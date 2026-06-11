Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки

10:50 12.06.2026

Главе государства присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям

11.06.2026



В соответствии с Решением Президиума Высшего аттестационного комитета Туркменистана, руководствуясь проводимой уважаемым Президентом политикой по формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов и ученых по приоритетным направлениям науки, а также по выведению научно-образовательной сферы нашей страны на уровень развитых государств мира в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, на основании справок ученых советов, заключений, принятых на советах Высшего аттестационного комитета Туркменистана по гуманитарным и экономическим, юридическим и социологическим наукам, о присвоении ученого звания профессора Президенту Туркменистана Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову, а также принимая во внимание колоссальные заслуги в деле осуществления научно-производственных, инновационно-промышленных, социально-экономических и научно-технических преобразований, имеющих национальное и общечеловеческое значение и вносящих большой вклад в современную науку, а также проведения миролюбивой внутренней и внешней политики и значительного расширения международного сотрудничества Президенту Туркменистана, доктору политических наук Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям.



