и на полчаса пропасть с радаров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Четверг, 04.06.2026
21:54  ФСК: Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?
13:23  Организация тюркских государств теряет привлекательность, - Николай Кузьмин
12:16  В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:09  Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей
02:51  Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества
01:45  В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений
00:05  ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Среда, 03.06.2026
22:32  НГ: Турция пересматривает концепцию своей политики на постсоветском пространстве
21:22  Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
02:32 11.06.2026

В Узбекистане узаконят долевое строительство

10 июня 2026

Узбекистан, Ташкент - Podrobno.uz. В Узбекистане разработали проект закона о долевом строительстве. Документ предусматривает защиту средств граждан и прозрачность строительных процессов.

Об этом стало известно по итогам презентации президенту Шавкату Мирзиееву проектов по повышению эффективности реформ, осуществляемых в сфере урбанизации и градостроительства, сообщает пресс-служба лидера. На ней отмечалось, что в последние годы объемы строительства многоквартирных домов увеличились в 2,5 раза и превысили 11 миллионов квадратных метров. Одновременно с этим выросло и число правонарушений. Только за прошлый год почти трем тысячам граждан причинили ущерб на 668 миллиардов сумов.

Ключевой механизм, который предусматривается в законе, - эскроу-счета. Деньги покупателей будут хранить в уполномоченном банке, а застройщику перечислят только после выполнения работ. Система эскроу работает по четырем правилам: средства на счетах нельзя взыскивать кредиторам, инвесторы и застройщики работают только через уполномоченные банки, деньги перечисляют после подписания акта передачи, а при расторжении договора средства возвращают полностью.

Вместе с этим планируется создать единую информационную платформу Uy-joy. В ней объединят данные о рейтинге девелоперов, разрешениях, проекте, ходе стройки, эскроу-счетах и договорах.

Также предложили усилить финансовые санкции за правонарушения: в 2025 году выявили 1952 незаконные постройки, а действующие штрафы не имеют сдерживающего эффекта. Внедрят единый идентификатор, цифровые паспорта территории, проекта и объекта.

В 2024–2025 годах разработали 275 мастер-планов, но их единый учет не ведется. В связи с этим предложена новая система работы с генпланами: сбор и актуализация информации, цифровизация, мониторинг и создание информационно-аналитической системы.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781134320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате поздравили с юбилеем государственного и общественного деятеля Омирзака Озганбаева
- Исполнение поручений Президента по развитию туристической отрасли: в Правительстве рассмотрена готовность к летнему сезону
- Вопросы строительства водовода от канала им. К.И. Сатпаева до Астаны обсудили в Правительстве
- Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев провел встречу с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея
- Канат Бозумбаев обсудил с мэром Шэньчжэня опыт развития инновационных городов
- Кадровые перестановки
- Главный канал доходов населения в Казахстане – рынок труда
- В Астане обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и США
- Проблемы жителей Кызылорды находятся в центре внимания Акжолцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  