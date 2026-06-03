|ВС РФ начали ликвидацию Боровской группировки ВСУ у Оскольского водохранилища - итоговая сводка Readovka за 11 июня
00:05 12.06.2026
ВС РФ начали ликвидацию группировки ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации Боровской группировки ВСУ. Сотрудники ТЦК в Одессе проявили агрессию против местной молодежи. На Украине отмечен очередной признак кризиса доверия и готовности населения к самоотдаче в интересах режима и его функционеров.
Решить старые "уравнения"
Подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ после короткой оперативной паузы возобновили активные действия против Боровской группировки ВСУ, действующей на восточном берегу Оскольского водохранилища. Передовым подразделениям нашей 1-й гв. ТА удалось с ходу добиться результатов. Из района села Зеленый Гай русские штурмовики сблизились с Шийковкой, заняли посадки непосредственно перед населенным пунктом и изготовились к штурму. Опыт прошлого наскока на Боровую показал, что, хотя 1-я гв. ТА в состоянии быстро заходить вглубь всей обороны противника на восточном берегу Оскольского водохранилища, его сопротивление в Боровой чрезвычайно остервенелое, как никак вся система снабжения узлов обороны Боровской группировки ВСУ завязана на этом поселке городского типа. Таким образом, командование 1-й гв. ТА скорректировало подход к решению этого "уравнения".
Овладение Шийковкой позволит нашим подразделениям заполучить еще один "балкон" для атаки на Боровую – то есть бойцы смогут атаковать как с севера, так и с востока. В этих условиях неприятелю будет куда тяжелее обороняться: концентрировать оборонительные усилия на одном участке ВСУ не смогут. Но есть и альтернатива: силы 1-й гв. ТА могут не пойти на Боровую от Шийковки, а продолжать двигаться на юг или юго-восток с задачей выйти в тыл сельской полосы Новосергеевка – Чернещина – Изюмское – Дружелюбовка. Эти населенные пункты и система полевых укреплений, возведенных в их окрестностях, являются центром обороны всей группировки ВСУ в секторе. Обвал центра обороны украинских войск на восточном берегу Оскольского водохранилища равноценен потере Боровой для ВСУ. Какое решение примет наше командование – неизвестно, в этом и заключается "изюминка": украинское командование находится на опасной развилке в принятии решений, для него ошибка равнозначна катастрофе.
Отдельно стоит назвать все украинские части и подразделения, которые входят в состав Боровской группировки: 115-я ОМБр, 107-я бригада ТрО, 77-я ОАЭБр, 151-й ударный разведывательный батальон (УдРБ) при отдельных подразделениях из 3-й ОШБр, 28-й ОМБр и подразделениях НГУ неустановленной принадлежности. Точная численность этого войска крайне трудна для оценки, так как сборная солянка частей и подразделений, в которых уже давно фактическая численность личного состава не соответствует штатным нормативам, может быть установлена только армейскими разведывательными структурами.
Есть и небольшой, но знаковый успех наших штурмовых подразделений в боях в районе села Новоплатоновка. Еще зимой частям 1-й гв. ТА удалось блокировать силы 77-й ОАЭБр ВСУ в треугольнике сел Богуславка – Новая Кругляковка – Загрызово. Несмотря на то, что противник попал в крайне тяжелое положение, ему удалось при помощи подкреплений, подошедших со стороны Боровой, сохранить коридор сообщения с основными силами по лесам, непосредственно примыкающим к реке Оскол. Это позволяло подразделениям 77-й ОАЭБр получать снабжение и заводить свежую пехоту на позиции в треугольнике упомянутых сел. Однако сейчас передовые штурмовые подразделения ВС РФ сумели выйти на берег Оскола между Богуславкой и Новоплатоновкой, таким образом, сухопутный коридор блокированных украинских подразделений перерезан. У противника в этой парадигме вариантов осталось немного: либо организовывать снабжение через плавни реки, либо точно таким же образом отступать на западный берег, чтобы влиться в оборонительные порядки основных сил Боровской группировки ВСУ.
Молодежь узнала своего врага
Группа подростков из Одессы засняла на видео то, как молодые люди решили узнать у "людоловов" причины того, почему те скрывают лица. Парни даже решили призвать сотрудников ТЦК к чувству мужского достоинства, чтобы они сняли маски, но военкомы проявили стыдливую агрессию.
