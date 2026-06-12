НГ: Всегда со своим народом. Российские эксперты о достижениях Казахстана при президенте Токаеве

20:02 12.06.2026 Всегда со своим народом

Российские эксперты рассказали о достижениях Казахстана при президенте Токаеве



Андрей Довголенко

12.06.2026



12 июня 2019 года состоялась инаугурация Касым-Жомарта Токаева в качестве Президента Республики Казахстан. Несмотря на непростую геополитическую обстановку на планете, всевозможные мировые кризисы и вызовы, включая пандемию и непрекращающиеся военные конфликты, за эти годы республике удалось достичь значительных успехов как в переустройстве политической модели развития государства, так и в экономическом развитии.



Благодаря реформам Токаева впервые в своей истории ВВП Казахстана превысил $300 миллиардов долларов, достигнув 15 тысяч долларов в пересчете на душу населения. По данным МВФ, страна вошла в топ-50 крупнейших экономик мира, а также в пятерку лидеров по среднегодовым темпам экономического роста. Принят свод законов, направленных на демократизацию общества, взят курс на построение Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана. По инициативе президента внесены поправки в Конституцию, закрепляющие передачу недр казахстанскому народу, безоговорочную отмену смертной казни, введение Конституционного суда, запрет занимать госдолжности родственникам президента. А в 2026 году на национальном референдуме казахстанцы проголосовали за новую Конституцию республики, провозглашающую главенство национальных законов над международными договорами, одноразовый семилетний президентский срок, светский характер народного образования, приверженность к традиционным семейным ценностям, уважение к русскому языку.



"Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие", – заявил глава государства на конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего" в августе прошлого года.



"Независимая газета" попросила российских экспертов оценить результаты реформ казахстанского лидера.



"Токаев уверенно ведет Республику Казахстан через серьезные испытания и геополитические вызовы"

Член Российско-Казахстанского делового совета, доктор политических наук Михаил Смирнов:



"С момента первой инаугурации Касым-Жомарта Токаева прошла целая эпоха. Он стал президентом в иное "историческое время" и уверенно ведет Казахстан через серьезные испытания, геополитические вызовы и сдвиги. Это коронавирус, ставший потрясением для всех стран. Это январь 2022 года, когда в Казахстане была предпринята попытка государственного переворота. Это новая геополитическая реальность, связанная с украинским конфликтом, в контексте которого Казахстан удержал позиции нейтральной страны, открытой для взаимодействия со всем миром и при этом широко взаимодействующей с Россией.



Эти и другие вызовы – чрезвычайно серьезные, но Токаев сумел пройти по лезвию ножа, сохранив стабильные отношения и с Западом, и с Востоком, и с инвесторами. Казахстан упрочил позицию центра исторического Великого Шелкового пути, географического центра ойкумены.



Став президентом, Токаев принял страну, у которой, безусловно, были определенные достижения, можно отметить хотя бы то, что добыча нефти подходила к отметке 90 млн тонн в год. Однако к моменту его первой инаугурации в стране накопились системные проблемы. Общество устало от кумовства, которое создавало все больше сложностей для ведения бизнеса. Необходимо было это преодолевать, но очень осторожно, с учетом специфики общества и исторического периода, который к тому времени был пройден. В течение того периода ставка делалась на проверенных людей, которые по объективным причинам оказывались членами клана и рода. В ситуации, когда все разваливалось, это было неизбежно.



Однако спустя определенное время, когда на сцену стало выходить новое поколение, такая система становилась тормозом. Для Токаева это был большой вызов. С одной стороны, он должен был изменить ситуацию, добившись более справедливого распределения национального продукта, создания более понятных условий для развития бизнеса, более благоприятного инвестиционного климата. С другой стороны, необходимо было избежать разрушения сложившихся традиций и связей. Я считаю, что Токаев с решением этих задач справился.



Сегодня Казахстан занимает важное место в евразийской цепочке производства продуктов, играет существенную роль в мировом энергетическом балансе, страна является членом сообщества ОПЕК+. И самое главное – Казахстан остается важнейшим торговым партнером России, с которой страну объединяет самая протяженная в мире государственная граница. Именно объединяет, а не разъединяет".



