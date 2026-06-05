"Нельзя разглашать": премьер Латвии получил пароль от украинских БПЛА

11:00 14.06.2026

"Нельзя разглашать": премьер Латвии проговорился об украинских БПЛА

Delfi TV: премьер Латвии заявил о секретном решении, связанном с БПЛА ВСУ



МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Латвии приняли секретное решение, связанное с залетающими в республику украинскими БПЛА, утверждает премьер-министр Андрис Кулбергс.



"Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы", - рассказал он в интервью телеканалу Delfi TV.



По словам премьера, если бы это решение реализовали на практике, оно дало бы больше возможностей, чтобы предотвращать появление дронов в воздушном пространстве Латвии.



"Вот почему мы так быстро подписали соглашение (c Киевом - Прим. ред.), практическая работа уже ведется прямо сейчас. Конечно, для полной реализации этого спектра задач нам придется полагаться на цикл производства оборудования или цикл закупок", - добавил Кулбергс.



В среду премьер по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что в Латвию пригласят группу украинских специалистов якобы для борьбы с БПЛА.



В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса беспилотников ВСУ на территории стран Балтии. В понедельник Bооруженные силы Латвии сообщили, что истребители НАТО сбили один из них над республикой.



Москва ранее сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских дронов.