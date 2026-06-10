 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.06.2026
03:35  Рубио едет в Центральную Азию за минералами
02:32  В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
01:17  Визит Си Цзиньпина в КНДР укрепляет новую расстановку сил в Северной Азии, - Дмитрий Верховцев
00:05  ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Среда, 10.06.2026
23:41  Известия: Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно
17:39  ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
16:34  НГ: Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
14:34  Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
14:09  "Безвиз в обмен на санкции": Брюссель перешел к открытому шантажу Тбилиси. На очереди Ереван..
00:05  ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня
Вторник, 09.06.2026
20:17  Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова
19:13  В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов
11:19  МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса
11:13  Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
11:07  В Туркменистане принят план по гендерному равенству на 2026–2030 годы
11:03  Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026
02:16  Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор
01:42  Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
00:05  ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня
Понедельник, 08.06.2026
19:42  СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
09:05  Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)
02:01  Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов
01:29  10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин
00:05  ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.06.2026
21:54  По следу Рэмбо: не первая и не последняя кровь, - Платон Беседин
19:11  Взгляд: Зачем нам Золотая Орда
03:46  В Узбекистане планируют создать Дендрологический парк имени Александра Федина
02:31  Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
01:20  ГКНБ по Чуйской области провел "переаттестацию" 28 членов ОПГ
Суббота, 06.06.2026
23:18  Caravan.kz: После 10 лет экспериментов над учениками Минпросвещения РК усомнилось в Кембриджской системе оценки
17:57  Владимир Путин приберег для пленарной сессии ПМЭФ шокирующие подробности, - Андрей Колесников
16:02  В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?
14:28  Спасение "Слез Центральной Азии": зеленый ответ из Китая
00:05  Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Пятница, 05.06.2026
22:47  Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова
21:30  Пассионарии Европы на Западе и Востоке. XVI век, - Максим Ивлев
11:44  В Кыргызстане появился "главный по санкциям": им стал министр экономики Бакыт Сыдыков
11:29  Известный государственный деятель, заслуженный механизатор Каракалпакстана Амин Таджиев скончался 4 июня
11:20  Государственный совбез Туркменистана подвел итоги работы силовиков за пять месяцев текущего года
05:26  Podrobno.uz: Президенты России и Узбекистана дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Джизаке
04:38  НГ: Русские школы вроде бы передумали переводить на киргизский язык
02:33  Рецепт медийного евро-триумфа: покритиковать Кремль и на полчаса пропасть с радаров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму сельского укрепрайона, прикрывающего Доброполье с юга – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Четверг, 04.06.2026
21:54  ФСК: Немецкие гости. Чего ищут германские политики и предприниматели на ПМЭФ-2026?
13:23  Организация тюркских государств теряет привлекательность, - Николай Кузьмин
12:16  В Киргизии завершают легализацию транспортных средств с иностранными номерами
12:09  Президент Узбекистана подписал Указ о стимулировании и поддержке творческих деятелей
02:51  Информсовет СНГ в Санкт-Петербурге дал старт новостному сайту о жизни стран Содружества
01:45  В Пекине создан первый инновационный центр в сфере космических вычислений
00:05  ВС РФ пересекли канал Северский Донец – Донбасс к востоку от Краматорска – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Среда, 03.06.2026
22:32  НГ: Турция пересматривает концепцию своей политики на постсоветском пространстве
21:22  Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН
11:21  Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ
10:14  Между наукой и идеологией: стоит ли политизировать историю Золотой Орды?
04:26  Россия переходит к оргнабору мигрантов в Таджикистане, - Александр Шустов
03:13  ЕС подарил Армении 2 млн на либерализацию визового режима
02:23  Киргизия штурмует Совбез ООН, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали штурм последней оборонительной линии ВСУ перед коммуникациями Орехова – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Вторник, 02.06.2026
23:38  Caravan.kz: Казахские иноагенты-2026 (список)
22:45  Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рубио едет в Центральную Азию за минералами
03:35 11.06.2026

Рубио едет в Центральную Азию за минералами
Регион получает возможность говорить с партнерами с сильной позиции

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.06.2026

Предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио в Центральную Азию станет серьезной проверкой обновленного американского курса в регионе. Вашингтон последовательно переводит формат "C5+1" из плоскости политических деклараций в русло практической экономики. Наглядным подтверждением тому служит проходящий в Астане 10–11 июня Диалог по критическим минералам. Задача этой встречи – конвертировать рамочные меморандумы вашингтонского саммита в дорожную карту реальных американских инвестиций.

Рубио уже заявил о намерении посетить регион в рамках формата "Центральная Азия – США", или "C5+1" позднее в этом году. Одновременно глава американской дипломатии поддержал отмену поправки Джексона–Вэника, которая юридически продолжает распространяться на ряд постсоветских стран, хотя давно утратила первоначальный смысл. Для Центральной Азии это не только символический вопрос. Отмена устаревшего ограничения могла бы упростить торгово-экономическую повестку.