Это видео очень показательно. Оно, прежде всего, демонстрирует отношение простых людей к "людоловам" (стоит напомнить о видео из одесского СИЗО, где подследственный военком моментально оказался на дне иерархии и получил статус "собаки"). Причем важно обратить внимание: видео снято молодыми людьми возрастом до 25 лет, которые не подлежат мобилизации по закону. Парни могут передвигаться по улице до комендантского часа, не опасаясь похищения "людоловами". Но они отлично понимают, что время идет, и мобилизационный возраст не за горами, а значит, – они потенциальные жертвы этих самых людей в масках. Активную молодежь не устраивает подобное положение вещей, и конкретно эти парни решили в меру своих возможностей выказать военкомам свое презрение. Видео из Одессы показывает, что как минимум там цели украинской пропаганды, оправдывающей "людоловов", не достигнуты. В военкомах защитников там не наблюдают.
Напомним и то, почему "людоловы" стали носить маски. На Украине всем отлично известно, что стало с сотрудниками полицейского спецназа "Беркут" после "Евромайдана". Их унижали, а радикалы вообще объявили на определенные категории спецназовцев настоящую охоту, что вынудило их вместе с семьями покинуть родные места и перебраться либо в Крым, либо в провозгласившие свою независимость народные республики Донбасса. Видимо, в глубине души нынешние винтики режима Зеленского понимают, что этот самый режим тем или иным образом будет низложен, и его адептов, отметившихся в злодеяниях против собственных сограждан, ждет незавидная судьба.
К тому же у Одессы есть своя особенность. Многие сотрудники городского и областного ТЦК – это не "шальные" работники, набранные по объявлению. Это "блатные" полубандитские элементы, связанные с боевиками еще со времен трагических событий 2 мая 2014 года. Не стоит забывать, что местные военкомы активно сотрудничали с активистом ОПГ, прикрывающейся вывеской общественной организации "Уличный фронт" (организация запрещена в России и признана террористической), Демьяном Ганулом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Он и его подручные обеспечивали военкомам поставку отловленных людей и делили криминальные доходы. Но бывший военнослужащий ВСУ нашел Ганула и ликвидировал бандита в марте 2025 года. Таким образом, причин, почему украинским военкомам стоит скрывать лица, предостаточно, особенно это касается одесских "людоловов".
А зачем жертвовать?
Украинский канал, специализирующийся на грубом информационно-психологическом воздействии на аудиторию как в России, так и в незалежной, объявил сбор на помощь ВСУ, но что-то пошло не так. Спустя короткое время после объявления на канале с высочайшей активностью подписчиков в комментариях администрация ресурса констатировала следующее.
"Ваше безразличие убивает… Ребята за всех нас стоят! Получат ранения и умирают, а вам лень 10 секунд времени потратить и забросить пару гривен, чтобы у ребят был евак [пехота противника запрашивала пожертвование на машину – прим. ред.]", – написала администрация украинского пропагандистского ресурса.
Эта может указывать на то, что местный обыватель не верит в благую военную перспективу. Работает следующая логика: если все гарантированно пропало, то зачем платить? Свою лепту в чашу недоверия также внесли украинские общественники и "бизнесмены на крови" типа Стерненко, которые систематически объявляют сборы, но на что на самом деле идут деньги – не отчитываются. Подобные пропагандисты действуют хитро, они собирают деньги по принципу "с миру по нитке". Данный подход позволяет не отчитываться перед каждым жертвователем о том, на что конкретно и для кого пошли средства, в отличие от ситуаций, когда единовременно жертвуется крупная сумма под конкретное дело. А так – "состриг" по гривне с сотен тысяч людей и сиди себе "пануй" да выкладывай чужие видео с боевым применением чего бы то ни было в качестве эрзац-отчета.
Да и вряд ли на Украине есть "блаженный", считающий, что в нынешней системе есть что-то искреннее и порядочное, особенно если оно вращается вокруг фактически неподотчетных денег. Складывая все воедино, можно констатировать, что в незалежной уже давно сложился системный кризис взаимоотношений государства и его "аутсорсеров" разного толка с обществом. Одни воспринимают других как кормовую базу, "дойную корову" или потенциальную угрозу устоявшемуся статус-кво. Вторые же государству и его функционерам не доверяют, отлично осознавая, что происходящее на Украине – это не естественная форма жизнедеятельности связки народ – государство, а своеобразная "гонка". Она проявляется в попытках Банковой облапошить украинцев, которые в свою очередь ищут и находят новые методы уклонения от мероприятий, навязываемых режимом с прекращением пожертвований. И это все в условиях снижения денежной массы на руках у населения, что, естественно, тоже бьет по доверию к власти.
Вчера, 10 июня, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в северной части города Красный Лиман.