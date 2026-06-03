|"Таджик или афганец?" Интересный факт о первом министре просвещения Таджикистана
01:40 12.06.2026
По словам одного из пакистанских исследователей, первый министр просвещения Таджикистана Нисор Мухаммад, возможно, был таджиком, а не афганцем
ДУШАНБЕ, 11 июн - Sputnik. В последние недели в таджикских и афганских социальных сетях активно обсуждается происхождение Нисора Мухаммада.
Утверждается, что он якобы происходил из пакистанских таджиков и даже являлся "основателем" республики. Правда таджикские историки отвергают эти версии, указывая, что страна была образована в 1924 году, тогда как он занял министерский пост только в 1927-м.
Дискуссия о национальной принадлежности Нисора Мухаммада разгорелась в информационном поле после того, как из Москвы с Донского кладбища доставили прах с могил трех исторических фигур - Шириншоха Шохтемура, Нусратулло Махсума и самого Нисора Мухаммада. Капсулу с землей в Душанбе встретил лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон, после чего в столице прошла символическая церемония прощания и состоялось перезахоронение на кладбище Лучоб, где покоятся выдающиеся деятели нации.
Таджик, афганец или пуштун?
Сам Нисор Мухаммад открыто признавал себя афганцем или пуштуном, таким его считали и современники, рассказал в пакистанский исследователь Ориф Хасан Охундзода в беседе со Sputnik Таджикистан. Однако все же нельзя с полной уверенностью говорить о реальных этнических корнях политического деятеля.
"Нисор Мухаммад был уроженцем кишлака Зайда округа Савоби в регионе Хайбер-Пахтунхва (в то время называвшейся Северо-Западной пограничной провинцией), которая сегодня считается пуштунской территорией. Однако спорным остается вопрос, что в прошлом эти земли принадлежали таджикам, и современные жители являются их потомками", - считает ученый.
Охундзода утверждает, что речь идет о султанате Сват, известном также как "Свад-Габр" или "Пахли Саркар" - историческом государстве в долине одноименной реки на севере Хайбер-Пахтунхва. По его словам, это было владение племен габари с преимущественно таджикским и персоязычным населением, существовавшее с 1190 по 1519 год.
Конец султанату положил полководец и основатель Империи Великих Моголов Захириддин Бабур, являвшийся потомком Амира Тимура и Чингисхана. Он стремился завоевать Индию, поэтому после прихода в Афганистан обратился к пуштунам-сарабани, большинство из которых были юсуфза. Взамен племя потребовало передать им контроль над Сватом. Бабур согласился на условие и завоевал регион, в результате чего 330-летнее царство таджиков прекратило существование, утверждает Охундзода.
По его словам, в 1915 году Сват был восстановлен как Княжество Сват, или Государство Юсуфзаев Сват. Этот статус он сохранял до 1969 года, оставаясь одним из 565 княжеств под патронажем британской короны.
При этом территории не входили непосредственно в состав колониальных владений Великобритании, а представляли собой полуавтономные образования и мятежные племена, контролируемые англичанами. Как рассказал ученый, после раздела Британской Индии в 1947 году правитель Свата, которым на тот момент был Миангул Абдул Вадуд, подписал акт о присоединении к Пакистану.
По словам исследователя, в 1897-м, когда родился Нисор Мухаммад, долина вместе с княжеством Читрал и Дир входила в состав Агентства Малаканд - административной единицы Британской Индии, существовавшей с 1858-го по 1947-й.
"Сам себя Нисор Мухаммад называл афганцем-манданром из племени юсуфзаев. Кишлак Зайда в уезде Сваб долины Пешавар сегодня считается одним из центров" - уточнил Охундзода.
По словам ученого, будущий политический деятель официально считался пуштуном из рода Аюбхел ветви Абохели племени Манданр. Сейчас местность населяют коренные жители - пуштунизированные таджики, известные как Галихели.
"Они проживают в районах Сваб, а также в Кунаре, Баджавуре и Мансехре. Это таджики ветви Митрави, обитавшие в государстве Сват и со временем ассимилированные среди юсуфзаев и других пуштунских племен, таких как мохманды, саларзаи, усманхели и другие, установивших контроль над их территориями. Сегодня они идентифицируют себя как пуштуны-афганцы", - отмечает Охундзода.
Ученый добавил, что сам относится к митравийской линии Охундзаде, хотя внешне и по официальной принадлежности считается представителем племени мохманд.
"Моя мать - англичанка. Если исходить из ее происхождения, то моим родным языком должен быть английский. Однако я вырос среди пуштунов и свободно разговариваю на их языке. При это, как ни странно, я не принадлежу к этому народу. По линии предков и по крови на протяжении семи поколений я - таджик. Получается, своеобразный представитель двух народов одновременно", - объясняет пакистанский исследователь.
Именно поэтому остается открытым вопрос, кем именно был Нисор Мухаммад. Примечательно, что в дальнейшем он связал судьбу с Таджикистаном, а не с другими союзными республиками, хотя мог бы уехать в тюркские области, русские губернии или на Кавказ.
Сам политический деятель называл себя афганцем из племени юсуфзаев. Однако, как считает Охундзода, он вполне мог быть таджиком, поскольку родился на территории, которая относится к историческим землям народа. Тем не менее, все подобные утверждения остаются лишь предположениями без генетического тестирования.
Не имеет оснований и утверждение, что Нисор Мухаммад являлся первым министром просвещения Таджикистана, поскольку ранее эту должность занимал уроженец Бухары Аббос Алиев. Однако он действительно был первым народным комиссаром просвещения республики и занимал этот пост дважды: в 1927–1929-м в Таджикской АССР и в 1930–1932-м в Таджикской ССР.