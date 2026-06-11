|Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
10:50 12.06.2026
Главе государства присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям
11.06.2026
В соответствии с Решением Президиума Высшего аттестационного комитета Туркменистана, руководствуясь проводимой уважаемым Президентом политикой по формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов и ученых по приоритетным направлениям науки, а также по выведению научно-образовательной сферы нашей страны на уровень развитых государств мира в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, на основании справок ученых советов, заключений, принятых на советах Высшего аттестационного комитета Туркменистана по гуманитарным и экономическим, юридическим и социологическим наукам, о присвоении ученого звания профессора Президенту Туркменистана Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову, а также принимая во внимание колоссальные заслуги в деле осуществления научно-производственных, инновационно-промышленных, социально-экономических и научно-технических преобразований, имеющих национальное и общечеловеческое значение и вносящих большой вклад в современную науку, а также проведения миролюбивой внутренней и внешней политики и значительного расширения международного сотрудничества Президенту Туркменистана, доктору политических наук Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову присвоено ученое звание профессора по экономическим и политическим специальностям.
Президент Туркменистана избран академиком Академии наук Туркменистана по экономическим и политическим наукам
11.06.2026
В соответствии с Постановлением Общего собрания Академии наук Туркменистана, принимая во внимание осуществляемую деятельность по улучшению социально-экономического положения населения, развитию сфер науки и образования, приведению системы здравоохранения страны в соответствие с международными стандартами, внедрению новых передовых технологий в экономику и производство, формированию нового поколения образованной молодежи в Туркменистане, укреплению позиций независимой нейтральной Отчизны – Туркменистана – в ряду динамично развивающихся в экономическом отношении стран мира, а также по дальнейшему упрочению политики мира, дружбы и братства на международной арене Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов избран академиком Академии наук Туркменистана по экономическим и политическим наукам.
12 июня - День науки в Туркменистане
День науки в Туркменистане (туркм. Türkmenistanyň Ylym güni) отмечается ежегодно 12 июня. Праздник учрежден Указом Президента Туркменистана в 2008 году с целью популяризации научных достижений, поддержки ученых и укрепления роли науки в развитии государства.
История праздника
Дата 12 июня символизирует возрождение национальной науки. В 2009 году в этот день по инициативе Национального Лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была восстановлена деятельность Академии наук Туркменистана (АНТ), упраздненной в 1998 году . Это событие стало поворотным моментом: создана правовая база (законы "О статусе научного работника", "Об инновационной деятельности"), открыты Технологический центр (2014 г.) и Инженерно-технологический университет имени Огуз хана (2016 г.).
Наука как национальный приоритет
День науки посвящен:
Признанию заслуг ученых - от исследователей энергетики до историков, сохраняющих культурное наследие.
Стимулированию инноваций - внедрению разработок в промышленность (в 2023 г. запущено 24 научных проекта).
Поддержке молодых талантов - через Центр молодых ученых и конкурсы грантов.
Ключевые направления: нанотехнологии, энергоэффективность, экология, цифровизация и изучение туркменского культурного наследия.
Значимость для общества
Экономика: Разработки в энергетике (эффективное использование углеводородов) и сельском хозяйстве повышают конкурентоспособность страны. Годовой товарооборот с партнерами (например, Россией - 1,6 млрд долларов) растет за счет технологического экспорта.
Экология: Ученые анализируют состояние озер "Алтын асыр" и Сарыкамыш, контролируют засоление почв, что критично для аграрного сектора.
Международный авторитет: Туркменистан участвует в комиссиях ООН по науке (2021–2024 гг.), издает журнал "Инновационные технологии" на английском языке.
Культурная идентичность: Оцифровка исторических рукописей из зарубежных архивов укрепляет связь поколений.