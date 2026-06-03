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Брюссель начинает с Каи Каллас: реформа дипломатии ЕС и будущее прибалтийских эмиссаров в качестве "надзирателей"
02:02 12.06.2026

Франция предложила дать Каллас больше полномочий

Эстонскую интеллектуалку хотят сделать "первым исполнительным вице-президентом", сообщает Reuters. То есть поставить Каллас над комиссарами и департаментами, ответственными за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.



Евросоюз хочет лишить полномочий главу евродипломатии Каю Каллас.

Несколько стран ЕС, среди которых Франция и Германия, рассматривают реформу дипломатической службы содружества, пишет газета Financial Times со ссылкой на пять источников.

Речь идет о сокращении полномочий верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и подчиняющейся ей Европейской службы внешних связей (EEAS). Функции ее ведомства, годовой бюджет которого составляет 1 млрд евро, могут быть возвращены Еврокомиссии или даже государствам - членам ЕС.



***

В Брюсселе возник сильный институциональный кризис: работу внешнеполитической службы ЕС (EEAS) считают неэффективной и медлительной, из-за чего Франция и Германия потребовали радикальных изменений. Упомянутые выше новости отражают два разных плана, которые сейчас лежат на столе у лидеров ЕС:

Новость от Financial Times (Лишение полномочий): Этот сценарий продвигает классическая евробюрократия. План состоит в том, чтобы урезать влияние Каллас, отобрать у ее ведомства (EEAS) финансовые, санкционные и торговые рычаги и вернуть их под прямой контроль Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В этом случае Каллас останется лишь медийным лицом без реальной власти.

Новость от Reuters (План Франции по усилению Каллас): Париж предложил полностью противоположный, "бизнес-ориентированный" подход. Вместо того чтобы ослаблять Каллас, Франция хочет назначить ее "первым исполнительным вице-президентом" Еврокомиссии. В рамках этого плана под ее личное командование отдадут все разрозненные сейчас департаменты торговли, финансов и экономического развития. То есть Каллас не увольняют с дипломатии, а наоборот - дают ей мощные экономические рычаги, чтобы европейская внешняя политика подкреплялась реальными деньгами и контрактами.

Обе утечки в прессу верны - они просто описывают столкновение двух разных концепций реформы (аппаратное ослабление против французской идеи максимального усиления).

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Аналитическая справка:

Использование прибалтийских эмиссаров и выходцев из регионов в качестве проводников западного влияния на постсоветском пространстве и последствия для стран экс-СССР

Главный тезис: Назначение западными центрами силы (ЕС и США) политиков и дипломатов, ментально, языково или исторически связанных с постсоветским пространством, - это прагматичный инструмент жесткого геополитического давления. Данные чиновники выступают проводниками форсированного разрыва связей с Россией, что в случае реализации грозит принимающим странам экономической, социальной и демографической катастрофой.

1. Механизм использования: почему Запад выбирает таких эмиссаров

Западные элиты делегируют ультимативную дипломатическую работу кадрам из Прибалтики или доверенным лицам, родившимся в советских республиках, по трем причинам:
- Эффект "чужих рук": Метрополии (Вашингтон, Париж, Берлин) сохраняют за собой образ умеренных арбитров для будущих переговоров, пока их эмиссары озвучивают радикальную антироссийскую риторику и ставят ультиматумы.
- Инструментарий "мягкой силы": Свободное владение русским языком, знание местной специфики и понимание номенклатурной ментальности позволяют этим эмиссарам легко заходить на высшие уровни власти в Центральной Азии и Кавказа.
- Идеологический таран: Личный опыт выхода из СССР (как у прибалтов) или образ "американской мечты" (как у Гороховского) навязываются местным элитам как единственно верный и успешный шаблон.

2. Ключевые направления и верифицированные фигуры эмиссаров

Запад развернул сеть реальных кураторов и переговорщиков по ключевым стратегическим узлам бывшего СССР:
- Центральная Азия (Линия США) - Сергей Гороховский / Серджио Гор (Sergio Gor): Уроженец Ташкента (Узбекская ССР), доверенное лицо Дональда Трампа, Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии и посол в Индии.
- Центральная Азия (Линия ЕС) - Эдуардс Стипрайс (Латвия): Многолетний топ-дипломат ЕС. Ранее официально возглавлял ключевую Делегацию Евросоюза в Узбекистане и руководил проектами ЕС по выстраиванию стратегии европейского присутствия в регионе.
- Армения и Восточный фланг - Кая Каллас (Эстония) и Андрюс Кубилюс (Литва): Глава евродипломатии Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Кубилюс (ранее курировавший программу "Восточное партнерство") выступают главными идеологами форсированного отрыва Еревана, Кишинева и Тбилиси от оборонных (ОДКБ) и экономических (ЕАЭС) структур с РФ.
- Белоруссия - Пятрас Ауштрявичюс (Литва): Официальный постоянный докладчик Европарламента по Белоруссии, ключевой координатор санкционного давления и изоляции Минска.

