Кыргызстан: уместны ли восторги по поводу внедрения шпионской системы Starlink? - Рустам Масалиев

01:57 15.06.2026

Кыргызстан: уместны ли восторги по поводу внедрения шпионской системы Starlink?

14.06.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



Новый посол Кыргызстана в США Эдиль Байсалов, буквально за несколько дней до этого вручивший верительные грамоты Дональду Трампу, сделал, по мнению местной кыргызстанской прессы, весьма любопытное заявление российским журналистам.



27 мая дипломат заявил агентству РИА "Новости": "У нас железобетонное доверие, прямые каналы сотрудничества, связи с руководством. Никаких сомнений быть не может: Россия – наш союзник и наш ближайший партнер... Мы всегда и американцам, и европейцам говорим, что для нас европейцы – это русские, для нас белый человек – это русский, другой альтернативы у нас нет".



Тем самым Э. Байсалов совершенно не побоялся во всеуслышание открыто подчеркнуть, что Кыргызстан предпочтет сотрудничество с Россией отношениям с США, что, по оценке кыргызстанских специалистов, безусловно, отражает реальную ситуацию стратегического сотрудничества Бишкека с Москвой.



Случайно или нет, но это интервью было дано на фоне официального вхождения Кыргызстана с 23 мая в зону покрытия Starlink: техническим партнером проекта стала компания "ЭлКат", а реализация проходит в рамках пилотной программы по использованию спутниковых систем. Официальный запуск прошел 25 мая в формате видеосвязи с участием главы Кабмина КР Адылбека Касымалиева. Первым социальным объектом в стране, подключенным к Starlink, стала школа в высокогорном селе Энильчек.



Запуск подтвердил и официальный аккаунт Starlink, отметив, что сервис высокоскоростного спутникового интернета с низкой задержкой теперь доступен в Кыргызстане.



Правда, не все разделяют искренней радости по поводу внедрения американского проекта Starlink. Исходя из анализа ведущих экспертов, подобная система несет в себе множество серьезных политических, экономических и социальных рисков, а также угрозу национальной безопасности. Так, политолог Бакыт Бакетаев выделяет несколько ключевых рисков для Кыргызстана: активация политической нестабильности, угроза радикализации и терроризма, риск для цифрового суверенитета.



Эксперт напоминает о тех событиях в истории Кыргызстана, когда власть менялась в результате цветных революций в 2005, 2010 и 2020 годах. По его словам, "в условиях такой политической нестабильности доступ к неконтролируемой спутниковой связи может стать инструментом для организации массовых беспорядков и "цветных революций", обходя действующее законодательство и институты... Оппозиционные силы, находящиеся за границей, могут использовать спутниковую сеть для агитации и координации своих действий. К этому следует добавить коррупционные бизнес-группы и криминальные структуры. Даже несмотря на успехи правоохранительных органов в борьбе с теневой экономикой, "спящие" ячейки могут активизироваться и возобновить схемы отмывания денег через криптовалюту, избегая контроля со стороны ГКНБ и МВД". Словом, слабая кибербезопасность и отсутствие цифрового суверенитета делают использование Starlink особенно рискованным.



Во-вторых, Кыргызстан лишь начинает формировать правовую базу цифрового регулирования, поэтому активное внедрение Starlink приведет к потере государственного контроля над связью и росту зависимости от внешних поставщиков услуг.



В-третьих, данный проект может стать реальным инструментом для вербовки кыргызстанской молодежи через радикальные ресурсы, а также будет способен обеспечить связь между экстремистами как внутри страны, так и за ее пределами, что создаст плацдарм для скрытых ячеек запрещенных террористических организаций, особенно в уязвимых южных районах страны – Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях.



Безусловно, учитывая, что Бишкек – член Организации Договора о коллективной безопасности, на данном этапе угрозы международного терроризма и прочие вызовы грозят ему в меньшей степени. Тем более что с 1 января 2026 года генеральным секретарем ОДКБ назначен представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков, который уже развернул продуктивную деятельность под эгидой организации. В частности, 28 мая он принял участие в прошедшей под флагом Совета безопасности Российской Федерации в рамках ее председательства в ОДКБ в 2026 году XIV международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности на площадке Международного форума по безопасности.



Во время своего выступления Т. Масадыков заявил, что "произошедший в последнее время в мире всплеск террористической угрозы представляет собой прямое следствие коллапса существовавшей ранее системы международной безопасности. В условиях глобальной конфронтации с расширением практики вооруженного насилия в конфликтных зонах терроризм и экстремизм перестали быть орудием маргинальных групп и все больше используются некоторыми странами для решения своих политических и экономических интересов. Терроризм становится все более сложно устроенной угрозой, интегрированной в систему гибридных войн. Отмечается рост террористических и других угроз для общества и государств, совершаемых под влиянием идей радикализма, в том числе на почве неонацизма, ксенофобии, расизма и других форм нетерпимости".



В связи с этим, по словам генсека, важным направлением совместной деятельности является противодействие современным вызовам и угрозам безопасности государствам – членам ОДКБ путем проведения специально-профилактических операций постоянного действия: по пресечению терроризма; по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по противодействию незаконной миграции; по обеспечению информационной безопасности. Большой потенциал для ОДКБ в противодействии вышеназванным вызовам и угрозам Т. Масадыкову видится в расширении сотрудничества и совершенствовании взаимодействия международных и региональных организаций.



Кстати, сам Бишкек не уклоняется от сотрудничества в рамках ШОС, СНГ и прочих интеграционных группировок. 21-22 мая он организовал проведение форума аналитических центров ШОС, который прошел в Бишкеке 21–22 мая 2026 года, объединив ученых и экспертов Организации в постоянно действующий совет, чтобы вместе развивать торговлю, цифровизацию и безопасность. Происходившие дискуссии разделили на четыре панельные сессии: безопасность и устойчивость региона; экономическая интеграция и транспортно-цифровая связанность; формирование общего интеллектуального пространства и перспективы развития горных регионов.



В этом форуме участвовали представители исследовательских и аналитических институтов стран ШОС, включая Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Россию, а также представители госорганов и международных структур. Площадка будет осуществлять помощь странам ШОС в части согласования экспертных подходов до принятия политических и экономических решений, в том числе по логистике, цифровым сервисам, инвестициям, климатической повестке и развитию горных территорий.



Между прочим, инновационные технологии и прочие вопросы поднимаются не только на мероприятиях обозначенных интеграционных группировок с участием Бишкека, но и в формате ЕАЭС. В конце мая в Астане проходил V Евразийский экономический форум, посвященный теме "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что мировая экономика входит в период глубокой трансформации: усиливается геоэкономическая конкуренция, ускоряются технологические изменения и пересматриваются модели международного сотрудничества. По его словам, на первый план выходят экономическая устойчивость, технологический суверенитет, защита цепочек поставок, продовольственная и энергетическая безопасность, поэтому конкуренция идет не только за доступ к технологиям, но и за скорость их внедрения, масштабирование инноваций и применение в реальном секторе экономики. "Мы выражаем уверенность, что совместное развитие искусственного интеллекта станет мощным импульсом для технологического прогресса Союза", - отметил он.



Принимая во внимание комплексный подход к научно­технологическому сотрудничеству между странами ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, авторитетные аналитики верно полагают, что присутствие Starlink в Кыргызстане может быть использовано недружественными силами для координации подрывных действий, создания скрытых каналов связи или сбора разведывательной информации, а неконтролируемое распространение терминалов создает риски для военной безопасности страны.