Вперед, Узбекистан! Вся Центральная Азия желает победы узбекским футболистам

17:58 11.06.2026

Железнодорожники пожелали победы узбекским футболистам



Компания "Темирйулэкспресс" записала эмоциональное видеообращение в поддержку национальной сборной по футболу, выступающей на международной арене.



