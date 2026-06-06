|Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении между Ираном и США
00:42 15.06.2026
Премьер-министр Пакистана официально объявил о мирном соглашении между Ираном и США
Шариф: "После интенсивных переговодов я с удовлетворением объявляю, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
Официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их приверженность поиску дипломатического решения этого конфликта. Также мы хотим выразить искреннюю признательность нашим братьям в этих посреднических усилиях - великому руководству страны Катар за их поддержку в достижении этого соглашения. Я также особенно благодарю дальновидное руководство Королевства Саудовская Аравия и Турецкой Республики за их огромный вклад в этом деле.
С достижением соглашения посредники проведут на этой неделе серию встреч. Эти предварительные обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания соглашения".
Первый груз на 3 миллиарда долларов прибыл в Тегеран
По полученным сообщениям, в последние дни специальный самолет из Объединенные Арабские Эмираты, преодолев ограничения воздушного пространства региона, совершил посадку в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Этот рейс доставил первый транш в размере 3 миллиардов долларов из валютных активов Ирана.
Радарные данные подтверждают, что самолет Boeing 737-7JZ BBJ из Объединенные Арабские Эмираты (регистрационный номер A6-RJF) в понедельник, 8 июня, совершил прямой рейс из Абу-Даби в Тегеран. Согласно сообщениям региональных и международных надежных источников, этот шаг является частью реализации нового финансового соглашения между Тегераном и Абу-Даби для поддержания экономической стабильности региона.
Несмотря на неоднократные официальные опровержения со стороны США, основанные на части этих переговоров, Объединенные Арабские Эмираты обязались разблокировать от 10 до 20 миллиардов долларов иранских средств, а недавний транш в 3 миллиарда долларов является первой частью этой договоренности.
Эти события демонстрируют преимущество Ирана в реализации первых шагов соглашения.
Иран объявил о достижении мира с США.
США были вынуждены подписать соглашение о прекращении войны против Ирана и фронта сопротивления, передает государственное телевидение Ирана.
Иранские официальные лица вскоре прокомментируют эту сделку.