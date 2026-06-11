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Новый директор ФРС готовит Трампу "подарок" на его юбилей? - Валентин Катасонов
12:54 11.06.2026

Кевин Уорш готовит Трампу "подарок" на его юбилей?
Новому директору ФРС предстоят очень серьезные испытания

11.06.2026 | Валентин КАТАСОНОВ

Уже началась третья неделя нахождения Кевина Уорша в кресле главы Федеральной резервной системы США. Он в прошлом месяце сменил на этом посту Джерома Пауэлла, который возглавлял Федеральный резерв с февраля 2018 года. Кевин Уорш считается ставленником американского президента Дональда Трампа, который упорно продвигал Уорша на этот пост. Продвигал по той причине, что был уверен: Уорш будет снижать ключевую ставку ФРС США. Трамп добивался этого от Джерома Пауэлла, но последний был для президента недостаточно "послушным". Трампу у руля ФРС нужен "голубь" – банкир, который снижает ключевую ставку и наращивает денежную массу. Для справки: текущий размер ставки ФРС составляет 3,5-3,75% годовых.

Для многих экспертов выбор Трампом Кевина Уорша в качестве замены Джерома Пауэлла показался более чем странным. Ведь кандидат на пост председателя совета управляющих Федерального резерва считается "ястребом". Так принято называть сторонников ужесточения денежно-кредитной политики, выражающегося в повышении ключевой ставки и сжатии денежной массы. А потому у экспертов выбор Трампом Кевина Уорша вызвал когнитивный диссонанс.

Что ж, на следующей неделе мы узнаем, кто такой Кевин Уорш: "ястреб" или "голубь"? 16-17 июня будет проходить специальное заседание ФРС, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке. Уже за месяц до подобного рода заседаний проводятся опросы, в которых респонденты дают свои прогнозы по ожидаемому решению по ключевой ставке. Впрочем, с моей точки зрения, опросы не нужны. Намного более репрезентативными являются фьючерсные сделки, в которые уже закладываются ожидаемые ключевые ставки. Очень чутко на возможные ожидаемые повышения или понижения ставки реагируют биржевые индексы.

В конце прошлой недели была опубликована статистика по американскому рынку труда. Третий месяц подряд безработица оставалась на уровне 4,3%, что по американским меркам считается весьма благополучным уровнем. К тому же это благополучие продолжалось в течение трех месяцев. Для Федерального резерва это очень значимый показатель. Ведь, согласно закону, ФРС отвечает не только за устойчивость покупательной способности доллара, но также на занятость в американской экономике. Профессиональные участники рынка (в первую очередь фондового) сразу просчитывают влияние показателей занятости/безработицы на возможное решение ФРС по ключевой ставке. Свежие показатели по занятости говорят в пользу того, что Федеральный резерв на следующей неделе поднимет ключевую ставку.

Такое повышение необходимо для того, чтобы сбить инфляцию, уровень которой вызывает опасения. По данным на май 2026 года, годовой уровень инфляции в США составил 3,8%. Этот показатель стал самым высоким с мая 2023 года. Напомню, что по американским нормативам инфляция не должна превышать 2%. Войну на Ближнем Востоке закруглить не получается. Фактор "Ормузского пролива" продолжает действовать и подпитывать инфляцию в большинстве стран мира. В том числе в США, которые развязали на свою голову эту войну 28 февраля этого года.

В пятницу на прошлой неделе фондовый рынок очень резко отреагировал на свежую статистику по рынку труда: индекс S&P 500 снизился на 2,61%, до 7389,48 пункта, Nasdaq 100 – на 4,76%, до 28958,6 пункта, а Dow Jones на 1,35%, до 50868,51 пункта. Американские СМИ назвали это обвалом рынка. Эксперты прокомментировали этот обвал следующим образом: участники рынка ожидают, что ФРС США 17 июня объявит о повышении ключевой ставки.

Особенно просели котировки компаний, которые относятся к хайтеку и бизнесу искусственного интеллекта (ИИ). Котировки компании Broadcom упали на 7,92%. Акции Alphabet снизились на 0,98% на фоне планов компании провести допэмиссию на 84,75 млрд долл. Бумаги Nvidia закрылись в минусе на 6,21%, а Apple – на 1,25%.

На минувшей неделе многие участники фондового рынка немного восстановили свои позиции. Но полностью отыграть пятничный обвал не получается. Пятничный обвал просигнализировал, что Кевин Уорш и его команда, скорее всего, повысят ключевую ставку (до этого превалировали прогнозы, что оставит ее без изменения).

О том, что сегодня превалируют ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, свидетельствует некоторое повышение курса доллара США в понедельник (до этого был очень затяжной период его ослабления).

