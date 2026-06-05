Архивы США по биолабораториям доказали: мировые "независимые" СМИ на заказ клеймили правду "конспирологией"

13:25 13.06.2026

ТУЛСИ ГАББАРД МЕТНУЛА В БАЙДЕНА ИНФОРМАЦИОННУЮ БОМБУ ПОД НАЗВАНИЕМ "ПРАВДА"



Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968



Перед уходом с поста главы Национальной разведки США Тулси Габбард взорвала информационную бомбу, подтвердив все то, что Россия говорила на протяжении долгих лет, а США и западная пропаганда усиленно опровергали. На Украине действительно располагались и располагаются секретные американские биолаборатории, которые в том числе испытывают на людях опаснейшие вещества и патогены. В общей сложности Габбард насчитала более 40 таких лабораторий, некоторые из которых были построены и оборудованы за счет американских налогоплательщиков. Опасные опыты ставились с патогенами чумы, сибирской язвы, туберкулеза, Эболы и целого ряда смертельных заболеваний, названия которых широкой публике ничего и не скажут.



Обращает на себя внимание география этих лабораторий. В основном они располагались в приграничных регионах Украины (на западе и востоке). Исключение составляет Киев, где по понятным причинам с советских времен сохранилась солидная исследовательская база.