"Казахстан динамично развивается"

Директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин:



"Казахстан динамично развивается, его позиции в различных международных рейтингах имеют постоянную тенденцию к улучшению. В этом заключается международное признание заслуг президента и всего народа Казахстана. Страна демонстрирует очень хорошие темпы роста инвестиционной активности, и это очень важно, потому что в наше время без инвестиций обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие практически невозможно. В стране последовательно реализуется концепция "cлышащего государства", она широко обсуждается и за пределами Казахстана.



И, конечно, не могу не упомянуть результаты последнего визита в Казахстан президента России. Они свидетельствуют о качественно новом этапе развития партнерских отношений наших государств, это и атомный проект, и многое другое, что уже в ближайшее время будет сделано на благо наших народов".



"Токаев добился значительных успехов"

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов:



"Руководство Касым-Жомарта Токаева следует рассматривать в двух направлениях – во внутренней политике и во внешней.



Во внутренней политике президенту в достаточной степени удается продвигать положительные тенденции в социально-экономической сфере. Во внешней политике Казахстан стал знаковым государством как в системе отношений между странами евразийской коалиции, в отношениях с Россией, так и в отношениях с ведущими мировыми державами, в первую очередь, с Соединенными Штатами.



Мы можем твердо сказать, что под руководством действующего президента страна стала играть более значимую роль в международной политике. В этом он добился значительных успехов. Токаеву удается сохранять многовекторность внешней политики страны – это подтверждают союзнические отношения Казахстана со странами евразийского пространства, с Россией, и в то же время развитие сотрудничества со странами Запада.



При этом Касым-Жомарту Токаеву приходилось отвечать на вызовы прежде всего во внутренней ситуации. Были попытки ее дестабилизировать, расколоть общество, президент их успешно предотвратил. Межконфессиональные и межнациональные отношения в Казахстане благополучные. Существует исламистская угроза со стороны некоторых внешних игроков, но эта угроза во многом нивелирована, минимизирована, и в этом тоже заслуга нынешнего президента Казахстана".



"Сделал Казахстан более современным"

Научный сотрудник института востоковедения РАН Александр Воробьев:



"Оценивая роль президента Токаева в развитии Казахстана, его внешней и внутренней политике, в реформировании государственной системы, нужно учитывать его собственный background. Он – интеллигентный опытный дипломат, умеющий анализировать.



Токаев внес серьезный вклад в модернизацию Казахстана, его госаппарата, и совершил некоторую ревизию внешней политики. Во внешней политике и в очень непростых условиях президент Токаев благодаря своему дипломатическому опыту сохранил баланс с основными международными партнерами Казахстана и даже укрепил связи. Речь идет о Китае, о европейском направлении, о России. Это была достаточно сложная задача, особенно учитывая то, что на внешнюю политику и на экономику Казахстана достаточно сильное влияние оказывают западные корпорации – американский и европейский бизнес. Тем не менее, казахстанскому лидеру удалось вывести российско-казахстанские отношения на рабочий, конструктивный уровень.



То же самое можно сказать о китайском направлении. То есть, как уже говорилось, президент Токаев провел определенную ревизию внешней политики Казахстана, в непростых геополитических условиях сделал ее более многовекторной, более прагматичной, открытой и гибкой.



Что касается внутренней политики, то стоит отметить высокий вклад Токаева в модернизацию госаппарата. Это институциональные реформы, такие как изменение структуры парламента, сокращение президентского правления до одного срока в 7 лет и другие. Токаев сделал Казахстан более современным, модернизированным, он постарался максимально оптимизировать государственную структуру, привести ее в соответствие вызовам сегодняшнего дня, сделать более демократичной и эффективной. Это сложная задача, однако шаги были предприняты, и это важно.



До прихода Токаева в казахстанском обществе возник запрос на перемены, модернизацию, демократизацию, открытость. И Касым-Жомарт Токаев этот запрос удовлетворил, граждане видят, что их страна развивается, держит курс на модернизацию, на борьбу с коррупцией. Это повышает уровень легитимности власти и укрепляет внутреннюю стабильность. Политика – искусство возможного. И в этих обстоятельствах Касым-Жомарт Токаев сделал достаточно много для модернизации страны, для того чтобы Казахстан развивался и строил свое будущее".



