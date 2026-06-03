"Таджик или афганец?" Интересный факт о первом министре просвещения Таджикистана

01:40 12.06.2026

По словам одного из пакистанских исследователей, первый министр просвещения Таджикистана Нисор Мухаммад, возможно, был таджиком, а не афганцем



ДУШАНБЕ, 11 июн - Sputnik. В последние недели в таджикских и афганских социальных сетях активно обсуждается происхождение Нисора Мухаммада.



Утверждается, что он якобы происходил из пакистанских таджиков и даже являлся "основателем" республики. Правда таджикские историки отвергают эти версии, указывая, что страна была образована в 1924 году, тогда как он занял министерский пост только в 1927-м.



Дискуссия о национальной принадлежности Нисора Мухаммада разгорелась в информационном поле после того, как из Москвы с Донского кладбища доставили прах с могил трех исторических фигур - Шириншоха Шохтемура, Нусратулло Махсума и самого Нисора Мухаммада. Капсулу с землей в Душанбе встретил лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон, после чего в столице прошла символическая церемония прощания и состоялось перезахоронение на кладбище Лучоб, где покоятся выдающиеся деятели нации.



