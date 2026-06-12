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Сербия между Си и Трампом: чудеса политической эквилибристики
18:56 12.06.2026

Президент Сербии проявляет чудеса политической эквилибристики между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом
Вместо "нагоняя" за поездку в КНР А. Вучич получает неожиданные комплименты и политическую рекламу от президента США

12.06.2026 | Дмитрий МИНИН

Мало кому в современной политике удавалось проделать такой номер, который совершил в конце мая президент Сербии Александр Вучич. Он существенно продвинул вперед отношения со все более устремляющимся в будущее Китаем во время своего почти недельного государственного визита туда. В подобных случаях это обычно не приветствуется Вашингтоном, конкурирующим с Пекином за роль мирового экономического мотора. Однако благодаря с виду незатейливым, но оказавшимся достаточно эффективными дипломатическим мерам Вучич не только избежал ожидаемых упреков из Белого дома, но даже заработал похвалу от его главы. В народе в таких случаях говорят: "И рыбку съесть, и на велосипеде прокатиться" или более строго – использовать в своих интересах две несовпадающие, а то и противоречащие друг другу, сущности.

Сербская печать обращала особое внимание на то, что визит Вучича в КНР последовал сразу же за аналогичными посещениями этой страны президентами США Д. Трампом и России – В. Путиным, как бы ставя его в один ряд с этими мировыми политиками. Принят президент Сербии был также с большой помпой, как это умеют делать китайцы. Вучич, к примеру, в торжественной обстановке был награжден орденом Дружбы КНР. По международной повестке Вучич и Синь Цзиньпин действительно продемонстрировали практически полное единение, констатировав стратегический уровень своих взаимоотношений, охарактеризовав их в духе китайской цветистости "прочными как сталь". Об этом свидетельствовала и особая категоричность, с которой сербская сторона высказывалась за китайскую позицию по Тайваню, а хозяева, в свою очередь, заявили, что не признают никакой независимости Косово и считают данный край неотъемлемой частью Сербии. Следует отметить, что проявленное гостями согласие с такой позицией практически закрывает Белграду путь в ЕС, поскольку Брюссель требует от него в качестве условия для членства прямо противоположного. Подписано более 30 соглашений между сторонами о дальнейшем углублении сотрудничества в широком спектре областей – от экономики и ВПК до науки и образования.

Затяжной характер визита Вучича определялся довольно интересной практикой, к которой он прибег. Не довольствуясь тем, чтобы на переговоры с различными ведомствами и компаниями отправлять отдельных членов своей делегации, в том числе бизнесменов, он лично возглавлял ее на всех встречах. Таким образом, Вучич вместо любования красотами принимающей страны, что обычно делают главы иностранных делегаций после завершения официальной части визитов, провел встречи с руководителями 29 крупных китайских компаний. Тем самым он продемонстрировал им свое уважение, что весьма ценится в Китае, а также побудил и их повысить уровень представительства на переговорах и прийти с более развернутыми предложениями. В публичных выступлениях Вучич не скупился на комплименты хозяевам и их общественно-политической системе. Он даже пообещал в следующий раз обязательно посетить, дескать, давно мечтает об этом, лодку-музей, на которой в свое время Мао Цзэдун ковал планы по созданию Китайской коммунистической партии.

И это срабатывает. Во многих сферах китайцы готовы развивать в Сербии даже более высокие технологии, чем в любых других странах. В частности, во время данного визита подписано соглашение о вложении китайцами около 1 млрд евро в фабрику гуманоидных роботов, расположенную в сербском городе Шабац (1650 рабочих мест). Ее первая очередь уже должна начать выдавать продукцию к концу нынешнего лета (до 2 тыс. роботов в год). Во второй фазе там же должен быть создан большой дата-центр и освоены возможности полного самостоятельного программирования выпускаемой продукции, в третьей – внедрен искусственный интеллект.

