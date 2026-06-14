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Известия: Монголия и Узбекистан стали самыми дешевыми безвизовыми странами
23:44 14.06.2026

Туристический резон: Монголия и Узбекистан стали самыми дешевыми безвизовыми странами
Отдых в этих странах обойдется в 7-8,5 тыс. рублей в сутки

Яна Штурма
Алина Одоева
14 июня 2026

Самыми выгодными для россиян направлениями с безвизовым въездом в 2026 году стали Босния и Герцеговина, Монголия, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Абхазия, Малайзия и Казахстан, сообщили в туристических агрегаторах. Средняя стоимость проживания в этих странах - от 7 до 8,5 тыс. рублей в сутки. О том, где еще можно недорого отдохнуть и как изменились цены за последний год, - в материале "Известий".

Где отдыхать дешевле

По данным "Яндекс Путешествий", которые проанализировали обезличенные бронирования отелей за рубежом в 2025 и 2026 годах, наиболее доступным вариантом стала Босния и Герцеговина, где средняя стоимость - около 7 тыс. рублей. Чуть дороже, примерно на 500 рублей, - в Монголии и Узбекистане. А отель на Филиппинах, в Абхазии, Малайзии и Казахстане обойдется в 8 тыс. рублей и более.

Любителям экзотики эксперты предлагают обратить внимание на Бразилию - стоимость размещения в местных отелях снизилась в годовом выражении: средняя цена ночи опустилась до 10 470 рублей, что на 28% меньше, чем в прошлом году.

Выгоднее всего россиянам долететь до Белоруссии - минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 10 тыс. рублей, сказала "Известиям" руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Несмотря на это, на страну приходится только 3,1% авиазаказов.

Также среди бюджетных направлений для перелета выделяют Узбекистан, Армению и Абхазию - билет в один конец обойдется примерно в 16 тыс. рублей. Полет в Казахстан в среднем стоит около 22 тыс. рублей.

В этом году международные путешествия подешевели из-за укрепления рубля, сказал "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, чаще всего россияне выбирают Турцию. На втором месте - Египет, а на третьем - Таиланд. Часто путешествуют в Китай и во Вьетнам. А спрос на Эмираты на фоне конфликта заметно снизился. Наиболее доступные безвизовые направления для россиян - это Абхазия и Беларусь, подчеркнул эксперт.

- Недельная поездка на двоих в Абхазию обойдется от 80 тыс. рублей, что примерно на 20% ниже стоимости внутреннего отдыха. В Египет - от 120 тыс, в Турцию - от 150 тыс. рублей, - добавил Горин. По его словам, поездка в Белоруссию остается одной из самых бюджетных благодаря развитому авиасообщению и железнодорожным перевозкам, а также близости страны: отдохнуть вдвоем на выходных можно примерно за 40 тыс. рублей.

В высокий сезон, особенно в июле и августе, цены на путешествия обычно растут. Поэтому тем, кто планирует путешествие в разгар лета, Дмитрий Горин рекомендует бронировать тур заранее. В межсезонье же шансы найти выгодные предложения у авиакомпаний и отелей незадолго до поездки значительно выше.

Куда ездят россияне

Елена Шелехова отметила, что абсолютным лидером спроса стала Армения, занимающая первое место в топе популярных направлений, - на нее приходится 14,3% от всех зарубежных авиазаказов.

По данным "Слетать.ру", спрос на туры сейчас чуть ниже аналогичного периода 2025-го: на 0,6%. В этом году россияне предпочитают Турцию (36,2% от общего объема продаж). В прошлом же году чаще путешествовали по России (32,5%).

В 2026-м по сравнению с 2025-м число заявок на поездки во Вьетнам выросло в 3,6 раза, а в Китай - вдвое. Спрос на Египет повысился на 31%, на Турцию - на 14%, на Абхазию - на 7%.

Средняя продолжительность тура уменьшилась - с 8 до 7 ночей, а глубина бронирования (период между датой бронирования и датой заезда) - почти на 12% - до месяца и недели, добавили в компании.

Все более привлекательным для россиян становится Китай. Когда страна ввела безвизовый режим, интерес к ней заметно вырос, отметил руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.

- Раньше китайская виза была достаточно серьезным барьером для туристов. Приходилось собирать пакет документов - анкету, приглашение, подтверждение бронирования, маршрут, билеты и финансовые документы, - а также записываться на подачу и учитывать сроки рассмотрения, - рассказал он "Известиям". - Для некоторых туристов сама визовая процедура была причиной отложить поездку или выбрать другую страну. После введения безвиза этот барьер фактически исчез, и направление стало доступнее.

Также Кайль отметил, что российские туристы уже распробовали Китай, увидев, что страна дает широкий выбор маршрутов.

- Здесь можно совмещать культурный, исторический, природный, гастрономический и деловой туризм, - подчеркнул он. - За одну поездку турист получает большое количество впечатлений: крупные мегаполисы, исторические объекты, национальная кухня, природные достопримечательности, шопинг и современные городские пространства.

Кроме того, россияне устали от бюрократии. У людей мало свободного времени, быстрый темп жизни, они не хотят неделями заниматься документами, добавил он.

- Направления с более простой и быстрой организацией поездки получают дополнительное преимущество, - подчеркнул Кайль.

По словам эксперта, прослеживается еще один тренд. Туристы стали чаще планировать отдых самостоятельно: ищут более выгодные варианты и стараются не переплачивать за услуги, которые могут организовать без посредников.

Источник - Известия
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