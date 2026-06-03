Брюссель начинает с Каи Каллас: реформа дипломатии ЕС и будущее прибалтийских эмиссаров в качестве "надзирателей"

02:02 12.06.2026

Франция предложила дать Каллас больше полномочий



Эстонскую интеллектуалку хотят сделать "первым исполнительным вице-президентом", сообщает Reuters. То есть поставить Каллас над комиссарами и департаментами, ответственными за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.



