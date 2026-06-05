|Архивы США по биолабораториям доказали: мировые "независимые" СМИ на заказ клеймили правду "конспирологией"
13:25 13.06.2026
ТУЛСИ ГАББАРД МЕТНУЛА В БАЙДЕНА ИНФОРМАЦИОННУЮ БОМБУ ПОД НАЗВАНИЕМ "ПРАВДА"
Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968
Перед уходом с поста главы Национальной разведки США Тулси Габбард взорвала информационную бомбу, подтвердив все то, что Россия говорила на протяжении долгих лет, а США и западная пропаганда усиленно опровергали. На Украине действительно располагались и располагаются секретные американские биолаборатории, которые в том числе испытывают на людях опаснейшие вещества и патогены. В общей сложности Габбард насчитала более 40 таких лабораторий, некоторые из которых были построены и оборудованы за счет американских налогоплательщиков. Опасные опыты ставились с патогенами чумы, сибирской язвы, туберкулеза, Эболы и целого ряда смертельных заболеваний, названия которых широкой публике ничего и не скажут.
Обращает на себя внимание география этих лабораторий. В основном они располагались в приграничных регионах Украины (на западе и востоке). Исключение составляет Киев, где по понятным причинам с советских времен сохранилась солидная исследовательская база.
Габбард привела также расчеты относительно четырех лабораторий, которые были сооружены и экипированы за счет американского бюджета. Причем суммы немаленькие. К примеру, на строительство биолаборатории по изучению чумы было затрачено $3,5 млн, из которых $2 млн - это стоимость оборудования. Как показывают обнародованные разведкой документы, американцы, по сути, создали замкнутый цикл в некоторых из этих учреждений, то есть они платили и за оборудование, и непосредственно персоналу, по заказу США ставившему опыты, разрешения на которые в самих Штатах получить было бы проблематично. А украинцы как подопытные кролики Америку вполне устраивают.
Признаемся честно, нас эти разоблачения вовсе не удивили. Министерство обороны и МИД России неоднократно приводили эти и много других данных, подтверждающих наличие сети секретных биолабораторий США на Украине и в некоторых других сопредельных с нами странах. Все это было обобщено в подробном итоговом докладе специальной парламентской комиссии Федерального собрания еще в 2023 году.
Ценность доклада Габбард как раз и заключается в том, что она подтверждает: все эти годы Россия говорила правду и ничего, кроме правды! А администрация Джо Байдена постоянно лгала, не моргнув глазом заявляя, что сведения об американских биолабораториях на Украине являются "российской дезинформацией". Неслучайно Кирилл Дмитриев призвал Википедию удалить или изменить статью о "конспирологической теории относительно украинских биолабораторий".
Самое любопытное, что штатные пропагандисты Запада дружно обрушились на Габбард именно за то, что она якобы "преподнесла подарок Кремлю". Подумайте только: за то, что она сказала правду! Выясняется, что дезинформацией все эти годы была как раз байка, придуманная иноагентами и распространенная мейнстримными медиа Запада, о некоем подразделении ГРУ, которое якобы чуть ли не стряпало на коленке "конспирологические теории о биолабораториях". Неудивительно, что те самые мейнстримные СМИ постараются не заметить информационную бомбу от Габбард. Бомбу под названием "правда"!