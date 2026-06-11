 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 12.06.2026
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10:50  Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
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01:40  "Таджик или афганец?" Интересный факт о первом министре просвещения Таджикистана
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Четверг, 11.06.2026
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03:35  Рубио едет в Центральную Азию за минералами
02:32  В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
01:17  Визит Си Цзиньпина в КНДР укрепляет новую расстановку сил в Северной Азии, - Дмитрий Верховцев
00:05  ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Среда, 10.06.2026
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14:34  Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
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00:05  ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня
Вторник, 09.06.2026
20:17  Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова
19:13  В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов
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11:13  Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
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11:03  Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026
02:16  Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор
01:42  Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
00:05  ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня
Понедельник, 08.06.2026
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18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
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01:29  10 самых важных дат истории Самарканда, - П.В.Густерин
00:05  ВС РФ взломали оборону Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.06.2026
21:54  По следу Рэмбо: не первая и не последняя кровь, - Платон Беседин
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02:31  Состоялось первое заседание Общественного совета "Женщины Таджикистана"
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Суббота, 06.06.2026
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16:02  В Армении завтра пройдут самые важные для страны выборы. Чем они важны?
14:28  Спасение "Слез Центральной Азии": зеленый ответ из Китая
00:05  Десантники ВС РФ подготовили западню украинской пехоте в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Пятница, 05.06.2026
22:47  Петербургский международный экономический форум. Репортажи корреспондента "Ъ" Андрея Колесникова
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Четверг, 04.06.2026
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Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
10:50 12.06.2026

Главе государства присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям
11.06.2026

В соответствии с Решением Президиума Высшего аттестационного комитета Туркменистана, руководствуясь проводимой уважаемым Президентом политикой по формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов и ученых по приоритетным направлениям науки, а также по выведению научно-образовательной сферы нашей страны на уровень развитых государств мира в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, на основании справок ученых советов, заключений, принятых на советах Высшего аттестационного комитета Туркменистана по гуманитарным и экономическим, юридическим и социологическим наукам, о присвоении ученого звания профессора Президенту Туркменистана Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову, а также принимая во внимание колоссальные заслуги в деле осуществления научно-производственных, инновационно-промышленных, социально-экономических и научно-технических преобразований, имеющих национальное и общечеловеческое значение и вносящих большой вклад в современную науку, а также проведения миролюбивой внутренней и внешней политики и значительного расширения международного сотрудничества Президенту Туркменистана, доктору политических наук Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям.



Президент Туркменистана избран академиком Академии наук Туркменистана по экономическим и политическим наукам
11.06.2026

В соответствии с Постановлением Общего собрания Академии наук Туркменистана, принимая во внимание осуществляемую деятельность по улучшению социально-экономического положения населения, развитию сфер науки и образования, приведению системы здравоохранения страны в соответствие с международными стандартами, внедрению новых передовых технологий в экономику и производство, формированию нового поколения образованной молодежи в Туркменистане, укреплению позиций независимой нейтральной Отчизны – Туркменистана – в ряду динамично развивающихся в экономическом отношении стран мира, а также по дальнейшему упрочению политики мира, дружбы и братства на международной арене Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов избран академиком Академии наук Туркменистана по экономическим и политическим наукам.



12 июня - День науки в Туркменистане

День науки в Туркменистане (туркм. Türkmenistanyň Ylym güni) отмечается ежегодно 12 июня. Праздник учрежден Указом Президента Туркменистана в 2008 году с целью популяризации научных достижений, поддержки ученых и укрепления роли науки в развитии государства.

История праздника

Дата 12 июня символизирует возрождение национальной науки. В 2009 году в этот день по инициативе Национального Лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была восстановлена деятельность Академии наук Туркменистана (АНТ), упраздненной в 1998 году . Это событие стало поворотным моментом: создана правовая база (законы "О статусе научного работника", "Об инновационной деятельности"), открыты Технологический центр (2014 г.) и Инженерно-технологический университет имени Огуз хана (2016 г.).

Наука как национальный приоритет

День науки посвящен:
Признанию заслуг ученых - от исследователей энергетики до историков, сохраняющих культурное наследие.
Стимулированию инноваций - внедрению разработок в промышленность (в 2023 г. запущено 24 научных проекта).
Поддержке молодых талантов - через Центр молодых ученых и конкурсы грантов.
Ключевые направления: нанотехнологии, энергоэффективность, экология, цифровизация и изучение туркменского культурного наследия.

Значимость для общества

Экономика: Разработки в энергетике (эффективное использование углеводородов) и сельском хозяйстве повышают конкурентоспособность страны. Годовой товарооборот с партнерами (например, Россией - 1,6 млрд долларов) растет за счет технологического экспорта.
Экология: Ученые анализируют состояние озер "Алтын асыр" и Сарыкамыш, контролируют засоление почв, что критично для аграрного сектора.
Международный авторитет: Туркменистан участвует в комиссиях ООН по науке (2021–2024 гг.), издает журнал "Инновационные технологии" на английском языке.
Культурная идентичность: Оцифровка исторических рукописей из зарубежных архивов укрепляет связь поколений.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781250600


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