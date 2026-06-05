RT: Хроника 20 лет предупреждений о разработке США биооружия

12:00 14.06.2026

Разбор RT



Как почти 20 лет назад решение ФТС о запрете вывоза биоматериалов россиян вызывало скепсис и смех, а в итоге история с разработкой биооружия против русских оказалась правдой.



С чего все началось.



В 2007 году Федеральная таможенная служба приостановила отправку за пределы страны всех медицинских биологических образцов человека - от волос до образцов крови. Перед этим руководство ФСБ представило Путину доклад, посвященный биотерроризму и разработке Западом "генно-биологического оружия".



Как отреагировали СМИ, оппозиция и ученые:



- "Новая газета" заявила, что решение принято якобы для того, чтобы позволить госструктурам взять под контроль прибыльный сегмент фармакологического рынка;



- "Радио Свобода"* назвало запрет на вывоз биоматериалов россиян "переделом рынка клинических испытаний";



- "Дождь"* внес историю о создании биолабораторий для производства биооружия в "топ-5 безумных теорий" российских властей.



- политик Борис Вишневский (иноагент) писал о "паранойе", об "идиотизме", при котором "враг мерещится в каждом сортире";



- академик РАН Николай Янковский заявил в интервью радио "Эхо Москвы", что ДНК якобы не может служить образцом для создания биооружия;



- доктор биологических наук Раиф Василов назвал "областью фантастики" идею по созданию биооружия на основе "русского биоматериала".