3. Последствия навязывания этого пути для стран экс-СССР
Слепое копирование "балтийского пути" или выполнение директив западных эмиссаров ведет регионы не к развитию, а к системному краху по следующим направлениям:

Логистический и географический тупик
- Суть: Прибалтика имела порты и прямой выход к ЕС. Центральная Азия - это географически запертый регион.
- Последствие: Разорвав транзит с РФ по требованию инспекторов, регион не получит прямого выхода к Европе или США. Проект ЕС "Срединный коридор" (через Каспий) слишком дорог и имеет слабую пропускную способность. Страны попадут в полную зависимость от Китая.

Инфраструктурный и энергетический коллапс
- Суть: Энергетические и нефтяные артерии регионов исторически завязаны на Россию.
- Последствие: Казахстан качает 80% нефти через российский КТК. Узбекистан и Кыргызстан зимой выживают за счет поставок российского газа. Перекрытие этих каналов ради "западных директив" означает моментальное банкротство бюджетов.

Военно-политический вакуум в Закавказье
- Суть: Внушение Еревану иллюзии, что европейские гражданские миссии (EUMA), укомплектованные в том числе прибалтийскими силовиками, способны заменить реальные механизмы военной безопасности.
- Последствие: В случае полного разрыва оборонных связей с Россией Армения останется один на один с военным альянсом Азербайджана и Турции. Запад не станет воевать за Ереван, что приведет к риску потери остатков армянской государственности.

Экономическое удушение Армении
- Суть: Навязывание Армении отказа от общего рынка ЕАЭС и перехода на европейские стандарты.
- Последствие: Потеря рынка РФ (куда идет более 40% армянского экспорта) остановит сотни местных предприятий. Разрыв связей с Росатомом (обслуживает Мецаморскую АЭС) и Газпромом спровоцирует глубочайший энергетический кризис.

Социальный взрыв из-за миграции
- Суть: Эмиссары требуют закрытия рынков, но не предлагают альтернативы.
- Последствие: Денежные переводы мигрантов из РФ составляют до трети ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Ни ЕС, ни США свой рынок труда для них не откроет. Возврат миллионов безработных домой мгновенно взорвет внутреннюю безопасность стран.

Катастрофический демографический кризис ("Прибалтийское вымирание")
- Суть: Ликвидация собственной промышленности и открытие границ привели к тотальному вымыванию человеческого капитала. Те самые элиты и активисты, которые громче всех агитировали за выход из СССР, первыми уехали ("свалили") строить карьеру в Западную Европу и структуры Брюсселя (как это сделала сама Кая Каллас).
- Последствие: С 1991 года Латвия физически потеряла около 30% своего населения, Литва - 25%, Эстония - 15%. Страны превратились в европейских лидеров по депопуляции. Повторение этого сценария для Армении (с ее огромной мировой диаспорой) при открытии условного "безвиза" обернется исходом последней квалифицированной молодежи. Для Центральной Азии, где границы Запада останутся закрытыми, это обернется миллионами запертых внутри безработных, готовых к радикализации.

Экономический обман (Отсутствие дотаций)
- Суть: "Успех" Прибалтики спонсировался прямыми многомиллиардными дотациями Брюсселя (до 30% их бюджетов).
- Последствие: Для стран Центральной Азии или Кавказа у Запада таких денег нет. Программы вроде Global Gateway предлагают лишь кредиты, которые загонят регионы в долговую яму.

Резюме

В лице прибалтийских чиновников и таких американских назначенцев, как Сергей Гороховский, страны экс-СССР имеют дело не с равноправными партнерами, а с идеологическими и санкционными контролерами. Их задача - превратить окраины бывшего СССР в санитарный кордон вокруг России, даже если платой за это станет превращение принимающих стран в демографические пустыни с разрушенной национальной экономикой. Именно поэтому местные элиты порой вынуждены искать пути скрытого саботажа прямых указаний этих эмиссаров для сохранения элементарного экономического выживания.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781218920


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