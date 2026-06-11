Как продвигается создание 16-томной "Истории кыргызов"

11:37 12.06.2026

Госсекретарь Арслан Койчиев обсудил подготовку многотомного издания "История кыргызов"

11.06.2026



11 июня в Бишкеке состоялось очередное заседание, посвященное реализации масштабного научно-исследовательского проекта по подготовке 16-томного академического издания "История кыргызов".



Мероприятие прошло под председательством Государственного секретаря Кыргызской Республики, председателя Комиссии по развитию исторической науки при Президенте Кыргызской Республики Арслана Койчиева.



В заседании приняли участие члены Комиссии по развитию исторической науки при Президенте Кыргызской Республики, ведущие ученые-историки страны, сотрудники Национальной академии наук Кыргызской Республики, представители научно-образовательного сообщества и авторских коллективов, задействованных в подготовке многотомного труда.



Основным вопросом повестки дня стало детальное рассмотрение структуры и концептуального содержания первых семи томов издания. Участники заседания обсудили вопросы периодизации истории кыргызского народа, совершенствования тематической структуры отдельных томов, расширения источниковедческой базы исследований, а также обеспечения преемственности и логической взаимосвязи между разделами многотомника.



В ходе обсуждения состоялась содержательная и принципиальная научная дискуссия по ряду актуальных вопросов отечественной истории. Участники обменялись мнениями относительно современных подходов к изучению исторических процессов, проблем интерпретации отдельных исторических событий и необходимости комплексного использования письменных, археологических, этнографических и других видов источников.



Высказанные предложения и замечания будут учтены при дальнейшей доработке структуры и содержания томов.



Открывая заседание, Государственный секретарь Арслан Койчиев подчеркнул, что подготовка многотомного издания "История кыргызов" является важнейшей государственной и научной задачей, направленной на создание фундаментального академического труда, основанного на современных достижениях исторической науки, объективности исследования и широком привлечении научных источников.



Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам повышения качества научной экспертизы, координации деятельности авторских коллективов и соблюдения единых методологических принципов при подготовке томов. Отмечено, что будущий многотомник должен стать значимым вкладом в развитие отечественной исторической науки, способствовать сохранению исторической памяти народа и формированию у граждан целостного представления о многовековой истории кыргызов.



По итогам обсуждения определены дальнейшие направления работы над проектом и выработаны рекомендации по совершенствованию структуры первых семи томов. Подготовка 16-томного издания "История кыргызов" будет продолжена в соответствии с утвержденным планом с участием широкого круга отечественных ученых и специалистов.



Реализация данного проекта рассматривается как один из важнейших шагов по укреплению научного потенциала страны и развитию национальной исторической школы народа Кыргызстана.



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СПРАВКА:

Подготовка 16-томного издания "История кыргызов"



Руководство проектом

- Председатель: Государственный секретарь КР, председатель Комиссии по развитию исторической науки при Президенте КР Арслан Койчиев.



Текущий этап и планы выпуска

- Масштаб проекта: Ведется подготовка фундаментального 16-томного издания "История кыргызов".

- Ближайший приоритет: Вся текущая работа сосредоточена на первых семи томах. Комиссия уже определила направления работы и выработала рекомендации по совершенствованию их структуры.

- Главный дедлайн: Авторским коллективам отечественных ученых и специалистов установлен жесткий срок сдачи материалов - октябрь 2026 года.

- Участники: К проекту привлечен широкий круг отечественных ученых, историков и специалистов.

- Цель корректировок: Обновление структуры томов необходимо для ухода от старых советских историографических шаблонов, точного отражения исторических этапов и интеграции новых научных данных.