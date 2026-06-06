ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 15.06.2026

ВС РФ возобновили действия на севере Сумщины и окружили ядро украинского гарнизона Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На уходящей неделе ВС РФ вышли из оперативной паузы в Глуховском районе Сумской области и начали расширять зону контроля. Под Константиновкой российские войска замкнули кольцо окружения вокруг ядра украинского гарнизона. Тем временем в Красном Лимане наши штурмовики ворвались в город с севера и приступили к расчленению обороны ВСУ. А на восточном берегу Оскольского водохранилища подразделения 1-й гвардейской танковой армии после короткой паузы возобновили ликвидацию Боровской группировки ВСУ.



