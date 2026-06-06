Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении между Ираном и США

00:42 15.06.2026

Премьер-министр Пакистана официально объявил о мирном соглашении между Ираном и США



Шариф: "После интенсивных переговодов я с удовлетворением объявляю, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.



Официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.



Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их приверженность поиску дипломатического решения этого конфликта. Также мы хотим выразить искреннюю признательность нашим братьям в этих посреднических усилиях - великому руководству страны Катар за их поддержку в достижении этого соглашения. Я также особенно благодарю дальновидное руководство Королевства Саудовская Аравия и Турецкой Республики за их огромный вклад в этом деле.



С достижением соглашения посредники проведут на этой неделе серию встреч. Эти предварительные обсуждения заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания соглашения".