Предполагается, что первые партии роботов пойдут полностью на обслуживание всемирной выставки ЭКСПО – 2027, которая должна состояться в Белграде, а дальше – повсеместно. Для пробы в Китае роботы данного типа даже исполнили перед Вучичем сербский народный танец "Моравское коло", подобный чему-то такому, что они вытворяли на поразившем всех праздновании китайского Нового года, только в еще более совершенном облике. Сербский лидер просто млел и заявил, что он так станцевать никогда бы в жизни не смог. В Европе вообще это будет первая подобная фабрика, и мало где они еще есть в мире. Всего в Сербии уже освоено 7,2 млрд евро прямых китайских инвестиционных вложений и почти ровно столько находятся в стадии реализации. С новым миллиардом они уже превышают солидные 15 млрд евро.

Поэтому Вучич вполне справедливо осуждает лидера национальной оппозиции Драгана Джиласа, который достаточно противоречиво, с одной стороны, заявляет, что президент излишне привязывает страну к Китаю, превращая ее в его сырьевой придаток, а с другой – утверждает, что из нынешней поездки он ничего не привез. По словам Джиласа, "только сумасшедший подписывает соглашения о свободной торговле с Китаем". На деле же подобные типовые соглашения имеются у КНР со многими самыми передовыми экономиками мира – от Австралии до Швейцарии. Трудно опровергнуть то, что результаты визита Вучича в КНР на самом деле нешуточные и к тому же связаны со внедрением самых передовых технологий.

Но самое поразительное произошло уже после окончания данной поездки. Видимо, желая себя прикрыть от возможной более грозной, чем внутренней, критики со стороны американцев, Вучич поместил в малотиражном американском информресурсе Breitbart, известном в основном тем, что недорого берет за заказные статьи, интервью с "искренней похвалой" достоинств президента Трампа, как бы без повода. Он написал, что Трамп в Сербии "популярнее любого другого американского лидера". Последнему, который крайне щепетилен и внимателен к тому, что о нем пишут, очевидно, доложили этот материал даже раньше, чем о "братских объятиях" Вучича с Си Цзиньпином. Он ему явно пришелся по душе, и Трамп выставил его полностью уже в своей многомиллионной сети Truth Social, снабдив еще парой комплиментов по адресу Вучича типа "какой достойный и умный парень". Получилась огромная политическая реклама, к тому же бесплатная.

Особый взрыв эта комплиментарная информация о приязненных отношениях двух политиков приобрела, понятное дело, на Балканах, причем даже не в Сербии, а в Хорватии. Буквально все хорватские газеты опубликовали пост Трампа о Вучиче как главную новость дня. По всей видимости сыграли застарелые инстинкты соперничества и ревности к своим соседям. В несколько ослабленном виде похожая информационная волна прошла и по Европе, где у Брюсселя появилось целых два повода для брюзжания – и по поводу сближения Белграда с Пекином, и в связи с какими-то "особыми симпатиями" между Вучичем и Трампом.

Теперь уже за комментариями к сербскому президенту инициативно обратился респектабельный Bloomberg. Вучич разъяснил, что со своей европейской ориентацией Сербия расставаться не собирается, но Евросоюз сам без конца выставляет новые препятствия для сотрудничества с ним. На нем в конце концов свет клином не сошелся. Как сообщил Вучич, по последним опросам, в сербском обществе за вступление в ЕС высказываются уже только 35% граждан. Трампа он назвал "родственной душой, которая ставит национальные интересы превыше всего". А еще спустя какое-то время президент Сербии объявил, что этим летом должен пройти "стратегический диалог" о сотрудничестве между Белградом и Вашингтоном.

Россия, надо честно признать в силу известных причин несколько утратила свою инициативу на сербском направлении, но это отнюдь не значит, что там о ней забывают. Если в каких-то вопросах Сербия и прогибается под требования Запада, то, например, в отношении санкций против Москвы ее позиция остается твердой – никогда. А в остальном на следующем витке исторического развития место на сербском рынке, и немалое, найдется и для нее. Ведь вслед за дата-центрами, электромобилями и другими серьезными потребителями энергии встанет вопрос и о строительстве в Сербии АЭС, потягаться за контракт на которую Россия вполне в состоянии.

Источник - Фонд стратегической культуры
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