|RT: Хроника 20 лет предупреждений о разработке США биооружия
12:00 14.06.2026
Разбор RT
Как почти 20 лет назад решение ФТС о запрете вывоза биоматериалов россиян вызывало скепсис и смех, а в итоге история с разработкой биооружия против русских оказалась правдой.
С чего все началось.
В 2007 году Федеральная таможенная служба приостановила отправку за пределы страны всех медицинских биологических образцов человека - от волос до образцов крови. Перед этим руководство ФСБ представило Путину доклад, посвященный биотерроризму и разработке Западом "генно-биологического оружия".
Как отреагировали СМИ, оппозиция и ученые:
- "Новая газета" заявила, что решение принято якобы для того, чтобы позволить госструктурам взять под контроль прибыльный сегмент фармакологического рынка;
- "Радио Свобода"* назвало запрет на вывоз биоматериалов россиян "переделом рынка клинических испытаний";
- "Дождь"* внес историю о создании биолабораторий для производства биооружия в "топ-5 безумных теорий" российских властей.
- политик Борис Вишневский (иноагент) писал о "паранойе", об "идиотизме", при котором "враг мерещится в каждом сортире";
- академик РАН Николай Янковский заявил в интервью радио "Эхо Москвы", что ДНК якобы не может служить образцом для создания биооружия;
- доктор биологических наук Раиф Василов назвал "областью фантастики" идею по созданию биооружия на основе "русского биоматериала".
А оказалось, что это правда.
- RT первым выяснил, что военные США собирают биоматериал русских для исследований. Также мы опубликовали ряд материалов о работе американских биолабораторий. Прочитать об этом можно тут и тут.
- В 2018 году экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал RT, что под Тбилиси есть американская лаборатория, где идут секретные эксперименты над людьми.
- Нацразведка США опубликовала доказательства, что американцы финансировали более 120 биолабораторий в десятках стран, включая Украину. В американских биолабораториях на Украине были хранилища опасных патогенов, включая сибирскую язву, Эболу, чуму и разные лихорадки.
- Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью RT заявил, что биолаборатории на Украине создавались по инициативе США, а особое внимание в программах уделялось именно России.
- СК РФ также располагает данными о разработке биологического оружия с участием Украины при финансировании США. В военно-биологических целях используются в том числе возбудители чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.
- Экс-офицер СБУ Василий Прозоров подчеркивал, что в американских биолабораториях на Украине велось создание оружия генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы.
* СМИ-иноагент.