Сила "Средней державы"

Научный сотрудник, аналитик Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская:



"Если подводить промежуточные итоги президентства Касым-Жомарта Токаева, то за это время Казахстан заметно изменился. Изменения произошли как внутри страны, так и в том, как Казахстан начали воспринимать на международной арене. В начале этого периода республика воспринималась скорее как стабильный региональный игрок с достаточно инерционной моделью развития. Сегодня же можно говорить о государстве с новым внешнеполитическим позиционированием и иным ощущением собственной роли в мире.



Политическая система стала заметно более открытой: были либерализованы отдельные сферы общественной жизни, появился институт парламентской оппозиции, ограничены президентские полномочия, принята новая Конституция.



В экономике появились долгосрочные проекты и новые стратегические ориентиры. Одним из ключевых решений можно считать продвижение атомной энергетики. Значимые шаги президента затронули самые разные сферы: от возврата незаконно выведенных активов, что объединило борьбу с "семейным фаворитизмом" и антикоррупционную повестку, до развития высокотехнологичных направлений.



Символичным в этом смысле стал проект ракеты-носителя "Союз-5" ("Иртыш", "Сункар"), отражающий стремление Казахстана позиционировать себя не только как сырьевую, но и как технологическую державу. Эту же задачу решают государственная поддержка новых технологий и создание профильных министерств.



Однако, пожалуй, главный итог связан именно с внешней политикой. При Токаеве Казахстан начал последовательно формировать образ так называемой "средней державы" – государства, стремящегося сохранять баланс и равноудаленность, оставаясь площадкой для диалога между различными центрами силы. На международной арене Казахстан все активнее воспринимается как надежный партнер для переговоров и перспективное направление для инвестиций. Во многом именно внешнеполитическая модель, выстроенная Токаевым как опытным дипломатом, сегодня и приносит свои результаты".



"Курс президента Казахстана обеспечит поступательное экономическое развитие страны на многие годы"

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, профессор МГИМО Сергей Афонцев:



"Не хотелось бы сегодня подводить итоги президентства Касым-Жомарта Токаева – мне кажется, что он сделает еще много хорошего и для народа Республики Казахстан, и для международных отношений страны.



Хочу с удовлетворением заметить, что г-н Токаев является одним из немногих президентов суверенных государств, которые ориентированы на обеспечение национальных интересов своей страны, а не чьих-то иных интересов или следованию неким абстрактным ценностям. Таких стран сегодня наберется, наверное, десять, может быть, двадцать. Республика Казахстан – одна из них, и это безусловное достижение президента Токаева.



Инициативы, которые им реализованы в сфере внешней и внешнеэкономической политики, обеспечили высокие темпы роста экономики. Эти темпы опережают мировые. В прошлом году темп рост ВВП Казахстана достиг 6,5%, это фантастическое достижение по стандартам современной геоэкономической ситуации.



Искренне желаю президенту Токаеву и руководству Республики Казахстан в целом придерживаться той же мудрой политики обеспечения национальных интересов, баланса интересов сопредельных государств и своей страны. Посмотрите на страны, которые предали свои национальные интересы и ориентируются на какие-то фантасмагорические идеи и ценности, это сейчас происходит в Европейском Союзе. Казахстан никогда не предавал интересы своего народа, не поддавался на фальшивые наживки, и это самое главное достижение президента Токаева.



Казахстан развивает отношения с Россией, несмотря на геополитическое давление. Руководство Казахстана последовательно проводит национально ориентированную политику. Как представитель российского экспертного сообщества, я вижу, что эта страна защищает не чьи-либо, а собственные национальные интересы. Уверен, что такой курс президента и в целом руководства страны обеспечит ей поступательное экономическое развитие на многие годы".



Время реформ президента Токаева

Директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко:



"Очевидно, семерка – счастливое число как лично для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, так и для республики в целом. За последние семь лет Казахстан под руководством своего лидера прошел огромный путь, превратившись в динамичное, современное, открытое государство, являющееся примером для своих соседей по постсоветской истории.



12 июня 2019 года Казахстан вступил в эпоху системной трансформации, осуществив полную перезагрузку государственной модели. Итогом этого процесса стал устойчивый, стабильный, уверенный, миролюбивый Казахстан, чей голос теперь имеет особый вес как в Евразии, так и в глобальных международных дискуссиях.



