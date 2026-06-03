ВС РФ начали ликвидацию Боровской группировки ВСУ у Оскольского водохранилища - итоговая сводка Readovka за 11 июня

00:05 12.06.2026

ВС РФ начали ликвидацию группировки ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 11 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации Боровской группировки ВСУ. Сотрудники ТЦК в Одессе проявили агрессию против местной молодежи. На Украине отмечен очередной признак кризиса доверия и готовности населения к самоотдаче в интересах режима и его функционеров.



