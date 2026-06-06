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ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 15.06.2026

ВС РФ возобновили действия на севере Сумщины и окружили ядро украинского гарнизона Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На уходящей неделе ВС РФ вышли из оперативной паузы в Глуховском районе Сумской области и начали расширять зону контроля. Под Константиновкой российские войска замкнули кольцо окружения вокруг ядра украинского гарнизона. Тем временем в Красном Лимане наши штурмовики ворвались в город с севера и приступили к расчленению обороны ВСУ. А на восточном берегу Оскольского водохранилища подразделения 1-й гвардейской танковой армии после короткой паузы возобновили ликвидацию Боровской группировки ВСУ.



Сумское направление

Части ВС РФ, действующие в Глуховском районе Сумской области, вышли из оперативной паузы и возобновили атаки на нескольких участках. Из окрестностей поселка Комаровка и урочища Белая Береза наши штурмовики начали сближение с селом Уланово, а от Харьковки соединения ВС РФ движутся в сторону населенного пункта Ястребщина. Чуть севернее, из района села Сопычь и автомобильного пункта пропуска "Бачевск", наши бойцы сумели сблизиться с одноименным населенником и закрепиться на восточных окраинах – за него сейчас идет бой.

Текущая задача "северян" очевидна: подразделениям, действующим по сходящимся направлениям, необходимо выйти на соединение, овладев рубежом по линии сел Толстодубово – Бачевск – Вольная Слобода – Суходол – Ястребщина. Тем самым части ГрВ "Север" срезают треугольный выступ украинского приграничья и выравнивают, сокращая, линию фронта в этом секторе. Выход на указанный рубеж позволит развернуть наступательную активность вглубь обороны ВСУ на запад, вдоль шоссе Е-391.

При этом оборона украинских войск в Глуховском районе остается весьма разряженной. Против "северян" противник развернул подразделения 104-й и 101-й бригад ТрО, поддерживаемые силами 5-го пограничного отряда ГПСУ (около 4 тыс человек), который при этом разбросан практически по всем секторам боев в Сумской области. У противника критически недостаточно личного состава для сдерживания наступления. Текущая расстановка сил показывает, что наши бойцы продолжат расширять подконтрольную территорию, вынуждая неприятеля снимать части с особо горячих секторов поблизости. Речь идет про Сумской район Сумщины и Чугуевский или Купянский район Харьковщины. Если противник откажется идти на существенное ослабление указанных участков фронта, то воспрепятствовать продвижению ВС РФ в Глуховском районе он не сможет.

Константиновское направление

Части ВС РФ, штурмующие Константиновку, добились расчленения украинского гарнизона – его разрозненные подразделения окружены в разных частях города. После того как штурмовики, зашедшие в город с севера и достигшие улицы Алексея Тихого, закрепились, к ним навстречу со стороны территории химкомбината и завода "Стройстекло" вышли дружественные подразделения – кольцо окружения замкнулось. При этом силы противника остаются на большой площади частного сектора, кварталов многоквартирных домов и Константиновского металлургического завода в северной половине города. В южной же части очаговое присутствие украинцев сохраняется в кварталах высотной застройки микрорайонов № 2 и Центральный – пехота ВСУ также сидит по подвалам частного сектора микрорайонов Цинковый и Украинский Хутор.

Однако неприятель продолжает попытки заводить в город подкрепления и даже ротировать личный состав гарнизона, но безуспешно: со стороны Алексеево-Дружковки украинские войска стремятся прорваться в Константиновку на технике, но еще на подъезде она выбивается FPV-дронами или обездвиживается на дистанционно заминированных участках. Далее "безлошадная" пехота ВСУ пытается соединиться со своими, просачиваясь через район села Новоселовка или по лесопосадкам, примыкающим к железной дороге. Стоит отметить, что в микрорайоне Спутник и больничном городке действуют подразделения ССО или ГУР МОУ, обеспечивающие контроль над проспектом Ломоносова – маршрутом, по которому, согласно планам Киева, украинские подразделения на технике должны прорываться в город. Но пехота ВСУ вынужденно спешивается, не доезжая до Константиновки.