Начав с создания Национального совета общественного доверия и либерализации законодательства о мирных собраниях (2019–2020 гг.), президент Токаев запустил проект "слышащего государства", нового постоянного и равноправного диалога между властью и обществом. Снижение партийного барьера с 7% до 5%, графа "против всех", 30-процентные квоты для женщин и молодежи, институт парламентской оппозиции – это важнейшие элементы "токаевской" перезагрузки, кульминацией которой стали общенациональный референдум 2022 года, а затем и голосование в 2026 году за новую "токаевскую" Конституцию. Итогом масштабных политических реформ стало почти немыслимое для постсоветского пространства, где сохраняется тренд на "самодержавие" для исполнительной власти и бюрократической корпорации: в Казахстане были существенно сокращены полномочия президента страны, республика окончательно перешла к государственной модели с сильным парламентом.



К 2026 году Казахстан подошел с новым общественным договором, закрепленным на референдуме, и новым геополитическим профилем "срединной державы", с которой вынуждены считаться крупные международные блоки и глобальные институты. При этом, несомненно, сегодня Казахстан является одним из самых демократических государств на постсоветском пространстве.



Экономический суверенитет и социальная справедливость все эти семь лет постоянно были в центре стратегии Касым-Жомарта Токаева. В разгар пандемии ковида лидер республики обнулил налоги для малого бизнеса, который составляет 68% национальной экономики. Токаевым был введен запрет на продажу земли иностранцам – и это была не столько экономическая мера, сколько обозначение лидером страны параметров модели нового государственного суверенитета, демонстрация готовности создавать в республике экономику национального достоинства. Частью этой экономической политики (токаевского НЭПа) стали борьба с олигархами и возврат под контроль государства и общества незаконно захваченных активов. Итогом усилий команды президента стала практическая реализация лозунга о "Справедливом Казахстане", провозглашенном им в качестве государственной ценности и стратегической цели развития.



Строительство Токаевым АЭС в сотрудничестве с "Росатомом" гарантирует будущим поколениям казахстанцев уверенное высокотехнологичное развитие страны. Завершенная в 2026 году модернизация "Байтерека" и запуск ракеты "Сункар" сделали Казахстан полноправным членом глобального космического клуба.



Несомненное достижение казахстанского лидера – подписание в 2025 году Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Этот уникальный документ стал важным элементом стратегии национальной безопасности Казахстана, которая опирается на развитие политики добрососедства с Москвой. Создание по инициативе президента Токаева Международной организации по русскому языку (МОРЯ) закрепило за Казахстаном роль ключевого внутриевразийского посредника, понимающего значимость универсальной социальной коммуникации на платформе русского языка как главного языка евразийского общения.



В 2026 году Казахстан уже задает тон в дискуссии о реформе ООН, настаивая на включении "средних держав" в процесс принятия глобальных решений. Несомненно, это позиция сильной и уверенной в себе страны, к мнению которой следует прислушиваться.



Казахстан 2026 года – это не просто исторический и политический наследник республики 2019-го. Это страна, голос которой уверенно звучит на трибуне ООН, которая защищает русский язык как официальный, отвергает "языковые патрули" и строит политическую систему, где разные мнения и интересы работают на единство нации и государства. Время реформ президента Токаева – это путь к зрелой, суверенной и по-настоящему справедливой державе в самом сердце Евразии. Казахстан продолжает уверенно двигаться по этому пути. Искренне желаю ему удачи и новых побед". Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781283720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат одобрил инициированный по поручению Президента страны Закон об амнистии

- Спикер Сената встретился с Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана

- Спикер Парламента Кыргызстана посетил Мажилис

- Олжас Бектенов принял участие на Astana Mining & Metallurgy 2026: Правительство реализует поручения Президента по развитию продукции высокого передела в ГМК

- Загадка президента

- Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз"

- Предприниматели Астаны озвучили системные проблемы на встрече с фракцией "Ак жол"

- Внедрение ИИ на откормочных площадках: Правительство прорабатывает пилотные проекты с канадской TELUS Agriculture

- В Гонконге состоялся инвестиционный круглый стол Alatau City Roadshow

