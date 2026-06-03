|Вперед, Узбекистан! Вся Центральная Азия желает победы узбекским футболистам
17:58 11.06.2026
Железнодорожники пожелали победы узбекским футболистам
Компания "Темирйулэкспресс" записала эмоциональное видеообращение в поддержку национальной сборной по футболу, выступающей на международной арене.
В компании отметили: за каждым матчем, игровым эпизодом и забитым мячом стоит поддержка миллионов соотечественников.
В "Темирйулэкспрессе" подчеркнули уверенность в успехе сборной, пожелали футболистам ярких побед и призвали всех болельщиков поддерживать команду и верить в ее достижения на предстоящих играх.
"Пусть мужество, уверенность и дух победы сопровождают вас на поле!", - резюмируют железнодорожники.
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