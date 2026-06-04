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Turkmen Serdar: Как Туркменистан отметил День науки
21:50 12.06.2026

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Туркменистан отмечает День науки

Праздник установили Указом Президента Туркменистана в 2008 году. Его призвание - популяризация науки, выявление талантливых ученых, способствование развитию науки в стране.

У туркменских ученых в заделе немало важных открытий. Среди них в таких областях, как разработка альтернативных источников энергии, эффективное использование месторождений углеводородов, совершенствование животноводства и скотоводства.

Развитию науки в Туркменистане способствует и международное сотрудничество с зарубежными коллегами, обмен опытом, совместные проекты в области науки и техники, стажировка молодых специалистов в научных центрах и ВУЗах Японии, России, стран Евросоюза. Одним из важных событий в научной сфере Туркменистана стало открытие Технологического центра при Академии Наук.



ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧЕНЫМ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДЕНЫ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК И КАНДИДАТА НАУК

По итогам решения ВАК Туркменистана ученые степени доктора наук и кандидата наук присуждены 31 ученому страны, включая 6 докторов и 25 кандидатов наук. Вручение приурочено к Дню науки Туркменистана. Также признаны документы о присуждении ученых степеней, полученных в странах-партнерах: 5 докторских и 6 кандидатских дипломов.

Награжденные работают в приоритетных направлениях, включая цифровые технологии, энергетику, биотехнологии, сельское хозяйство, медицину, экологию и гуманитарные науки. Их работа осуществляется с учетом Стратегии развития сферы науки в Туркменистане на 2024–2052 годы.

Источник - Turkmen Serdar
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