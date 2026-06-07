Эмомали Рахмон учредил Международную премию в области водных ресурсов

09:34 15.06.2026

Международная премия Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов (официальное наименование по указу - Международная премия Президента Республики Таджикистан в области воды) - это глобальная государственная награда, учрежденная Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Президент анонсировал создание этой награды 26 мая 2026 года на открытии IV Международной конференции высокого уровня по Водному десятилетию действий в Душанбе, а официальный указ об ее учреждении под номером 1184 подписал 15 июня 2026 года.



