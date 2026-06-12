ОНТ: Литовский пограничник объяснил белорусам внешнюю политику Прибалтики на пальцах

12:32 13.06.2026

Литовцы в очередной раз показали, насколько они готовы к диалогу с Беларусью

12.06.2026



12 июня в закрытом по инициативе литовской стороны пункте пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны "Котловка") курсант вооруженных сил Литвы продемонстрировал инновационную переговорную технику жестами. Таков интеллектуальный максимум "будущей элиты" литовских войск.



В условиях напряженных двусторонних отношений Литва отнюдь не собирается проявлять благоразумие. Раз за разом наши западные соседи идут на провокации, не задумываясь о том, какими дураками они себя выставляют.



По крайней мере можно не бояться армии, состоящей из подобных солдат...



