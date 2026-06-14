 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата
09:38 15.06.2026

Президент Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата
14.06.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 14 июня в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в церемонии закладки капсулы в строительство железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата.

В рамках мероприятия Глава государства ознакомился с информацией о проекте и результатами восстановительных работ на железнодорожном участке от станции Балыкчы до остановочного пункта "Балыкчы пляж", а также проехал по данному маршруту на железнодорожной автомотрисе.



Железнодорожная ветка протяженностью около 6 километров действовала в советский период, однако впоследствии пришла в негодность и была выведена из эксплуатации. В прошлом году государственным предприятием "Кыргыз темир жолу" проведена ее модернизация: произведена замена железнодорожного полотна и шпал, а также установлены ограждения для обеспечения безопасности движения.

В своей речи Президент напомнил, что по итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 млн тонн, что на 36 процентов больше по сравнению с 7 млн тонн в 2021 году. Это один из лучших показателей за всю историю отечественной железнодорожной отрасли.

За тот же период количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч человек в 2025 году. Рост составил 70 процентов.

Такая динамика свидетельствует об улучшении деятельности отрасли и расширении роли железной дороги в транспортной системе страны. Как результат, растет доверие граждан к железнодорожному транспорту.

"Сегодня активно ведется строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан общей протяженностью 304 километра.

Важной частью данного проекта является перевалочная станция "Макмал". Она обеспечит стыковку железнодорожных путей различной ширины колеи и станет одним из ключевых логистических центров страны.

Наряду с этим ведется работа по реализации проекта железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече – Макмал, имеющего стратегическое значение для развития внутренней железнодорожной сети страны и укрепления транспортной связи между севером и югом Кыргызстана", - сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что в качестве первого этапа данного проекта рассматривается строительство железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор протяженностью 63 километра.

"Строительство данной железной дороги позволит увеличить объемы перевозок сырья и промышленной продукции, повысить транспортную доступность регионов, сократить логистические издержки и значительно усилить интеграцию национальной железнодорожной системы.

Именно как логическое продолжение этих достижений сегодня можно с полным основанием говорить о начале строительства железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата", - отметил Глава государства.

Протяженность новой железнодорожной линии составит порядка 86 километров.

Проектом предусмотрена интеграция железной дороги с международным аэропортом "Иссык-Куль". В результате на побережье Иссык-Куля будет создан современный мультимодальный транспортно-логистический узел.

"По предварительным расчетам, после выхода на полную мощность проект сможет обеспечить перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, надеюсь, что по мере развития инфраструктуры и активизации экономики региона этот показатель будет и дальше увеличиваться.

Особую значимость проекту придает то, что он учитывает масштабные инвестиционные инициативы, реализуемые сегодня на побережье Иссык-Куля.

Новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок", - сказал Садыр Жапаров.

В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию - свыше 200 постоянных рабочих мест.

Отдельно Президент остановился на вопросе привлечения иностранных специалистов при реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Некоторые блогеры, представители оппозиции или политики популисты распространяют заявления о том, что страну якобы "заполонили" иностранцы, и тем самым создают препятствия для реализации проекта. Подобным действиям необходимо поставить точку и решительно пресекать их.

Безусловно, там, где у нас имеются собственные возможности, мы осуществляем строительство своими силами. Однако в вопросах, требующих специальных инженерных знаний, опыта и компетенций, которыми мы пока не располагаем в полной мере, мы привлекаем специалистов из соседних государств", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что одновременно ведется подготовка отечественных кадров: кыргызские инженеры и строители направляются на обучение и получают практический опыт для самостоятельной реализации подобных проектов в будущем. Объекты, для строительства которых пока недостаточно собственных компетенций и ресурсов, временно возводятся с привлечением зарубежных специалистов.

"Если же мы будем настаивать на выполнении таких работ исключительно своими силами, то реализация подобных проектов силами наших инженеров может занять 15–20 лет. В этой связи призываю наших блогеров не поддаваться на подобные провокационные настроения и не способствовать их распространению.

Вместе с тем строительство железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Каракол, которая не относится к числу технически сложных объектов, мы способны осуществлять собственными силами, и эта работа уже ведется", - подчеркнул Глава государства.

В завершение Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что реализация данного проекта станет важным шагом в развитии экономики, туризма и транспортной инфраструктуры Кыргызстана, и выразил уверенность, что новая железнодорожная линия будет способствовать развитию регионов и откроет новые возможности для будущих поколений.

Источник - President.kg
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