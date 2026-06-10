В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве

02:32 11.06.2026

В Узбекистане узаконят долевое строительство



10 июня 2026



Узбекистан, Ташкент - Podrobno.uz. В Узбекистане разработали проект закона о долевом строительстве. Документ предусматривает защиту средств граждан и прозрачность строительных процессов.



Об этом стало известно по итогам презентации президенту Шавкату Мирзиееву проектов по повышению эффективности реформ, осуществляемых в сфере урбанизации и градостроительства, сообщает пресс-служба лидера. На ней отмечалось, что в последние годы объемы строительства многоквартирных домов увеличились в 2,5 раза и превысили 11 миллионов квадратных метров. Одновременно с этим выросло и число правонарушений. Только за прошлый год почти трем тысячам граждан причинили ущерб на 668 миллиардов сумов.



Ключевой механизм, который предусматривается в законе, - эскроу-счета. Деньги покупателей будут хранить в уполномоченном банке, а застройщику перечислят только после выполнения работ. Система эскроу работает по четырем правилам: средства на счетах нельзя взыскивать кредиторам, инвесторы и застройщики работают только через уполномоченные банки, деньги перечисляют после подписания акта передачи, а при расторжении договора средства возвращают полностью.



Вместе с этим планируется создать единую информационную платформу Uy-joy. В ней объединят данные о рейтинге девелоперов, разрешениях, проекте, ходе стройки, эскроу-счетах и договорах.



Также предложили усилить финансовые санкции за правонарушения: в 2025 году выявили 1952 незаконные постройки, а действующие штрафы не имеют сдерживающего эффекта. Внедрят единый идентификатор, цифровые паспорта территории, проекта и объекта.



В 2024–2025 годах разработали 275 мастер-планов, но их единый учет не ведется. В связи с этим предложена новая система работы с генпланами: сбор и актуализация информации, цифровизация, мониторинг и создание информационно-аналитической системы.