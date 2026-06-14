ФСК: Настоящие колонизаторы XXI века. Современный Запад построен на костях миллионов жертв

20:00 14.06.2026

Настоящие колонизаторы XXI века

Современный Запад построен на костях миллионов жертв

14.06.2026 | Олег САРОВ



Лидеры стран Запада и лично президент Франции Эмманюэль Макрон, называя другие страны "настоящими колонизаторами XXI века", оценивают международные процессы через призму собственного исторического опыта. Об этом недавно заявил глава МИД России Сергей Лавров.



"Кому как не французам знать, что такое настоящий колониализм, кто такие настоящие колонизаторы", – подчеркнул российский министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС 17 мая в Нью-Дели. По словам С. Лаврова, подобные заявления со стороны западных политиков отражают сохраняющееся у них стремление воспринимать ряд регионов мира как собственную сферу влияния.



В качестве примера он привел разговор, состоявшийся около пяти лет назад на полях Генеральной Ассамблеи ООН, когда в странах Сахеля, в частности в Мали, происходили политические перемены. Глава МИД России рассказал, что тогда встретился с Жозепом Боррелем, занимавшим в тот период пост главы дипломатии Евросоюза, а также с действовавшим на тот момент министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По словам Лаврова, его европейские собеседники в ходе разговора заявляли, что "Сахель и вообще Африка – это зона Европейского союза".



Глава МИД РФ отметил, что именно такой неоколониальный подход лежит в основе оценок западных стран, когда они обвиняют других участников международных отношений в неоколониализме. С. Лавров также указал, что Москва исходит из иной логики взаимодействия с государствами Африки и других регионов. Россия выступает за уважение суверенного выбора стран и против попыток закрепить за бывшими метрополиями исключительное право на влияние в тех государствах, которые ранее находились в колониальной зависимости.



Заявления главного российского дипломата прозвучали на фоне активизации дискуссий о роли Запада в странах Глобального Юга и расширения взаимодействия России с государствами Африки, Азии и Латинской Америки. Москва неоднократно заявляла, что выступает против неоколониальных практик, односторонних санкций и давления на независимые государства. Ведь современное глобальное неравенство, расизм и бедность – это не исторические случайности, а прямые и логичные последствия капиталистической системы, построенной на геноциде, рабстве, расизме и колониализме Запада.



Именно философы и ученые стран Запада создавали "научные" теории расовой иерархии, чтобы легитимизировать эксплуатацию колонизаторами огромных масс людей и заложили основы расового капитализма. Кант писал о "неполноценности" негров, предлагая бить их бамбуковой тростью, Гегель считал африканцев "детьми", отец либерализма Локк сколотил свое личное состояние на работорговле... Благодаря этому, эпоха Просвещения, которую принято считать триумфом разума и просвещения, стала на деле своего рода интеллектуальной лабораторией для оправдания превосходства западных европейцев и их потомков над всем остальным населением планеты.



Современный Запад построен на костях миллионов жертв. Мы восхищаемся его искусством, архитектурой, наукой, но фундамент из человеческих останков замечать отказываемся. Универсальные "права человека", которыми так часто размахивают и прикрываются западные НПО-НКО, были написаны белыми людьми для белых людей. Африканские цивилизации (Египет, Тимбукту и др.) были интеллектуальными гигантами задолго до нынешних гегемонов Европы и Америки, но их знания были присвоены или уничтожены (чего стоит, например, одно лишь сожжение колонизаторами более чем 2 млн арабских книг в Гранаде).



Прибытие европейцев в Америку стало не столько "открытием" Нового Света, сколько началом уничтожения 99% коренного населения континента (насильственно сокращенного с 72 млн до нескольких сотен тысяч). Его земли были "очищены" от коренных народов для создания "чистого листа" (terra nullius) для англосаксонских и прочих переселенцев из Старого Света. Болезни использовались ими как оружие против коренного населения (эпидемии посредством одеял с оспой, спаивание "огненной водой" и т. п.), а сопротивление подавлялось тотальным насилием и геноцидом.



Колонизаторы из Европы отправляли в Африку и Азию оружие и ткани, получали рабов, везли их в Америку для производства сахара / хлопка / табака и получали со всего колоссальные прибыли. Рабство финансировало Промышленную революцию. На деньги за работорговлю и хлопок из США строили фабрики британского Манчестера. Банки лондонского Сити, страховые компании и университеты типа Йельского богатели на крови. В 1833 году Британия выплатила рабовладельцам более 20 млн фунтов (около 40% бюджета) за потерю их "собственности". Порабощенные же получили лишь "ученичество" (4 года бесплатного труда). Потомки рабов фактически платили налоги как компенсацию за своих угнетателей!



Даже после формального ухода колонизаторов из порабощенных ими стран и регионов планеты Запад сохранил контроль над многими из них – через МВФ, Всемирный банк, ВТО. Колониализм этой неоколониальной "Империи 2.0" Глобального Запада превратил помощь развивающимся странам из благотворительности в продолжение эксплуатации и экономической колонизации. Страны-должники вынуждены продавать ресурсы за бесценок.



Расизм – это не побочный эффект современного капитализма, а его фундамент. В США тюремная система стала новым видом рабства (13-я поправка к Конституции США разрешает принудительный труд как наказание за преступление). Массовые заключения латино- и афро-американцев обеспечивают корпорациям дешевую рабочую силу. Т. н. рейганомика в конце ХХ в. только усилила расизм, так как государство не могло обеспечить социальное благосостояние темнокожим без разрушения своей расовой структуры. Идея о том, что сегодня люди живут в мире без расизма – это иллюзия. Статистика смертности от COVID-19 показала: вирус бьет по бедным и цветным сильнее. Вирус не различает расы, а вот система здравоохранения и глобальная медицинская мафия ВОЗ – да.



Нынешние лозунги вроде Make America Great Again или Brexit ("Вернем себе контроль") отражают тоску заправил западного мира по рабовладельческим временам их прямого господства. Даже климатический кризис можно рассматривать как проявление современного неоколониализма: развитые страны потребляют ресурсы планеты, а вот страдают при этом беднейшие регионы.



Чтобы построить новый, более справедливый мир, недостаточно просто снести памятники белым колонизаторам или много говорить о "правах человека". Пока человечество продолжает жить в системе, в которой жизнь темнокожего ребенка в Африке или рабочего в Азии ценится меньше жизни белого пенсионера в Европе – из-за стоимости вакцины от малярии или COVID-19 и т. п., – колониализм жив.



Современный капитализм и гегемония Запада не могут существовать без колониализма и расизма, так как именно они позволяют: а) снижать стоимость труда – что рабство и колониальный труд делали открыто вчера, сегодня делают чуть более завуалированно тюрьмы и аутсорсинг в страны с дешевой рабочей силой; б) легитимизировать неравенство – идея о том, что одни люди "от природы" лучше приспособлены к тяжелому труду за гроши, оправдывает эксплуатацию. Пример: в США тюремная индустрия платит заключенным от 23 центов до $1.15 в час – это дешевле, чем полностью "свободный" аутсорсинг в Бангладеш.



Современный "цивилизованный мир" Запада стоит на фундаменте из насилия, неоколониализма и расизма, и пока этот фундамент не будет разрушен и заменен, система будет воспроизводить неравенство вновь и вновь.