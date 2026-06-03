МК: Европа заманивает Путина в непонятный политический капкан

18:41 11.06.2026

Европа заманивает Путина в непонятный политический капкан: атака на Кремль резко активизировалась

"Дух Анкориджа" хотят окончательно превратить в политический труп



Мысль, смысл которой сводится к тезису "да пошли бы вы куда подальше!", можно сформулировать очень по-разному: можно – с использованием не совсем цензурной лексики, а можно – с использованием пусть раздраженных, но все-таки дипломатических выражений.



Официальное сообщение российского МИДа о визите послов Германии, Франции и Британии (именно так написали на Смоленской площади – "Британии", а не "Великобритании) к курирующему постсоветское пространство заместителю Сергея Лаврова Михаилу Галузину: "Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих".



