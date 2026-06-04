Turkmen Serdar: Как Туркменистан отметил День науки

21:50 12.06.2026

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ



Туркменистан отмечает День науки



Праздник установили Указом Президента Туркменистана в 2008 году. Его призвание - популяризация науки, выявление талантливых ученых, способствование развитию науки в стране.



У туркменских ученых в заделе немало важных открытий. Среди них в таких областях, как разработка альтернативных источников энергии, эффективное использование месторождений углеводородов, совершенствование животноводства и скотоводства.



Развитию науки в Туркменистане способствует и международное сотрудничество с зарубежными коллегами, обмен опытом, совместные проекты в области науки и техники, стажировка молодых специалистов в научных центрах и ВУЗах Японии, России, стран Евросоюза. Одним из важных событий в научной сфере Туркменистана стало открытие Технологического центра при Академии Наук.