Бойцы ВС РФ также отмечают, что неприятель начал подрывать многоэтажные дома, покидаемые при переходе на новую позицию – некоторые здания были заминированы давно, по аналогии с эпизодами времен боев за Бахмут и Торецк. Тем самым неприятель добивается уничтожения потенциальных укрытий для русской пехоты и исключает возможность занимать господствующие над округой позиции. Таким образом, если ВСУ "ровняют кварталы", участок в оборонительном отношении ими списан. Ответ на вопрос, как украинское командование намеревается спасать своих окруженцев, появится в ближайшее время.

Краснолиманское направление

1-я гвардейская танковая армия ВС РФ после короткой паузы возобновила активные действия против Боровской группировки ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища. От Зеленого Гая штурмовики подошли к Шийковке, заняли посадки перед селом и готовятся к атаке. В прошлый раз 1-я гвардейская показала, что в состоянии быстро заходить вглубь всей обороны противника, однако сопротивление в самой Боровой чрезвычайно остервенелое – на нее завязана вся система снабжения группировки. Взятие Шийковки даст еще один "балкон" для атаки на Боровую с севера и востока и не позволит ВСУ концентрировать силы на одном направлении.

Но есть и альтернатива: силы 1-й гв. ТА могут не пойти на Боровую от Шийковки, а продолжить движение на юг или юго-восток, в тыл полосе Новосергеевка – Чернещина – Изюмское – Дружелюбовка, которая со своими укреплениями является центром обороны всей группировки ВСУ в секторе. Обвал этого центра равносилен потере Боровой для ВСУ. Отдельно стоит назвать все украинские части и подразделения, входящие в состав Боровской группировки: 115-я ОМБр, 107-я бригада ТрО, 77-я ОАЭБр, 151-й УдРБ при отдельных подразделениях из 3-й ОШБр, 28-й ОМБр и подразделениях НГУ неустановленной принадлежности; точную численность оценить трудно.

Есть и небольшой, но знаковый успех наших штурмовых подразделений в боях в районе села Новоплатоновка. Зимой 1-я гв. ТА блокировала силы 77-й ОАЭБр в треугольнике сел Богуславка – Новая Кругляковка – Загрызово, но противнику удавалось держать коридор снабжения по лесам у Оскола с помощью подкреплений из Боровой. Теперь штурмовики вышли на берег Оскола между Богуславкой и Новоплатоновкой – коридор перерезан. У ВСУ остается немного вариантов: снабжать окруженных через плавни реки или отступать на западный берег к основным силам Боровской группировки.

Краснолиманское направление (Лиман)

Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ перешли к штурму Красного Лимана. Передовые штурмовые подразделения вошли в город по улицам Слобожанской и Петропавловской. Цель – выйти на оба берега озера Лиман и отрезать 60-ю ОМБр ВСУ в микрорайоне Северный от основных сил. Озеро летом представляет собой пруд в зарослях камыша, поэтому даже если оно проходимо, отрезаемым подразделениям придется прорываться через "тир". Таким образом, неприятель с высокой долей вероятности оставит микрорайон Северный и отойдет по частному сектору, огибая восточный берег озера Лиман и избегая более тяжелых условий отхода.

Причины, почему командование ВС РФ перешло к активным действиям в городе, состоят в следующем: ВКС долго и качественно обрабатывали гарнизон бомбардировками, а 25-я гв. ОА создала угрозу тылам Красного Лимана, из-за чего часть гарнизона бросили в бой в лесах южнее города – других источников подкреплений для украинской группировки в секторе нет. Помимо этого, давят присутствие ВС РФ в излучине Донца у Пришиба и Татьяновки, угроза штурма Святогорска и бои уже в самой Рай-Александровке, критически важной для ВСУ. Резервов Киеву взять негде – они нужны на всем севере ДНР. Плюс ВКС регулярно бьют по переправам через Донец у Маяков и Райгородка, что под плотным контролем авиации и дронов исключает быстрое наращивание сил в обороне Красного Лимана.

Источник - Readovka
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