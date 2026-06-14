Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата

09:38 15.06.2026

Президент Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата

14.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 14 июня в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в церемонии закладки капсулы в строительство железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата.



В рамках мероприятия Глава государства ознакомился с информацией о проекте и результатами восстановительных работ на железнодорожном участке от станции Балыкчы до остановочного пункта "Балыкчы пляж", а также проехал по данному маршруту на железнодорожной автомотрисе.