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. больше не ждут снижения базовой процентной ставки ФРС в 2026 году. При самом оптимистическом раскладе это может произойти лишь во второй половине следующего года.

Некоторые американские журналисты обратили внимание на то, что решение по ключевой ставке будет принято и озвучено 17 июня, а накануне, 14 июня, у Трампа будет день рождения. Причем не ординарный, а юбилей – 80-летие. И если ФРС повысит ключевую ставку, то это будет "подарком" Кевина Уорша юбиляру. После чего отношения 47-го президента США с Кевином Уоршем будут мало отличаться от отношений Трампа с Джеромом Пауэллом.

Сейчас я хотел бы обратить внимание на то, что Кевину Уоршу предстоят очень серьезные испытания. Может быть, даже в этом году. Максимум в следующем. Речь идет о "пузыре" на фондовом рынке США, который последние примерно два-три года надували американские корпорации, занимающиеся бизнесом в сфере хайтека и искусственного интеллекта. Американские эксперты не могут отрицать признаков пузыря ИИ, но некоторые утверждают, что надувание его лишь на начальной стадии. Другие считают, что пузырь уже громадный и не сегодня-завтра он лопнет.

Среди последних можно назвать американского финансиста Майкла Бьюрри, известного тем, что точно предсказывал предыдущие кризисы. Акции компаний ИИ страшно переоценены, и их рынок "перегрет". Бьюрри это утверждает, сравнивая цены акций и реальную доходность компаний. Для этого используется показатель мультипликатора доходности P/E (Price to Earnings). Этот показатель наглядно демонстрирует, во сколько годовых прибылей оценивается компания. По оценкам Бьюрри, мультипликатор P/E индекса Nasdaq 100 в прошлом месяце достиг 43. А это, между прочим, выше того показателя, который был накануне кризиса доткомов в 2001 году. Но, как и четверть века назад, сегодня ведущие американские СМИ предпочитают обходить стороной эту "горячую" тему.

Более трезво на ситуацию в американском секторе ИИ взглянула английская Financial Times. Она обратила внимание на такую "мелочь" в указанном секторе, как сокращение персонала. FT в апреле сообщила о планах Meta сократить около 10% сотрудников, или примерно 8 тыс. рабочих мест. Microsoft предложила добровольное увольнение примерно 7% сотрудников в США. С начала прошлого года сокращения также проводили Amazon, Oracle, Meta и другие технологические компании, перераспределяя ресурсы в пользу ИИ-направления. Все это свидетельствует о жесточайшей экономии на фоне продолжающегося роста капитализации компаний ИИ.

Примечательно, что тема "пузыря" ИИ звучала на только что завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На форуме выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин с докладом, названным: "Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры". Для участников было большой неожиданностью, что Игорь Сечин говорил не о нефти и мировом рынке черного золота, а о финансовом рынке США и констатировал, что там надулся громадный "пузырь". Причем основной вклад в создание "пузыря" внесли ведущие компании ИИ. Но интерес к финансовому рынку США обусловлен тем, что если "пузырь" в Америке лопнет, то это спровоцирует потрясения на финансовых рынках за пределами Америки. Как это было в 2007 году, когда лопнул пузырь американских ипотечных бумаг, что стал триггером мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. "Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке", – сказал Сечин.

Очень любопытная деталь из доклада Сечина: он сообщил о предложение главы глобального инвестиционно-финансового холдинга BlackRock Ларри Финка использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний для покупки акций американских гигантов ИТ-бизнеса. "Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров", – заявил Сечин.

Сечин отметил, что компании ИТ-бизнеса, особенно ИИ-бизнеса отбирают на финансовом рынке большую часть средств у других секторов экономики: "Сегодня компании, связанные с искусственным интеллектом, фактически забирают значительную часть инвестиционного ресурса в ущерб остальной экономике". На фондовом рынке США доля десяти крупнейших технологических компаний (Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel, Oracle и др.) за последние десять лет выросла в три раза и превысила 44%, сказал докладчик. С учетом ожидаемого выхода на биржу SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов этот показатель может приблизиться к 50%, отметил глава "Роснефти".

Что касается американских экспертов, то обвал на фондовом рынке США предсказывает не только Майкл Бьюрри, но и такие авторитеты, как Нассим Талеб, Гари Шиллинг, Марк Чайкин, Рэй Далио и др. Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что американская финансовая система находится под угрозой двойного кризиса: фондовый рынок приближается к уровням перегрева, сопоставимым с 1929 и 2000 годами, а долговой кризис уже прошел точку невозврата. Первый из названных кризисов накроет Америку неожиданно. Подобно тому, как кризис 1929 года начался с паники на фондовой бирже Нью-Йорка ("черный четверг" 24 октября). А вот второй кризис уже начался и представляет собой медленное удушение американской экономики.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781171640


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