Однако, как сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев, если отмена поправки Джексона–Вэника и случится, то будет иметь чисто символический характер. За исключением отдельных статей товарооборота, объемы торговли между США и каждой страной Центральной Азии не настолько велики, чтобы быть жизненно важными. Американская сторона сейчас реализует тактику заигрывания – во всяком случае, это очень заметно в отношении Казахстана и Узбекистана.

"Вероятно, в Вашингтоне уже сложилось понимание того, что инструменты давления на страны региона с целью дистанцировать их от России и Китая не работают и в их применении содержатся немалые риски для самих США. Широкий спектр зависимостей экономик стран региона от РФ и КНР не позволяет им, к примеру, выполнять требования западных стран по соблюдению антироссийских санкций, и чрезмерность таких требований может, наоборот, подтолкнуть страны региона к еще большему сотрудничеству с противниками США. Все, что происходит в последнее время между ключевыми в регионе Казахстаном и Узбекистаном, – это своего рода имитационная политика, демонстрирующая внимание к Центральной Азии, относящейся скорее к периферии мировых процессов", – отметил эксперт. По его мнению, в Астане и Ташкенте это должны прекрасно понимать и там используют момент для получения тех или иных конкретных преференций для себя: инвестиционных, технологических и т.п.

По словам Князева, в сегодняшней геополитической реальности у стран региона происходит своего рода всплеск многовекторных возможностей, другое дело, насколько этот период будет продолжительным. Особенно если учитывать амбивалентность во внешнеполитическом поведении США и масштабный кризис международного права. Никто не может дать гарантии, что какие-то гибридные сценарии не будут применены и к той или иной стране Центральной Азии. "У любого здравомыслящего современного политика сегодня абсолютно не может быть доверия к Вашингтону, но использование даже краткосрочного окна возможностей вполне вписывается во внешнеполитические концепции стран Центральной Азии. Заодно и с этой стороны присутствует элемент демонстрации: повышенное внимание со стороны США должно показать российской, да и китайской сторонам востребованность Центральной Азии со стороны США.

Практическая подготовка началась именно с Казахстана и Узбекистана. Эти страны посетили спецпосланник президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор, руководитель юридического департамента по прямым инвестициям и инвестиционным фондам Международной финансовой корпорации развития США Джонатан Тейлор и делегация США во главе с заместителем министра торговли Дэвидом Фогелем. Помимо официальных переговоров в Астане и Ташкенте, они принимают участие в заседании Диалога по критическим минералам между США и странами Центральной Азии. Задача мероприятия выглядит предельно прагматично: превратить договоренности последних месяцев в дорожную карту инвестиций, геологоразведки, переработки и логистики. Главным становится критическое сырье – литий, вольфрам, редкоземельные металлы, тантал, кобальт и другие ресурсы, без которых невозможны ни энергетический переход, ни оборонная промышленность, ни производство современной электроники.

Если прежние встречи в формате "C5+1" чаще воспринимались как площадка для обсуждения безопасности, Афганистана, энергетики и общей региональной устойчивости, то теперь в центре оказывается промышленная база будущего.

Интерес США понятен: Вашингтон пытается снизить зависимость от китайских цепочек поставок критических минералов. Китай сохраняет сильные позиции не только в добыче, но прежде всего в переработке редкоземельных элементов и производстве компонентов для аккумуляторов, электроники и оборонных систем. Центральная Азия в этой ситуации становится для США не периферией, а потенциальным звеном новой ресурсной архитектуры. Регион расположен между Россией, Китаем, Южной Азией и Каспием, обладает значительными запасами полезных ископаемых и одновременно нуждается в капитале, технологиях и транспортных маршрутах.

Однако минеральная повестка несет и риски. Центральная Азия уже знает, что внешние игроки приходят в регион с собственными стратегическими расчетами. США говорят о диверсификации и инвестициях, Китай – об инфраструктуре и переработке, ЕС – о зеленом переходе и устойчивых цепочках поставок, Россия – о традиционных экономических связях и безопасности. Для государств региона главный вопрос состоит в том, смогут ли они использовать конкуренцию внешних центров силы в собственных интересах, а не стать объектом новой борьбы за сырье.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781138100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате поздравили с юбилеем государственного и общественного деятеля Омирзака Озганбаева
- Исполнение поручений Президента по развитию туристической отрасли: в Правительстве рассмотрена готовность к летнему сезону
- Вопросы строительства водовода от канала им. К.И. Сатпаева до Астаны обсудили в Правительстве
- Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев провел встречу с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея
- Канат Бозумбаев обсудил с мэром Шэньчжэня опыт развития инновационных городов
- Кадровые перестановки
- Главный канал доходов населения в Казахстане – рынок труда
- В Астане обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и США
- Проблемы жителей Кызылорды находятся в центре внимания Акжолцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  