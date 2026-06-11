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Главные фразы мошенников: Как распознать афериста с первых секунд разговора
17:33 11.06.2026

Финэксперт Дмитрий Модель перечислил фразы, которые сразу выдают мошенника

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
11 июня 2026

Известны несколько ключевых фраз, после которых надо сразу повестить трубку

Когда вам звонит "майор службы безопасности банка" и сообщает, что прямо сейчас кто-то оформляет на вас кредит, внутри борются два желания: упасть в обморок или срочно перевести все кровные на "безопасный счет". А зря. Потому что настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас спасать деньги, перегоняя их в огород к мошенникам.

Волнение, тревога и паника - главные помощники аферистов. Пока вы нервничаете, вы не думаете. А когда вы не думаете - вы действуете по чужой инструкции, как зомби. Чтобы этого не случилось, достаточно знать несколько ключевых фраз, после которых сценарий всегда один: вешаем трубку и выдыхаем.

Вместе с Дмитрием Моделем, руководителем Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф", KP.RU собрал главные словесные маркеры мошенников.

- В большинстве случаев мошенники добиваются успеха, когда жертва не успевает критически оценить происходящее. Волнение, тревога и паника подталкивают к действиям, а не к размышлениям, - комментирует Дмитрий Модель, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". - Чтобы снизить риски, относитесь с осторожностью к любой входящей информации. Если разговор с незнакомцем все же состоялся, обращайте внимание на тревожные сигналы. Это определенные фразы и сценарии, по которым можно сразу распознать злоумышленника.

Чтобы снизить риски, относитесь с осторожностью к любой входящей информации

КАК ЗВУЧИТ ОБМАН

Дмитрий Модель приводит цитатник афериста, объясняя, как по первым словам вычислить обман.

1. Банк и финансы.

Главные фразы:
- "По вашему счету замечена подозрительная активность";
- "Счет заблокирован";
- "От вашего имени поступила заявка на кредит";
- "Отправьте деньги на безопасный счет".

Сюда же - сказки о выгодных инвестициях: "Вам как постоянному клиенту открыт доступ к инвестиционной платформе, доходность гарантирована, сейчас пришлю ссылку".

Что должно насторожить: вам пишут в мессенджер, торопят, пугают и требуют решить все немедленно. Настоящие сотрудники банков так не работают. Коды из СМС они не просят, на "безопасные счета" не отправляют, эксклюзивных сверхдоходов не гарантируют. И да, Банк России (Центробанк) не работает с физическими лицами (а значит, и не связывается с ними) и не открывает счета.

2. Государственные органы и Госуслуги.

Главные фразы:
- "Срочно оплатите штраф, у вас задолженность по налогам";
- "Сегодня последний день для подачи заявления на выплату от Социального фонда";
- "Вам полагается поддержка (или бесплатная путевка) по госпрограмме".

На самом деле все значимые уведомления "живут" в личном кабинете Госуслуг или ФНС. Настоящий сотрудник не присылает ссылки для оплаты налогов, не обзванивает граждан с горячими предложениями выплат и уж точно не спрашивает код из СМС.

Кстати, к апрелю 2026 года случаи обмана на темах пенсий и перерасчетов выросли на 32%, а схемы с индексацией - на 38%.

Все значимые уведомления "живут" в личном кабинете Госуслуг или ФНС

3. "Мама, я попал в беду" + силовые структуры.

Главные фразы:
- "Мама, я попал в беду, нужны деньги", следом подключается лже-следователь: "Требуется ваша помощь в расследовании";
- "Вы финансировали незаконную деятельность".

Маркер мошенничества: вам предлагают переключить звонок: "Сейчас соединю вас с сотрудником Центробанка". У настоящего офицера нет прямой линии с Банком России - это гарантированный признак аферы. Сотрудники МВД, ФСБ не звонят гражданам с вымогательством денег и не ведут следственные действия по телефону.

4. Соседи и ЖКХ.

Главные фразы:
- "Вы нас затопили";
- "Нужно пройти аутентификацию, чтобы сделать ключ от двери";
- "Присоединитесь к общедомовому чату";
- "Вам полагается перерасчет за отопление".

Мошенники давят на то, что вы можете не знать соседей или находиться в отъезде, и умело подсовывают ссылку для ввода кодов и банковских данных. Нажали - открыли доступ к личным данным и деньгам.

5. Медицинские услуги.

Главная фраза:
- "Нужно срочно продлить или переоформить полис ОМС".

Запомните как мантру: все полисы ОМС (бумажные, пластиковые, цифровые) - бессрочные. Менять или продлевать их не нужно, ни при смене работы, ни при переезде.

Помните: все полисы ОМС (бумажные, пластиковые, цифровые) - бессрочные, и менять или продлевать их не нужно

6. Оператор мобильной связи.

Главные фразы:
- "Ваш номер заблокируют, требуется аутентификация в соответствии с федеральным законом";
- "На вас зарегистрировано десять новых сим-карт, это вы их оформляли?".

Оператор не актуализирует паспортные данные через ссылку из мессенджера и не запрашивает коды с Госуслуг. А проверить все свои сим-карты можно через сервис "Сим-карты" на Госуслугах (лимит - 20 штук). Там же можно установить самозапрет на оформление новых.

7. Опросы.

Стартует безобидно: опрос общественного мнения или сбор статистики. Но если вдруг всплывают фразы: "Сколько денег вы храните на вкладе?" или настойчиво просят заполнить анкету по ссылке за вознаграждение - все, это не исследование, а охота. Переход по ссылке грозит вредоносным ПО, а данные пополнят базу для следующих атак.

8. Курьерская доставка.

Сценарий: неожиданные цветы или подарок, и тут же просьба назвать курьеру "код из СМС для "подтверждения получения". Это классическая схема кражи аккаунтов. Никакой код доставке не нужен. Отказывайтесь от вручения, если от вас требуют что-то, кроме подписи.

9. Знакомства.

Фразы-тревожные звоночки:
- "Интересуешься инвестициями? Могу научить";
- "Завтра интересный концерт, вот ссылка для покупки билетов".

Романтика романтикой, но как только в переписке появляются предложения вложить деньги или пройти по ссылке - это не любовь, а развод.

Услышали в трубке любую из перечисленных фраз - кладите трубку. Невежливо? Нет, это единственный способ на пойти на поводу у мошенников.

Источник - Комсомольская правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781188380


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