|Эмомали Рахмон учредил Международную премию в области водных ресурсов
09:34 15.06.2026
Международная премия Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов (официальное наименование по указу - Международная премия Президента Республики Таджикистан в области воды) - это глобальная государственная награда, учрежденная Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Президент анонсировал создание этой награды 26 мая 2026 года на открытии IV Международной конференции высокого уровня по Водному десятилетию действий в Душанбе, а официальный указ об ее учреждении под номером 1184 подписал 15 июня 2026 года.
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О Международной премии Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О Международной премии Президента
Республики Таджикистан в области воды
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитии международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решение глобальных водных проблем и изменения климата, постановляю:
1. Учредить Международную премию Президента Республики Таджикистан в области воды.
2. Финансирование Международной премии Президента Республики Таджикистан в области воды осуществлять за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.
3. Правительству Республики Таджикистан в двухмесячный срок разработать и утвердить положение и состав Комиссии Международной премии Президента Республики Таджикистан в области воды.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
15 июня 2026 года
№1184
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Комментарий к Указу Президента Республики Таджикистан "О Международной премии Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов"
15.06.2026
город Душанбе
В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года № 1184 учреждена Международная премия Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов.
Учреждение Международной премии Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов является логическим продолжением международных инициатив Таджикистана в водной сфере и берет свое начало от дальновидных инициатив Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.
Следует отметить, что на протяжении более двух десятилетий глобальные инициативы Таджикистана получали поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, а также в сохранение ледников.
"К числу инициатив нашей страны относятся провозглашение на мировом уровне Международного года пресной воды (2003), Международного десятилетия действий "Вода для жизни" (2005–2015), Международного года сотрудничества в области водных ресурсов (2013), Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028), Международного года сохранения ледников (2025), а также Международного десятилетия действий по наукам о криосфере (2025–2034).
Кроме того, по предложению Таджикистана, начиная с 2025 года, 21 марта ежегодно отмечается как Всемирный день ледников.
Следует отметить, что сегодня Международная конференция высокого уровня "Душанбинский водный процесс" занимает особое место среди мировых форумов и рассматривается как международная платформа для обсуждения глобальных вопросов, связанных с водными ресурсами.
Принятие соответствующих резолюций авторитетной международной организацией является свидетельством признания мировым сообществом инициатив Таджикистана, в особенности созидательных инициатив Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона.
В этом контексте учреждение Международной премии Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Таджикистана как ключевой страны в решении водных вопросов на глобальном уровне.
Вместе с тем, учреждение премии будет способствовать повышению интереса исследователей и профильных научно-исследовательских учреждений к углубленному изучению вопросов, связанных с водными ресурсами, а также укреплению процессов обмена технологиями и привлечения инвестиций в целях сохранения ледников и обеспечения доступа к чистой воде.
Для определения кандидатов на соискание данной премии будет создана компетентная комиссия, в состав которой войдут также представители Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Организации Объединенных Наций. Церемония вручения премии будет проводиться в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых в Таджикистане.