Засланец из Вашингтона едет в Центральную Азию за минералами

00:58 14.06.2026

Засланный казачок из Вашингтона: Рубио едет в Центральную Азию за минералами

В регионе пересекаются интересы США, ЕС, Китая и России



Ксения Логинова

13 июня 2026



Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал турне по Центральной Азии, пообещав отменить дискриминационную поправку полувековой давности и окончательно перевести диалог С5 + 1 с протокольного на коммерческий язык. Однако за фасадом "исторических сделок" на десятки миллиардов долларов обнаруживается скромная инвестиционная статистика и жесткая конкуренция за ресурсы. Теперь интересы РФ и КНР с одной стороны, США и ЕС - с другой все активнее пересекаются в Центральной Азии. Подробности - в материале "Известий".



В погоне за минералами



Марко Рубио во время слушаний в Комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США объявил о планах посетить страны Центральной Азии во второй половине 2026 года и провести региональную встречу в формате C5 + 1, в которой участвуют США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



По словам главы Госдепа, нынешняя американская администрация поддерживает отмену так называемой поправки Джексона-Вэника. Изначально эту меру ввели против Советского Союза в 1974 году. Она до сих пор действует в отношении Центральной Азии и ограничивает торговлю США с государствами, "которые препятствуют эмиграции и нарушают другие права человека".



Рубио отметил, что такой шаг, по мнению властей, может быть полезен для развития экономического сотрудничества.



Формат С5 + 1 стал использоваться Вашингтоном с 2015 года. Однако наиболее сильный интерес у США к Центральной Азии проснулся после вывода войск из Афганистана, трансформировавшись из военно-логистического в экономико-политический.



В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Центральной темой саммита стало сотрудничество Вашингтона и центральноазиатской пятерки в сфере природных ресурсов, которыми богат регион.



Американский лидер на встрече сетовал, что "предыдущие президенты США полностью игнорировали Центральную Азию", подчеркивая при этом, что он как раз "понимает важность региона", которая заключается в добыче важнейших полезных ископаемых.



Казахстан - крупнейший производитель урана, на его долю приходится 40% мирового производства. Узбекистан входит в пятерку мировых лидеров по производству урана, а также в топ-20 стран по объемам запасов золота. Туркменистан - крупнейший мировой экспортер газа. На территории Киргизии расположены месторождения более 25 видов полезных ископаемых, а Таджикистан обладает значительными запасами редкоземельных металлов, таких как тантал, церий и празеодим.



По итогам саммита Трамп сообщил о "невероятном" торгово-экономическом соглашении, согласно которому в течение трех лет Узбекистан инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет - более $100 млрд в ключевые секторы экономики США, включая добычу важнейших полезных ископаемых, производство автомобильных запчастей и авиацию. С Астаной Вашингтон договорился о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, а с Бишкеком - о взаимодействии в области ИИ и финансовых технологий.



Помимо этого, стороны заключили соглашение о продаже компанией Boeing до 37 самолетов авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Американская компания Cove Capital также договорилась о разработке месторождения вольфрама в Казахстане.



Ограниченное сотрудничество



Несмотря на заявления о масштабном партнерстве, прямые американские инвестиции в основные экономики региона остаются скромными и узкоспециализированными.



Согласно данным Бюро экономического анализа США, объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) США в пяти республиках Центральной Азии составил менее $2 млрд, основным бенефициаром стал Казахстан, на который приходится свыше 90% американских ПИИ в регионе.



Приток обеспечивают вложения Chevron и Exxon Mobil в Тенгизшевройл, однако Вашингтон на официальном уровне все чаще делает акцент не на нефтегазе, а на "зеленой" повестке и диверсификации поставок критических минералов.



В Узбекистане прямые инвестиции США составляют около $200–250 млн и касаются в основном машиностроения и сельхозмашиностроения. В Киргизии, Таджикистане и Туркменистане об инвестициях особо не упоминается. В последнем работают General Electric и Boeing, но на условиях сервисных контрактов, а не владения активами.



Гораздо активнее финансовые вливания по государственной линии осуществлялись по USAID. С начала 2020-х годов совокупный бюджет программ Агентства США по международному развитию на регион превысил $400 млн.



Нарушает интересы РФ и КНР



Расширение экономического взаимодействия стран Центральной Азии с США напрямую затрагивает интересы КНР и РФ в регионе. Москва и Пекин остаются крупнейшими экономическими партнерами для центральноазиатских государств.



Товарооборот стран с Китаем составляет $94,8 млрд, а с РФ превысил $45 млрд, в то время как с Соединенными Штатами - $4,2 млрд.



Как заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, Москву настораживает активность Вашингтона в сфере сделок по редкоземельным металлам в странах Центральной Азии.



"Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ", - сказал дипломат "Известиям".



По мнению замглавы МИД, Соединенные Штаты и Евросоюз стремятся взять под контроль транспортные коридоры и природные ресурсы региона. Он добавил, что западные страны хотят побудить власти стран Центральной Азии отказаться от сотрудничества с Россией.



При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россию со странами Центральной Азии по-прежнему связывают продвинутые интеграционные процессы, в том числе в рамках СНГ и ЕАЭС.



В фокусе внимания Евросоюза



Не отстает от США и Евросоюз. Брюссель запустил стратегию Global Gateway, эта геополитическая инициатива разработана в ответ на китайский проект "Пояс и путь" для "стимулирования региональной торговли и оптимизации логистики". Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подтвердили свое участие в финансировании строительства Камбаратинской ГЭС-1. На ее проект финансовые институты обязались выделить $2,4 млрд.



Растущий интерес Евросоюза к региону обусловлен стремлением Брюсселя диверсифицировать экономические и политические связи и найти новых партнеров в условиях геополитической нестабильности. На протяжении последних двух десятилетий ЕС демонстрирует устойчивый интерес к Центральной Азии. Экономические интересы Европейского союза особенно в сфере зеленой энергетики и добычи урана, крупными запасами которого обладают Казахстан и Узбекистан, остаются значительными.



Помимо этого, Брюссель внимательно следит за развитием отношений центральноазиатских стран с Россией и КНР.



ЕС использует партнерство с Туркменистаном для продвижения своих экономических и геополитических интересов в регионе, в том числе в целях контроля за торговыми маршрутами и энергоресурсами.



В Казахстане стороны подписали два соглашения - договор о рамочном кредитном соглашении на €200 млн, который направлен на поддержку проектов в области экологии, водных ресурсов и развития Транскаспийского транспортного коридора, и контракт на €3 млн, направленный на развитие сотрудничества в области поставок критически важного сырья между ЕС и странами Центральной Азии.



Таджикистан получил от ЕС €40 млн грантов на развитие зеленой энергетики и хлопководства. С Киргизией в 2024 году ЕС подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а в прошлом году - "меморандум о взаимопонимании по запуску новой программы, направленной на увеличение инвестиций в ирригацию".



Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев в беседе с "Известиями" отметил, что, несмотря на активный интерес, который Запад проявляет в отношении центральноазиатских стран, Москве и Пекину пока не стоит беспокоиться.



- Экономические связи стран региона с Китаем и Россией фундаментальны. Несмотря на пересечение интересов России и ЕС в Центральной Азии, говорить о серьезном противостоянии преждевременно. Те санкции, которые накладываются на Россию, хоть и оказывают влияние, но эффект от них точечный. Взаимодействие стран Центральной Азии с КНР и РФ за последние годы не ослабло. Оно немного видоизменилось, а на некоторых направлениях даже усилилось, - выразил уверенность эксперт.